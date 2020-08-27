Легкий способ подключить телефон к LG OLED и что это дает





Что дает такое сопряжение?



В первую очередь это позволяет смотреть медиа контент на большом экране. Когда это может пригодиться? Например, когда Вы хотите поделиться своими моментами из жизни, сохраненными в телефоне в качестве фото или видео. Такой способ вернуться к воспоминаниям однозначно вызовет улыбку и теплые чувства. Экрану в телефоне не всегда хватает размеров, чтобы показать в том масштабов каком хотелось бы.





Подключение через USB



1. Подключите телефон кабелем к USB-входу телевизора LG.

2. Выберите на экране смартфона пункт «Подключить как USB-накопитель».

3. В меню телевизора LG выберите пункт «USB-устройства», а в выпадающем меню выберите вашу модель телефона.

Этот способ в первую очередь придется по душе пользователям телефонов с операционной системой Android. Либо этим способом можно подключить любой совместимый накопитель, будь то флэшкарта или переносной жесткий диск.

Подключение через AirPlay 2



Используйте функцию «Screen Mirroring», чтобы целиком просматривать экран устройства iOS на совместимом с AirPlay 2 телевизоре LG Smart TV.

1. Подключите устройство iOS к той же сети Wi-Fi, к которой подключен совместимый с AirPlay 2 телевизор LG Smart TV.

2. Откройте Пункт управления:

На iPhone X или более поздней модели либо iPad с iOS 12 или более поздней версии смахните вниз от правого верхнего края экрана.

На iPhone 8 или более ранней модели либо в iOS 11 или более ранней версии смахните вверх от нижнего края экрана.

3. Нажмите « Повтор экрана».

4. Выберите в списке совместимый с AirPlay 2 телевизор LG Smart TV. На экране телевизора появится пароль AirPlay, введите его на устройстве iOS.



Экран устройства iOS будет отображен на экране телевизора с текущими настройками ориентации и соотношением сторон. Чтобы полностью заполнить экран телевизора, измените соотношение сторон или масштаб в его настройках.





Подключение с помощью Apple Home Kit



1. Запустите на вашем iPhone или iPad приложение Apple Home Kit

2. Для того, чтобы настройка прошла успешно, проверьте, чтобы оба устройства (TV и iPhone, iPad) были подключены к одной сети Wi-Fi.

3. Выберете в меню необходимый телевизор, которым хотите управлять с помощью вашего устройства.

4. После создания пары между телевизором и iPhone, iPad Вы можете управлять LG OLED.

Apple Home Kit дает следующие возможности для управления: вкл./выкл ТВ, изменить громкость, сменить источник, задать сценарии.*





Вы можете легко и удобно управлять своим телевизором и делиться файлами с телефона для их просмотра на LG Smart TV.





* Работает в телевизорах линейки 2020 года OLED, NanoCell, UHD (кроме модели UN70006).