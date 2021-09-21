Действенный цикл утилизации бытовой техники

Пластмасса используется почти во всех продуктах – от одноразовых пакетов для покупок и бутылок с водой до продуктов, которые мы используем в течение длительного времени, таких как холодильники, предметы мебели и автомобили. Изобретение пластика, несомненно, сделало повседневную жизнь проще и удобнее, поэтому в современном мире этот материал встречается повсеместно. Однако наша зависимость от пластмассовых изделий, которая за время пандемии еще больше окрепла, является поводом для беспокойства, так как негативно воздействует на состояние планеты.

Поскольку большинство видов пластмассы содержат токсичные химические вещества и не разлагаются со временем, как природные материалы, они могут нанести ущерб окружающей среде, а также здоровью людей и животных, если не будут переработаны или утилизированы должным образом. И это касается не только пластика. Электронные отходы, тяжелые металлы и газообразные хладагенты также уже стали серьезной проблемой, которую необходимо решать. В настоящее время перерабатывается менее 10 процентов всей производимой потребительской и коммерческой продукции1, а остальная часть превращается в миллионы тонн отходов, которые ежегодно попадают на свалки по всему миру.

Помогая создать действенный цикл за счет повышения эффективности переработки и снижения воздействия на окружающую среду продуктов, срок службы которых подошел к концу, компания LG Electronics инвестирует в современное предприятие по переработке отходов в Южной Корее. Центр переработки LG, расположенный в округе Хамьянг, собирает самые разные виды отслужившей свой срок бытовой техники, которая после разборки, измельчения и сортировки превращается в полезные материалы, которые будут повторно использоваться в новой бытовой технике.

Ежегодно центр перерабатывает более полумиллиона предметов бытовой техники, в том числе холодильники, стиральные машины и кондиционеры. Благодаря квалифицированным специалистам, проверенным технологиям и специализированному оборудованию, из утилизированных продуктов извлекаются подходящие для повторного использования в бытовой технике LG материалы, такие как алюминий, медь, сталь и, конечно же, пластик.

Давайте рассмотрим четыре основных шага, которые превращают старые приборы в детали для новых продуктов. Начнем с переработки отходов в центре Chilseo.

Шаг первый: разобрать, измельчить, рассортировать

После сбора оборудования в центре переработки Chilseo рабочие вручную разбирают как механические, так и съемные пластиковые компоненты, такие как компрессоры, ящики и стеллажи. Оставшийся хладагент безопасно извлекается с помощью устройства для улавливания газа. Запатентованная система, первая в своем роде, автоматизирует весь процесс удаления, что значительно повышает эффективность работы и безопасность сотрудников. Затем рамы бытовых приборов измельчаются, а после сортируются на железо, медь, пластик, алюминий и другие материалы с помощью различных методов с использованием вибрации, силы тяжести, магнитов и воздуха.

Шаг второй: гранулирование пластика

Измельченный пластик, собранный из разобранных продуктов, перемещается в другой цех, где повторно сортируется с использованием воды. Затем его расплавляют, охлаждают и формируют в маленькие гранулы одинакового размера. Благодаря одинаковой форме, масштабу и составу гранулы идеально подходят для использования в производстве пластмассовых деталей и товаров, предлагая двойные преимущества, заключающиеся в сокращении и отходов и усилий, необходимых для создания новых продуктов.

Шаг третий: преобразование в новые компоненты

Готовые гранулы перемещают в другой отсек, где они плавятся, разливаются в формы и превращаются в пластмассовые компоненты для новых моделей холодильников LG.

Шаг четвертый: возрождение

Затем пластиковые компоненты перемещаются на завод LG в Чанвоне – это главный завод компании по производству бытовой техники, расположенный в 30 километрах от перерабатывающего центра. Детали используют при производстве холодильников LG в качестве перегородок корпусов, воздуховодов, ручек и других частей продукции2. Все компоненты соответствуют строгим стандартам качества LG.

Улучшение состояния нашей планеты и забота о ней ради будущих поколений требует постоянных действий и самоотверженности со стороны каждого. Один из лучших способов сохранить ресурсы Земли и сократить негативное влияние на окружающую среду – создать действенный цикл, в рамках которого мы перерабатываем, повторно используем и перепрофилируем то, что у нас уже есть. LG продолжает идти к лучшему будущему – это путь от экологически сознательного производства и проектирования продуктов до ответственной утилизации, управления отходами и разработки экологически безопасных технологий.

Посмотреть полный видеоролик о решениях LG по утилизации отходов можно здесь.

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1 Отчет Программы ООН по окружающей среде (UNEP) «Пренебрежение: воздействие морского мусора и пластикового загрязнения на экологическую справедливость» (2021 г.).

2 Переработанный пластик может применяться по-разному в зависимости от компонентов и продуктов.