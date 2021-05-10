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Динамическая 3D-кампания LG освещает Таймс-сквер в Нью-Йорке1

Динамическая 3D-кампания LG освещает Таймс-сквер в Нью-Йорке

10/05/2021

 

Видео кампании Life's Good теперь можно увидеть на огромном экране LG на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Дисплей внушительных размеров со сверхвысокой четкостью транслирует первую серию 3D-контента LG для рекламных щитов, который отражает стремление компании взаимодействовать с потребителями напрямую в любое время года. Впечатляющее визуальное представление заставляет прохожих обращать внимание на экран и дарит им хорошее настроение.

 

 

Уникальный изогнутый дизайн рекламного щита LG позволяет в полную силу отображать изображения с принудительной перспективой и художественный 3D-контент, который передает основную идею компании – Life’s Good. Для вдохновения американских школьников, которые возвращаются к учебе, 3D-иллюзия начинается с фейерверка цветных карандашей, плавно превращаясь в танец школьных предметов от ножниц до автобусов, собираясь в итоге в надпись Life’s Good.

 

 

За последний год LG несколько раз использовала рекламный щит на Таймс-сквер для коммуникации с потребителями во время пандемии. На дисплее транслировался фильм оскароносного режиссера Кевина Макдональда «Жизнь за один день 2020», премьера концерта Global Citizen VAX LIVE, спонсируемого YouTube, а также ролики, посвященные действиям, направленным на борьбу с изменением климата в День энергоэффективности (ENERGY STAR DAY®) и много других видео. С помощью дисплея на Таймс-сквер компания LG напоминала людям о том, что жизнь хороша, независимо от того, насколько сложной она иногда бывает.

 

 

«Мы надеемся, что посетители Таймс-сквер будут восхищены не только визуальным великолепием 3D-дисплея, они также смогут поверить, что в любое время года жить хорошо, если мы вместе», – сказала Пегги Анг, старший вице-президент по маркетингу LG Electronics USA – «В то же время наша новая серия 3D-контента демонстрирует, как LG использует инновации для взаимодействия с потребителями».

 

Динамическая 3D-кампания LG на Таймс-сквер в Нью-Йорке продлится до конца ноября 2021 года.

 