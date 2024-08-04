Эффективные лайфхаки по чистке холодильника от загрязнений и неприятного запаха

С приходом весны, когда хочется освежить и обновить свой дом, важно не забыть про холодильник, обеспечивающий сохранность и свежесть продуктов. При длительном использовании он подвергается различным загрязнениям и неприятным запахам, которые могут повлиять на качество хранения и даже безопасность пищи. Поэтому в данной статье мы рассмотрим важность регулярной чистки холодильника и предложим эффективные методы ухода за ним.

Подготовка к чистке

Прежде чем приступить к чистке холодильника, необходимо правильно подготовиться:

- Отключите холодильник от электропитания, чтобы избежать травм и обеспечить безопасность.

- Вынесите продукты из холодильника, чтобы иметь свободный доступ ко всем его частям. Проверьте их на свежесть, утилизируйте испорченные. Запечатанную продукцию, например, консервы с длительным сроком годности, выбрасывать нет необходимости.

- При необходимости снимите съемные детали холодильника для более качественной чистки. Если у Вас дома холодильник LG со складной полкой, как, например, LG GC-B569PECM или LG GC-B509QG9M , то Вам нужно раскрыть полку, чтобы полностью прочистить ее поверхность.

Удаление существующих загрязнений

Первый шаг в качественной уборке холодильника – избавление от существующих загрязнений. Наденьте плотные хозяйственные перчатки и откройте окно на кухне перед уборкой, чтобы избежать появления аллергических реакций.

Очистите холодильник от пищевых остатков и разлитых жидкостей, используя мягкое моющее средство или раствор уксуса и воды.

Борьба с неприятным запахом

Как отмыть холодильник от запаха? Это можно сделать, используя натуральные абсорбенты запаха, такие как сода или активированный уголь. Распределите их равномерно по поверхности холодильника, оставьте на 5-10 минут, чтобы добиться максимального эффекта, затем смойте водой и протрите насухо.

Также для освежения внутренней среды можно применить ароматизаторы, такие как лимон или эфирные масла. В холодильниках LG Side-by-Side™ – например, в модели LG GC-B257SQZV , предусмотрена функция Hygiene Fresh+™ для поддержки чистоты и сохранения свежести продуктов. Она устраняет запахи и до 99,999% бактерий1.

Предупреждение повторного загрязнения и запаха

Чтобы избежать повторного загрязнения и запаха:

Проверяйте сроки годности продуктов и регулярно удаляйте просроченные.

Используйте контейнеры и упаковку для предотвращения проливов и утечек.

Проводите регулярную очистку холодильника через определенные интервалы времени.

В зоне свежести Fresh Balancer™ в холодильниках LG создаются подходящие условия для долгосрочного хранения продуктов – в зоне свежести обеспечивается комфортный уровень влажности для овощей и фруктов. Специальная крышка MoistBalanceCrisper™ с ячеистой поверхностью конденсирует избыточную влагу, которая накапливается в продуктах, и помогает сохранять овощи и фрукты свежими и хрустящими на протяжении длительного времени.

В холодильниках, имеющих регулируемую зону Fresh Converter™ Вы можете выбрать подходящий режим хранения продуктов: например, установить температуру от -2°C для мяса до +3°C для овощей, что является оптимальной температурой для их хранения.

Правильная чистка холодильника и уход за ним – залог его долгой и эффективной работы. Соблюдение простых лайфхаков и рекомендаций поможет сохранить чистоту холодильника, а значит и свежесть, и безопасность продуктов. Помните, что регулярный уход за холодильником – залог здоровья вашей семьи и качества ваших продуктов.

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1 Бактерии Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae. Подтверждено Intertek по всем процессам и результатам, Протокол испытаний ISO 27447. Количество бактерий подсчитывалось до и после четырехчасовой реакции, осуществляемой посредством впрыска 0,2 мл бактериального раствора в антибактериальный фильтр. Эффективность удаления бактерий определяется посредством испытаний в лабораторных условиях, в ходе которого подсчитывалось количество бактерий при непосредственном впрыске в фильтр. Результаты могут отличаться в реальных условиях.