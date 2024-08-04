Эффективные лайфхаки по чистке холодильника от загрязнений и неприятного запаха

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
С приходом весны, когда хочется освежить и обновить свой дом, важно не забыть про холодильник, обеспечивающий сохранность и свежесть продуктов. При длительном использовании он подвергается различным загрязнениям и неприятным запахам, которые могут повлиять на качество хранения и даже безопасность пищи. Поэтому в данной статье мы рассмотрим важность регулярной чистки холодильника и предложим эффективные методы ухода за ним.
Подготовка к чистке
Прежде чем приступить к чистке холодильника, необходимо правильно подготовиться:
- Отключите холодильник от электропитания, чтобы избежать травм и обеспечить безопасность.
- Вынесите продукты из холодильника, чтобы иметь свободный доступ ко всем его частям. Проверьте их на свежесть, утилизируйте испорченные. Запечатанную продукцию, например, консервы с длительным сроком годности, выбрасывать нет необходимости.
- При необходимости снимите съемные детали холодильника для более качественной чистки. Если у Вас дома холодильник LG со складной полкой, как, например, LG GC-B569PECM или LG GC-B509QG9M , то Вам нужно раскрыть полку, чтобы полностью прочистить ее поверхность.
Удаление существующих загрязнений
Первый шаг в качественной уборке холодильника – избавление от существующих загрязнений. Наденьте плотные хозяйственные перчатки и откройте окно на кухне перед уборкой, чтобы избежать появления аллергических реакций.
Очистите холодильник от пищевых остатков и разлитых жидкостей, используя мягкое моющее средство или раствор уксуса и воды.
Борьба с неприятным запахом
Как отмыть холодильник от запаха? Это можно сделать, используя натуральные абсорбенты запаха, такие как сода или активированный уголь. Распределите их равномерно по поверхности холодильника, оставьте на 5-10 минут, чтобы добиться максимального эффекта, затем смойте водой и протрите насухо.
Также для освежения внутренней среды можно применить ароматизаторы, такие как лимон или эфирные масла. В холодильниках LG Side-by-Side™ – например, в модели LG GC-B257SQZV , предусмотрена функция Hygiene Fresh+™ для поддержки чистоты и сохранения свежести продуктов. Она устраняет запахи и до 99,999% бактерий1.
Предупреждение повторного загрязнения и запаха
Чтобы избежать повторного загрязнения и запаха:
- Проверяйте сроки годности продуктов и регулярно удаляйте просроченные.
- Используйте контейнеры и упаковку для предотвращения проливов и утечек.
- Проводите регулярную очистку холодильника через определенные интервалы времени.
В зоне свежести Fresh Balancer™ в холодильниках LG создаются подходящие условия для долгосрочного хранения продуктов – в зоне свежести обеспечивается комфортный уровень влажности для овощей и фруктов. Специальная крышка MoistBalanceCrisper™ с ячеистой поверхностью конденсирует избыточную влагу, которая накапливается в продуктах, и помогает сохранять овощи и фрукты свежими и хрустящими на протяжении длительного времени.
В холодильниках, имеющих регулируемую зону Fresh Converter™ Вы можете выбрать подходящий режим хранения продуктов: например, установить температуру от -2°C для мяса до +3°C для овощей, что является оптимальной температурой для их хранения.
Правильная чистка холодильника и уход за ним – залог его долгой и эффективной работы. Соблюдение простых лайфхаков и рекомендаций поможет сохранить чистоту холодильника, а значит и свежесть, и безопасность продуктов. Помните, что регулярный уход за холодильником – залог здоровья вашей семьи и качества ваших продуктов.
Подобрать подходящий холодильник Вы можете прямо сейчас в интернет-магазине LG . Также приглашаем Вас стать участником онлайн Клуба LG – так Вы сможете приобрести выбранную модель с использованием приветственного купона со скидкой 5% и постоянной скидкой 2%. Приятным бонусом также станет бесплатная доставка нового холодильника в любое удобное время.
# # #
1 Бактерии Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae. Подтверждено Intertek по всем процессам и результатам, Протокол испытаний ISO 27447. Количество бактерий подсчитывалось до и после четырехчасовой реакции, осуществляемой посредством впрыска 0,2 мл бактериального раствора в антибактериальный фильтр. Эффективность удаления бактерий определяется посредством испытаний в лабораторных условиях, в ходе которого подсчитывалось количество бактерий при непосредственном впрыске в фильтр. Результаты могут отличаться в реальных условиях.