До 200 000 баллов на перелеты за покупку LG OLED

По многочисленным просьбам мы продлили уже полюбившуюся акцию от LG совместно с авиакомпанией Air Astana. С 8 по 28 февраля при покупке телевизора LG OLED вы получаете до 200 000 бонусных баллов на карту Nomad Club, которые можно использовать на перелеты или повышение класса обслуживания при полете.





Компании LG и Air Astana предоставляют возможность отправиться в запланированное путешествие, не отказывая себе в приобретении качественного продукта для домашних развлечений. Поэтому вы можете совместить приятное с полезным, приняв участие в акции. Для этого необходимо выполнить следующие условия:



1.Купить одну из моделей телевизоров LG OLED в сети авторизованных партнеров бренда (полный список партнеров представлен на промо-странице)

2.Зарегистрировать чек на промо-сайте, заполнив форму участия до 28 февраля включительно

3.Получить SMS уведомление о начисленных баллах Nomad Club

В случае отсутствия карты Nomad Club участники должны пройти регистрацию на сайте airastana.com. При успешной процедуре на электронную почту высылаются присвоенный номер участника и пароль. Если за 14 календарных дней вы не осуществили возврат или обмен товара, ваша заявка на участие будет одобрена и в течении трех рабочих дней на карту начисляются призовые баллы.





Количество бонусов зависит от модели телевизора. В акции участвуют шесть моделей LG OLED в разной ценовой категории, поэтому каждый найдет продукт под свои предпочтения, бюджет и интерьер.

Наименование

телевизора LG Количество начисляемых баллов

за один телевизор LG OLED88Z19LA 200 000 OLED83C1RLA 50 000 OLED77G1RLA 30 000 OLED77C1RLA 25 000 OLED65G1RLA 15 000 OLED65C1RLA 12 000



Чтобы наверняка определиться с покупкой, выделим несколько особенностей телевизоров OLED. Первое, что стоит отметить – самоподсвечивающиеся пиксели, которые могут включаться и выключаться по отдельности для достижения идеального черного и 100% точности цветопередачи с бесконечной контрастностью. Благодаря этой технологии достигается высокое качество изображения и минимальная толщина панели, что позволяет продукту гармонично сочетаться с любым интерьером.





Отдельного внимания заслуживает модель LG OLED G1 серии Gallery Design. Главное ее отличие – технология OLED evo и дайзан Gallery, превращающий телевизор в цифровой холст за счет возможности отображать завораживающие картины, когда продукт не используется. OLED-панель нового поколения обеспечивает более высокую яркость для получения сверхреалистичной картинки с невероятной четкостью и детализацией. В результате выши любимые фильмы выглядят насыщенными и «живыми», словно вы смотрите их в кинотеатре.





Сверхтонкий дизайн модели G1 позволяет установить продукт вплотную к стене, как картину, добавляя элегантности пространству. Вы также можете разместить телевизор в любом месте дома, благодаря подставке Gallery Stand. Уникальная конструкция поможет эргономично спрятать провода внутри стенда, а дополнительные устройства в компактный бокс за экраном панели, сохранив премиальный внешний вид продукта.



Готовы участвовать в акции? Тогда выполняйте условия выше и получайте бонусные баллы на долгожданное путешествие. Вы можете самостоятельно выбрать направление и потратить бонусы на перелет или повышения класса обслуживания, а можете копить их на будущее и воспользоваться, когда вам будет удобно. Срок действия бонусных баллов составляет 36 месяцев с момента даты начисления на карту Nomad Club. Более подробная информация о правилах акции доступна на сайте.