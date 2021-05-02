Звучание Meridian Audio в портативных Bluetooth колонках LG

Партнерство LG с Meridian Audio не осталось незаметным для индустрии музыкальных девайсов. Благодаря совместной разработке, в свет вышла линейка портативных Bluetooth колонок LG XBOOM Go.







Помимо сбалансированного чистого звука, новый девайс предлагает несколько интересных бонусов:

- Автономное время работы до 24-х часов и возможность заряжать другие устройства через USB-порт – только в модели PL7W. То есть вы можете не только весь день слушать музыку и не думать, что колонка разрядится, но и при необходимости зарядить другие гаджеты;



- Пыле и влагозащита стандарта IPX5, которая защищает колонку от пыли и струй воды низкого давления с разных направлений; - Разноцветная подсветка, которая синхронизируется с ритмом музыки; - Функция Sound Boost, которая усиливает мощность звука и расширяет диапазон звучания;

- Возможность объединять несколько колонок между собой.

А еще, через колонки LG XBOOM Go можно отвечать на звонки по громкой связи, подключать к телевизору LG до двух колонок для объемного звука и делиться плейлистами по Bluetooth, управляя ими через приложение в Google Play или App Store.

Всего в линейке три модели, которые отличаются по размеру, времени автономной работы, мощности и, соответственно, цене:

- PL2W – самая компактная модель. Её отличает 12 сантиметров в ширину, отсутствие подсветки, время работы до 10 часов и мощность 5W.

- PL5W – золотая середина. Разница с PL7W только в 18-часовом времени работы, меньшем размере на четыре сантиметра и мощности в 20W.

- И PL7W – самая большая модель. Ее ширина 24 сантиметра, время автономной работы до 24-х часов и мощность 30W.

Выбирайте модель под настроение и добро пожаловать в мир музыки с LG и Meridian Audio.