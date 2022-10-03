



Современные потребители гораздо чаще отдают предпочтение брендам, которые разделяют их желание внести свой вклад в защиту планеты и создание устойчивого будущего. LG Electronics, на протяжении длительного времени занимающая лидирующие позиции в области внедрения экологически ответственных решений, продолжает развивать инновации для улучшения сегодняшней жизни и мира в будущем.



Одним их ярких примеров таких усилий является производство компанией акустических систем нового поколения. Высококачественные саундбары LG демонстирируют экологичные решения на каждом этапе жизненного цикла продукта: в их производстве применяют материалы вторичной переработки; при использовании потребляется меньше энергии, чем у многих других аналогичных продуктов; с прошлого года саундбары LG поставляются в инновационной эко-упаковке.







Каждый саундбар LG 2021 года выпуска имеет прочный внутренний корпус, изготовленный из переработанного пластика, а некоторые модели имеют покрытие из высокотехнологичной трикотажной ткани, изготовленное из переработанных ПЭТ-бутылок.1 Компания LG использует в общей сложности порядка 1,5 миллиона 500-миллилитровых ПЭТ-бутылок в год для создания первоклассных тканей для саундбаров — востребованный в современном мире подход к повторному применению того, что часто выбрасывается. 2







Для упаковки своих эко-саундбаров LG использует формованную целлюлозу, изготовленную из переработанной бумаги и картона вместо вспененного полистирола и пластика, которые отличаются высокой прочностью и ведут к загрязнению окружающей среды из-за выделения парниковых газов при будущем разложении. Переходя на формованную целлюлозу, LG еще раз подтверждает свою приверженность идеям сохранения планеты, ежегодно сокращая использование вспененного полистирола на 250 тонн. Использование переработанных пластмасс в каждом саундбаре LG 2021 года позволяет компании сократить количество пластиковых отходов примерно до 300 тонн ежегодно.







Благодаря продуманному дизайну моделей LG и передовым производственным процессам эти звуковые панели обеспечивают минимальный углеродный след за счет более легкой переработки и меньших выбросов CO2. Как следствие, саундбары LG 2021 года выпуска получили специальную награду, присуждаемую компаниям за достижение внушительных результатов в экологической, социальной и экономической сферах, которые превзошли требования Агентства по охране окружающей среды США (EPA) в области устойчивого управления материалами для электроники (SMM). 3







Линейку звуковых панелей LG 2022 года отличает еще большее внимание к экологичности по сравнению с ассортиментом прошлого года. Большинство новых саундбаров LG получили признание SGS за экологичность и минимальное воздействие на окружающую среду, подтверждая, что продукция компании является ответственным выбором, когда речь заходит о высококачественных акустических системах. Более того, новейшие саундбары содержат детали, изготовленные из переработанной пластиковой смолы, и прошли испытания в соответствии с Процедурой проверки на соответствие экологическим требований UL (ECVP). В производстве саундбаров LG используется полиэфирная трикотажная ткань, изготовленная из переработанных материалов, которая соответствует Глобальному стандарту вторичной переработки (GRS). 4







Саундбары LG 2022 года выпуска также сертифицированы ENERGY STAR® благодаря минимальному и эффективному использованию энергии. Руководствуясь принципами энергоэффективности, продукция с логотипом ENERGY STAR помогает потребителям вносить свой вклад в защиту окружающей среды.



Выбирая любую продукцию LG, будь то звуковые панели, телевизоры, стиральные машины или духовки, потребители могут быть уверены, что компания полностью привержена устойчивым инновациям, которые делают жизнь лучше как в настоящем, так и в будущем.





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1 Models SP7Y and QP5 contain recycled fabric. Переработанный текстиль используется в моделях SP7Y и QP5

2 Approximately 6.5 half-liter PET bottles are used to make the jersey fabric for each SP7Y model. Примерно 6,5 полуторалитровых бутылок ПЭК используется в производстве ткани для модели SP7Y

3 EPA SMM Product Champion Award recipients include LG Soundbar models SP11RA, SP9YA, SP8YA, SP7Y, SPD7Y, QP5. Награды «Лучший продукт» были удостоены модели SP11RA, SP9YA, SP8YA, SP7Y, SPD7Y, QP5.

4 Относится к моделям LG 2022 :models S95QR, S90QY, S80QR, S80QY, S75Q, S65Q, S60Q, S40Q, SH7Q, SPQ8-S. Объемы использования переработанных материалов в разных моделях отличаются.