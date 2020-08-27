Легкий способ подключить телефон к LG OLED и что это дает

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Лучшая цифровая пара в вашем доме
Сейчас человек окружен множеством умных гаджетов: телефонами, умными бытовыми приборами такими как телевизоры, холодильники, стиральные машины, интеллектуальные колонки и многими другими. Часто встает вопрос: насколько эти помощники умны и удобны, когда дело доходит до сопряжения устройств для различных задач? Компания LG Electronics (LG) предлагает своим пользователям несколько простых и удобных способов для подключения телефона к телевизору.
Что дает такое сопряжение?
В первую очередь это позволяет смотреть медиа контент на большом экране. Когда это может пригодиться? Например, когда Вы хотите поделиться своими моментами из жизни, сохраненными в телефоне в качестве фото или видео. Такой способ вернуться к воспоминаниям однозначно вызовет улыбку и теплые чувства. Экрану в телефоне не всегда хватает размеров, чтобы показать в том масштабов каком хотелось бы.
Подключение через USB
1. Подключите телефон кабелем к USB-входу телевизора LG.
2. Выберите на экране смартфона пункт «Подключить как USB-накопитель».
3. В меню телевизора LG выберите пункт «USB-устройства», а в выпадающем меню выберите вашу модель телефона.
Этот способ в первую очередь придется по душе пользователям телефонов с операционной системой Android. Либо этим способом можно подключить любой совместимый накопитель, будь то флэшкарта или переносной жесткий диск.
Подключение через AirPlay 2
Используйте функцию «Screen Mirroring», чтобы целиком просматривать экран устройства iOS на совместимом с AirPlay 2 телевизоре LG Smart TV.
1. Подключите устройство iOS к той же сети Wi-Fi, к которой подключен совместимый с AirPlay 2 телевизор LG Smart TV.
2. Откройте Пункт управления:
На iPhone X или более поздней модели либо iPad с iOS 12 или более поздней версии смахните вниз от правого верхнего края экрана.
На iPhone 8 или более ранней модели либо в iOS 11 или более ранней версии смахните вверх от нижнего края экрана.
3. Нажмите « Повтор экрана».
4. Выберите в списке совместимый с AirPlay 2 телевизор LG Smart TV. На экране телевизора появится пароль AirPlay, введите его на устройстве iOS.
Экран устройства iOS будет отображен на экране телевизора с текущими настройками ориентации и соотношением сторон. Чтобы полностью заполнить экран телевизора, измените соотношение сторон или масштаб в его настройках.
Подключение с помощью Apple Home Kit
1. Запустите на вашем iPhone или iPad приложение Apple Home Kit
2. Для того, чтобы настройка прошла успешно, проверьте, чтобы оба устройства (TV и iPhone, iPad) были подключены к одной сети Wi-Fi.
3. Выберете в меню необходимый телевизор, которым хотите управлять с помощью вашего устройства.
4. После создания пары между телевизором и iPhone, iPad Вы можете управлять LG OLED.
Apple Home Kit дает следующие возможности для управления: вкл./выкл ТВ, изменить громкость, сменить источник, задать сценарии.*
Вы можете легко и удобно управлять своим телевизором и делиться файлами с телефона для их просмотра на LG Smart TV.
* Работает в телевизорах линейки 2020 года OLED, NanoCell, UHD (кроме модели UN70006).