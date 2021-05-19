Цифровые дизайнеры: воплощение идеи в реальность

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Сегодня мы хотим обратить ваше внимание на талантливых творческих людей в глобальной семье LG и рассмотрим важную роль, которую играют цифровые дизайнеры компании в инновациях.
Любой изобретатель согласится, что превратить идею в нечто реальное, жизнеспособное – непростое дело. Когда дело доходит до создания нового продукта, роль цифрового дизайнера заключается в переводе концепций, эскизов и планов, созданных в процессе проектирования, в трехмерное представление того, как может выглядеть готовый продукт. Придать виртуальную или физическую форму тому, чего еще не существует – это и есть задача профессионалов в области цифрового дизайна LG.
В то время как ручка и бумага всегда будут иметь место в дизайне, цифровые дизайнеры обычно используют более продвинутые инструменты, такие как виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR) и 3D-принтеры, чтобы придать форму проектам. VR позволяет реалистично моделировать внешний вид продукта, извлекая ценную информацию, которую невозможно получить при просмотре чертежа или просмотре 3D-модели на экране компьютера. Дизайнеры LG также создают виртуальную среду на основе реальных жилых помещений, чтобы до завершения проекта они могли точно оценить способность продукта пространственно и эстетически гармонировать с целым рядом различных стилей и конфигураций интерьера.
Выбор цветов и материалов отделки – это важная часть процесса дизайна, которая влияет на то, как продукт воспринимается потребителями. Работа цифровых дизайнеров LG сыграла важную роль в получении зеленого света на воплощение мебельной концепции для бытовой техники от LG в реальность.
С появлением 3D-печати профессионалы цифрового дизайна значительно упростили каждый шаг по превращению дизайна продукта в осязаемую модель. Возможность создавать трехмерные эскизы продуктов, которые можно трогать и просматривать, помогает дизайнерам LG быстрее, чем когда-либо прежде, определять области, требующие дальнейшего рассмотрения. 3D-печать не только снижает потребность в доработке дизайна, а также сокращает общее время разработки, позволяя быстрее создавать продукты для потребителей.
Как объясняет цифровой дизайнер LG Лим Хви-таэ: «Роль цифрового дизайнера в том, чтобы создать что-то из ничего, взять изображение или мир, который существует только в воображении, и воплотить его в жизнь с помощью таких технологий, как VR и 3D печать».
«Наша основная цель, как практиков цифрового дизайна – сократить время, необходимое для вывода на рынок новых и улучшенных продуктов», – сказал Рю Бёнг-ги, еще один преданный своему делу цифровой дизайнер LG.
Превращая воображаемое в реальность за меньшее время, цифровые дизайнеры LG продолжают вносить значительный вклад в реализацию глобальной, ориентированной на потребителя миссии компании – создавать инновации для лучшей жизни.