Легкая уборка с умными технологиями LG

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Компания LG Electronics представила новинку – вертикальный беспроводной пылесос с функцией влажной уборки LG CordZero™ A9 Kompressor™ и станцией самоочистки All-in-One Tower™ Objet. Рассказываем, какими преимуществами обладает высокотехнологичная модель и почему она станет вашим главным помощником в поддержании чистоты в доме.
Многофункциональность
Четыре насадки справятся с загрязнениями на любой, даже труднодоступной поверхности: диван, ковер с длинным ворсом или же салон автомобиля. Мотор LG Smart Inverter гарантирует высокую мощность всасывания пыли, до 200 Вт1, а автоматическая система подачи воды облегчает процесс влажной уборки.
Простота использования
Благодаря эргономичному дизайну и встроенной электронике, LG CordZero™ A9 Kompressor™ удобно использовать: включить пылесос и выбрать подходящий режим увлажнения можно в одно касание. Дополнительную простоту обеспечивают съемные моющиеся диски и резервуар для воды, а телескопическая ручка Opti-balanced Handle™ с четырьмя режимами длины сделает уборку комфортной для всех членов семьи.
Пылесос LG CordZero™ A9 Kompressor™ можно хранить в любом удобном месте. Док-станция All-in-One Tower™ Objet многофункциональна. Она не только заряжает пылесос, но и служит местом хранения дополнительных насадок, а также автоматически очищает мешок для сбора пыли при установке пылесоса, что экономит время и поддерживает чистоту воздуха. Ультрафиолетовый стерилизатор пылесборника UVC LED борется с аллергенами и подавляет рост бактерий.
Заботиться о частой зарядке аккумулятора нет необходимости – в комплекте идут две мощные батареи, с которыми устройство может работать автономно до 120 минут в обычном режиме и до 60 минут в усиленном режиме.
Удобство
В отличие от проводных пылесосов, которые больше подходят для генеральной уборки, компактный LG CordZero™ A9 Kompressor™ обеспечивает высокую маневренность, необходимую при экспресс-уборке. Смарт Инверторный мотор, бесконтактный способ избавления от пыли – с такой моделью поддерживать чистоту в доме можно без лишних трудозатрат.
Здоровый микроклимат
Чистота воздуха в доме – залог здоровья организма. Ежедневно мы контактируем со множеством бактерий и вирусов, поэтому качественная уборка помещения так необходима. В новой модели пылесоса LG действует пятиступенчатая система очистки с фильтром HEPA, которая удаляет до 99,999%2 частиц пыли размером от 2,5 микрон. Собранный мусор автоматически попадает в специальный отсек, оснащенный системой прессования Kompressor™. Именно она позволяет очищать пылесос с меньшей регулярностью, но с большей эффективностью, что особенно оценят владельцы домашних животных.
Минималистичный дизайн
Пылесос входит в премиальную линейку LG Objet Collection™, особенность которой заключается в универсальном дизайне. Многофункциональная компактная станция All-in-One™ будет гармонично смотреться в любом интерьере и превратит процесс уборки в удовольствие.
Технологии будущего
Компания LG стремится постоянно улучшать качество жизни своих клиентов, используя «умные» технологии и инновационные дизайнерские решения. Мобильное приложение LG ThinQ дает возможность управлять всеми устройствами вашего умного дома, в том числе новой моделью LG CordZero™ A9 Kompressor™. Теперь с помощью интеллектуальной экосистемы узнать всю необходимую информацию о состоянии вашей бытовой техники можно удаленно.
1Тестовый запуск SLG был основан на стандартах IEC62885-2. Система прессования Kompressor™ была проверена в турборежиме при полностью заряженной батарее, пустом пылесборнике и без телескопической ручки и насадок. Максимальная мощность всасывания рассчитывалась по степени вакуума (кПа), которая измерялась в течение 10 секунд в каждой измерительной точке. Фактическая мощность всасывания может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.
2Тестовый запуск SLG был основан на стандартах IEC 62885-2 и EN 60312-1, способность удерживать пыль при размере частиц 0,5–4,2 дюйма в турборежиме была проверена и составила в среднем 99,999% (оценка «отлично», 5 звезд). Способность удерживать пыль может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.