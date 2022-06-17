Домашняя система развлечений с заботой об экологии: новейшие решения в области OLED-телевизоров и саундбаров LG подтверждают приверженность компании вопросам устойчивого развития

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Одним из самых важных вопросов современного мира является забота об окружающей среде и экологии. Это именно то время, когда важно посмотреть вокруг, проанализировать свой опыт и подумать на тему того, что каждый из нас может сделать для создания более устойчивого будущего. Так, LG продолжает демонстрировать свою приверженность вопросам защиты планеты и обеспечению лучшей жизни для всех, снижая воздействие своих инновационных решений на окружающую среду на каждом этапе жизненного цикла производимой техники.
Новейшие решения в сфере домашней системы развлечений LG являются прекрасной иллюстрацией реализуемых инициатив компании по обеспечению максимального удобства пользователей при минимально возможном уровне влияния на планету. Одним из примеров работы в данном направлении являются OLED-телевизоры LG, которые обеспечивают яркие впечатления от просмотра, содержат меньшее количество комплектующих и характеризуются более высоким уровнем возможностей вторичной переработки по сравнению с их аналогами. В отличие от ЖК-мониторов, самоизлучающиеся дисплеи LG не требуют подсветки и состоят из меньшего количества деталей, вследствие чего для их переработки и утилизации требуется меньше усилий. Например, 65-дюймовая модель LG OLED evo C2 использует всего 40 процентов пластика своего ЖК-аналога (модель 65UQ80).
Отражающие заботу об экологии качества OLED-телевизоров LG 2022 года были отмечены одним из ведущих мировых провайдеров услуг по тестированию, инспектированию и сертификации, получив признание компании Société Générale de Surveillance SA (SGS) в качестве экологически чистой продукции.1 Также на телевизорах LG OLED evo select 2022 будет стоять маркировка Carbon Trust, обозначающая, что данная техника производится с меньшим количеством выбросов углекислого газа (CO2) на протяжении всего жизненного цикла продукта.2 Кроме того, они также получили подтверждение о соответствии Процедуре проверки экологических требований UL 2809 (ECVP) по стандарту содержания вторичного сырья от мирового лидера в области науки о безопасности UL, что подтверждает, что экологичность данных товаров соответствует информации, распространяемой в рекламных целях.3
В OLED-телевизорах4 2022 года компания LG использует новый композитный волокнистый материал, который помогает снизить вес изделия. Кроме того, упаковка новейших OLED-телевизоров LG изготовлена из перерабатываемых материалов и оснащена одноцветной печатью для дополнительной экономии энергии и ресурсов.
Линейка саундбаров компании также отражает приверженность LG экологичным решениям в области дизайна. Так, при создании сложных звуковых технологий применяются переработанные или вторично-используемые материалы, вследствие чего они потребляют небольшое количество энергии при работе и поставляются в экологически чистой упаковке. Более того, каждая модель LG Soundbar 2022 года получила.
сертификацию эко-продукта SGS в знак признания их положительного воздействия на окружающую среду.
Также саундбары 2022 года состоят из деталей, изготовленных из переработанной пластиковой смолы. Количество переработанного материала, используемого в новых саундбарах LG, подтверждено процедурой UL ECVP по стандарту содержания вторичного сырья. Большое количество саундбаров LG 2022 также изготовлено из полиэстерового трикотажа, соответствующего Глобальному стандарту вторичной переработки (GRS).5 Более того, благодаря эффективному использованию энергии саундбары LG 2022 сертифицированы стандартом ENERGY STAR®.
Постоянно анализируя влияние наших действий на окружающую среду и находя лучшие, более устойчивые способы достижения поставленных целей, мы все сможем внести свой вклад в позитивные изменения на планете. Являясь лидером инноваций в области домашних развлечений, LG продолжит развитие инициатив по защите природных ресурсов, создавая тем самым лучшее будущее для всех.
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1Линейки LG OLED Z2, G2, C2, B2 и A2 2022 года получили экологическую сертификацию SGS.
265-дюймовые модели LG OLED evo G2 и C2 получили маркировку Carbon Trust по снижению выбросов CO2, в то время как 55-, 77- и 83-дюймовые модели G2, а также 42-, 48-, 55-, 77- а 83-дюймовые модели C2 получили свой сертификат измерения CO2. Данная сертификация применяется только на рынках/регионах, участвующих в программе маркировки Carbon Trust.
3 ECVP применяется к 55-, 65-, 77- и 83-дюймовым моделям LG OLED evo G2, а также к 42-,48-,55-,65-,77- и 83-дюймовым моделям C2
4Новый материал из композитного волокна, примененный к 55-, 65- и 77-дюймовым G2 моделям LG OLED TV 2022 года выпуска, 42-, 55-, 65- и 77-дюймовым моделям C2 и 77-дюймовым моделям A2.
5Материалы, сертифицированные в соответствии с Процедурой проверки экологических требований UL 2809 (ECVP) для переработанного материала, применяются к моделям звуковых панелей LG S95QR, S90QY, S80QR, S80QY, S75Q, S65Q, S60Q, S40Q, SH7Q, SPQ8-S 2022 года выпуска. Количество переработанной ткани зависит от модели. К моделям звуковых панелей LG, которые поставляются с трикотажной тканью из полиэстера, изготовленной из переработанного материала, соответствующего мировым стандартам переработки, относятся S95QR, S90QY, S80QR, S80QY, S65Q, S60Q, S40Q, SH7Q.