Кондиционер LG DUAL Vane: от зарождения до инноваций

Tехнология DUAL Vane предлагает инновационное распределение воздушных потоков для повышения комфорта и производительности

Чем LG DUAL Vane выделяется среди аналогов?



Самый уникальный его аспект – это способность настраивать воздушный поток в соответствии с потребностями любого помещения. Запатентованная технология лопастей и мощный 3D-вентилятор позволяют DUAL Vane покрывать более широкие площади, быстрее достигать заданные температуры и обеспечивать разные варианты воздушного покрытия. Этот мощный вентилятор, объединенный с двумя отдельными жалюзи по уникальной технологии DUAL Vane, позволяет кондиционеру подавать холодный воздух до пола даже при установке на потолке высотой до 5 метров. Такая особенность кондиционера с шестью режимами распределения воздуха, которые направляют воздух в желаемом направлении, делает DUAL Vane идеальным для установки в больших вестибюлях, аудиториях и конференц-залах. А непрямой воздушный поток может поддерживать комфортную температуру, не обдувая людей холодным воздухом в здании, вроде офисов и больниц.

Технология интеллектуальных датчиков также повышает производительность, когда речь идет об эффективности и комфорте. Эти датчики могут определять температуру на поверхности пола, обеспечивая равномерное нагревание или охлаждение. Система также может определить наличие людей в помещении и при их отсутствии отключить внутренний блок для экономии энергии. Все эти функции в сочетании с комплексной 5-ступенчатой очисткой воздуха обеспечивают эффективность, комфорт и здоровую окружающую среду.

История от инженеров LG



Путь DUAL Vane к успеху был нелегким, ведь путь к революционным инновациям никогда не бывает легким. У нас была возможность поговорить с инженером LG, который сыграл важную роль в разработке DUAL Vane Cassette. Давайте познакомимся с ним и узнаем, как появился кондиционер DUAL Vane Cassette.









DUAL Vane позволяет холодному воздуху достигать пола даже с потолков высотой 5 метров

В.

«Что было наиболее удовлетворительным при разработке кассетного блока DUAL Vane?»

О.

«Есть две крайности, которые клиенты ждут от своих кондиционеров. Они хотят, чтобы поток воздуха обдувал их либо прямо, либо косвенно. Обычно в офисных помещениях мы устанавливаем воздушные дефлекторы, чтобы воздух не дул прямо на голову, а если вам нужен более прямой поток воздуха, вам придется подняться и снять дефлекторы. В таких местах, как церкви и актовые залы с потолками до 5 метров, воздушный поток никогда не достигает пола. Возможность разработать технологию DUAL Vane, которая смогла сузить вентиляционное отверстие для более сильного потока воздуха, достигающего пола с высокими потолками – вот, что было самым подходящим решением».

В.

«Кассетный DUAL Vane оснащен новым вентилятором. Разве более глубокие крылья не увеличивают общий размер продукта?»

О.

«DUAL Vane Cassette – это первый кондиционер, в котором реализован цельный 3D-вентилятор, изготовленный методом литья под давлением. Вентилятор выходит из формы для литья уже в виде цельной детали. Таким образом, он получается очень гладким и имеет меньшее сопротивление, чем другие 3D-вентиляторы. Новый 3D-вентилятор разработан, чтобы быть более эффективным и издавать меньше шума без увеличения общего размера продукта».

В.

«Каковы отзывы технических специалистов о кондиционере кассетного типа?»

О.

«Техники ценят, что для замены лопастей не нужно снимать всю панель, как раньше. Теперь они могут просто открутить 2 винта, чтобы снять и заменить необходимый модуль, а это значительно упрощает процесс ремонтных работ».

В.

«Кому вы порекомендуете кондиционер LG DUAL Vane?»

О.

«Удобное управление прямым и непрямым потоками воздуха с помощью одной кнопки – самое большое преимущество модели. Поэтому мы рекомендуем этот кондиционер людям, которые хотят легко управлять воздушным потоком. Изначально наш продукт был разработан для коммерческого использования, однако люди хотели бы его использовать и у себя дома. Когда вы находитесь в гостиной или в спальне, прямой поток воздуха может стать проблемой, и чтобы ее решить мы планируем применять технологию DUAL Vane как в коммерческих, так и в бытовых кондиционерах».

В.

«Что отличает дизайн DUAL Vane от конкурентов?»

О.

«Говоря простым языком, мы думаем, что дизайн должен отражать различные потребности клиентов, сохраняя при этом элегантный внешний вид. Наш продукт обладает гибкими и мягкими линиями по сравнению с более механическим внешним видом аналогичных устройств. Плавность в сочетании с элегантным дизайном без использования дефлекторов – вот что действительно отличает этот продукт».





В.

«По вашему мнению, как в будущем изменятся тренды в создании дизайна для кассетных кондиционеров?»

О.

«Кондиционер кассетного типа устанавливается в потолке. Благодаря этому, основная ценность такого решения – то, что он естественным образом вписывается в любой интерьер. Будь-то суперкреативный или минималистичный дизайн, данная модель будет органично выглядеть на потолке, и благодаря этому иметь все шансы диктовать новые тренды в отрасли»