Двигатели стиральных машин: какой тип лучше?

Одним из ключевых аспектов при выборе стиральной машины является тип используемого двигателя. Для обычного потребителя, который не хочет погружаться в технические детали, важно понимать, как они работают, и знать соотношение цены и качества. Давайте рассмотрим основные виды и выясним, какой тип двигателя в стиральной машине лучше для Вашего дома.

Инверторный двигатель

Инверторный двигатель – это новейшая технология, которая все чаще используется в стиральных машинах. Он работает на основе инвертора, который регулирует скорость вращения ротора. В большинстве из них мотор подает энергию для вращения стирального барабана с помощью ремня и шкива. Компания LG совершила революционный прорыв в области инверторных двигателей, разработав технологию прямого привода Direct Drive, где мотор напрямую соединяется с валом барабана. Предлагаем рассмотреть основные достоинства инверторного мотора с прямым приводом Direct Drive перед мотором с ременной передачей.

Стиральная машина с прямым приводом Direct Drive долговечна и не требует постоянного обслуживания благодаря тому, что в ней нет легко изнашивающихся деталей. Стиральные машины LG с инверторным двигателем Inverter DirectDrive, например, имеют 10 лет гарантии.

Мотор прямого привода Direct Drive более точно управляет скоростью вращения барабана, что гарантирует широкий диапазон режимов стирки. Например, модель стиральной машины LG с технологией Direct Drive LG F2M5HS6S DirectDrive™ обладает шестью разными видами вращения: разглаживание, насыщение и покачивание для интенсивной стирки, базовое вращение, кручение и реверсивное вращение – для деликатной.

Благодаря более высокому уровню контроля над процессом стирки конструкция Direct Drive обеспечивает более высокий коэффициент полезного действия (КПД), чем инверторный мотор с обычной конструкцией. Это снижает потребление электроэнергии и, соответственно, расходы на коммунальные услуги.

Стиральные машины с технологией Direct Drive генерируют значительно меньше шума по сравнению с аналогичными моделями c ременной передачей. Непосредственное соединение мотора и барабана минимизирует вибрации, обеспечивая более гармоничную работу и уменьшая нагрузку на конструкцию.

В стиральных машинах LG нового поколения еще больше инноваций: прямой привод с использованием искусственного интеллекта AI DDTM самостоятельно определяет оптимальный алгоритм стирки для Ваших вещей, распознавая и вес, и тип ткани.

Коллекторный двигатель

Структура коллекторного двигателя стиральной машины включает в себя ротор, статор и коллектор, что делает его конструкцию более сложной. Он также оснащен ремнем и щетками, которые передают энергию на ротор. Во время работы машины с таким видом двигателя можно услышать, как двигаются щетки, поэтому он издает больше звуков по сравнению с инверторными двигателями.

Коллекторные двигатели чаще всего используются в дорогих моделях стиральных машин, однако при этом могут быть менее эффективными и надежными. Это обусловлено тем, что часть энергии расходуется на работу ремня, что приводит к более высокому потреблению электричества. Также эти стиральные машины имеют довольно низкую максимальную скорость отжима, а такие детали, как ремень и щетки, чаще выходят из строя из-за постоянного пользования.

Асинхронный двигатель

Асинхронный двигатель – самый распространенный тип двигателя, который также использует ремень для передачи энергии. Из компонентов – статор и ротор, которые вращаются вокруг друг друга. По сравнению с другими моделями этот двигатель является недорогим и характеризуется простотой в эксплуатации и обслуживании. Однако его главный недостаток – фиксированная скорость вращения вала электродвигателя, и, соответственно, ограниченные возможности стирки и отжима.

Если вы цените тихую работу, энергоэффективность, долгий срок службы и плавность хода, то стоит обратить внимание на модели с инверторным мотором, особенно с прямым приводом Direct Drive. В случае, если для вас важна низкая цена, а шум и вибрация не являются критичными факторами, то асинхронный или коллекторный двигатели могут стать хорошим выбором.