Звучание Meridian Audio в портативных Bluetooth колонках LG

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Партнерство LG с Meridian Audio не осталось незаметным для индустрии музыкальных девайсов. Благодаря совместной разработке, в свет вышла линейка портативных Bluetooth колонок LG XBOOM Go.
Помимо сбалансированного чистого звука, новый девайс предлагает несколько интересных бонусов:
- Автономное время работы до 24-х часов и возможность заряжать другие устройства через USB-порт – только в модели PL7W. То есть вы можете не только весь день слушать музыку и не думать, что колонка разрядится, но и при необходимости зарядить другие гаджеты;
- Пыле и влагозащита стандарта IPX5, которая защищает колонку от пыли и струй воды низкого давления с разных направлений; - Разноцветная подсветка, которая синхронизируется с ритмом музыки; - Функция Sound Boost, которая усиливает мощность звука и расширяет диапазон звучания;
- Возможность объединять несколько колонок между собой.
А еще, через колонки LG XBOOM Go можно отвечать на звонки по громкой связи, подключать к телевизору LG до двух колонок для объемного звука и делиться плейлистами по Bluetooth, управляя ими через приложение в Google Play или App Store.
Всего в линейке три модели, которые отличаются по размеру, времени автономной работы, мощности и, соответственно, цене:
- PL2W – самая компактная модель. Её отличает 12 сантиметров в ширину, отсутствие подсветки, время работы до 10 часов и мощность 5W.
- PL5W – золотая середина. Разница с PL7W только в 18-часовом времени работы, меньшем размере на четыре сантиметра и мощности в 20W.
- И PL7W – самая большая модель. Ее ширина 24 сантиметра, время автономной работы до 24-х часов и мощность 30W.
Выбирайте модель под настроение и добро пожаловать в мир музыки с LG и Meridian Audio.