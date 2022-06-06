Эко-инициативы LG для лучшего будущего





Согласно исследованию компании NielsenIQ, проведённому в прошлом году и посвящённому вопросам глобального здоровья, осведомленность людей об экологических проблемах и негативных последствиях, которые они могут оказать на наше коллективное здоровье как сейчас, так и в будущем, находится на рекордно высоком уровне.1



Признавая неприятные последствия, причиной которых являются изменение климата и глобальное потепление, все больше и больше людей берут на себя обязательства по переработке и сокращению количества бытовых отходов, а также выбирают бренды, разделяющие их заботу об окружающей среде. Будучи компанией, которая продолжает уделять приоритетное внимание здоровью планеты, LG активно ищет пути решения мировых проблем, связанных с изменением климата, используя свои самые современные технологии для сокращения выбросов углерода и парниковых газов и одновременного повышения энергоэффективности.



Сокращение выбросов от производственных процессов







Глобальный статус выбросов углерода и целевые показатели (Корея + Зарубежные страны)



Инициатива LG Zero Carbon 2030, впервые анонсированная в 2019 году, направлена на 50%-ное сокращение общего объема прямых и косвенных выбросов углерода, образующихся в процессе производства (по сравнению с уровнем 2017 года). В дополнение к этим амбициозном целям, в прошлом году LG стала первой корейской компанией, присоединившейся к движению Business Ambition for 1.5°C, которое объединяет глобальные усилия корпораций и государственных учреждений по достижению «углеродной нейтральности». Цели этой кампании основаны на данных Инициативы научно-обоснованных целевых показателей (SBTi) и включают в себя сокращение выбросов парниковых газов (ПГ).







Благодаря этому, компания LG уже добилась значительного прогресса в сокращении выбросов парниковых газов на протяжении всего процесса производства бытовой техники. Завод LG Smart Park в Чангвоне, получивший статус Lighthouse Factory от Всемирного экономического форума, играет важную роль в сокращении выбросов парниковых газов во время производства, а также показывает 30%-ное повышение уровня энергоэффективности по сравнению с предыдущим производственным комплексом компании в Чангвоне. Среди многочисленных инноваций LG Smart Park, помогающих сократить уровень энергопотребления компании, - современные решения для управления энергопотреблением, такие как Система накопления энергии (ESS) и Система управления энергопотреблением зданий (BECON).2







Сокращение потребления ресурсов благодаря инверторной технологии LG















LG также поддерживает стремление своих потребителей к более экологичному образу жизни, ограничивая выбросы парниковых газов и повышая уровень энергоэффективности при использовании своей бытовой техники. Холодильники, стиральные машины, сушильные машины и кондиционеры LG, использующие известную инверторную технологию компании, оптимизируют потребление электроэнергии, обеспечивая высокую эффективность рабочих процессов.







Инверторный линейный компрессор компании, потребляющий меньше энергии, чем обычные холодильные компрессоры3, также был отмечен премией ENERGY STAR Emerging Technology Award за снижение уровня выбросов газов4.



Экологически чистая упаковка и переработанный пластик







Внедрение экологических решений в процессы по упаковке продукции также может помочь защитить нашу планету. Для сокращения количества отходов и отказа от материалов, которые потенциально могут нанести вред Земле и здоровью людей, компания LG разработала собственный регламент дизайна упаковки. Данный документ предписывают снижение минимального использования упаковочных материалов для сокращения общего объема упаковки и свидетельствует о возросшем внимании компании к повторному использованию и переработке. Скоро вся бытовая техника LG будет иметь экологически чистую упаковку. За счет внедрения полипропиленовой упаковки для наружных блоков своих системных кондиционеров компания уже сократила ежегодное потребление полистирола на 19 тонн.







Постоянно развивая новые инициативы, решения и передовые технологии LG продолжит снижать свое воздействие на окружающую среду и помогать создавать лучшее будущее для всех.





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1 61% респондентов в США согласились с тем, что экологические проблемы наносят вред их нынешнему и будущему здоровью. (Источник: Исследование Nielsen Global Health & Wellness, проведенное на 17 рынках, сентябрь 2021 года)

2 Затраты энергии на единицу произведенной продукции и выбросы парниковых газов на единицу произведенной продукции сократились на 30 процентов, по сравнению с показателями за период с 2020 по 2021 год, согласно отчету Всемирного экономического форума о посещении объекта lighthouse.

3 Протестировано VDE путем сравнения энергопотребления между моделями LG GBB530NSCXE (линейный инверторный компрессор LG) и GBB530NSQWB (обычный поршневой компрессор LG). Испытание энергопотребления на основе стандарта ISO 15502.

4Агентство по охране окружающей среды США (EPTA) наградило 43 модели холодильников и морозильных камер, оснащенных инверторным линейным компрессором и использующих R-600a, хладагент с очень низким потенциалом глобального потепления (ниже 15), наградой Energy Star Emerging Technology Award в апреле 2022 года.