Домашняя система развлечений с заботой об экологии: новейшие решения в области OLED-телевизоров и саундбаров LG подтверждают приверженность компании вопросам устойчивого развития

Также саундбары 2022 года состоят из деталей, изготовленных из переработанной пластиковой смолы. Количество переработанного материала, используемого в новых саундбарах LG, подтверждено процедурой UL ECVP по стандарту содержания вторичного сырья. Большое количество саундбаров LG 2022 также изготовлено из полиэстерового трикотажа, соответствующего Глобальному стандарту вторичной переработки (GRS).5 Более того, благодаря эффективному использованию энергии саундбары LG 2022 сертифицированы стандартом ENERGY STAR ®.



Постоянно анализируя влияние наших действий на окружающую среду и находя лучшие, более устойчивые способы достижения поставленных целей, мы все сможем внести свой вклад в позитивные изменения на планете. Являясь лидером инноваций в области домашних развлечений, LG продолжит развитие инициатив по защите природных ресурсов, создавая тем самым лучшее будущее для всех.





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1Линейки LG OLED Z2, G2, C2, B2 и A2 2022 года получили экологическую сертификацию SGS.

265-дюймовые модели LG OLED evo G2 и C2 получили маркировку Carbon Trust по снижению выбросов CO2, в то время как 55-, 77- и 83-дюймовые модели G2, а также 42-, 48-, 55-, 77- а 83-дюймовые модели C2 получили свой сертификат измерения CO2. Данная сертификация применяется только на рынках/регионах, участвующих в программе маркировки Carbon Trust.

3 ECVP применяется к 55-, 65-, 77- и 83-дюймовым моделям LG OLED evo G2, а также к 42-,48-,55-,65-,77- и 83-дюймовым моделям C2

4Новый материал из композитного волокна, примененный к 55-, 65- и 77-дюймовым G2 моделям LG OLED TV 2022 года выпуска, 42-, 55-, 65- и 77-дюймовым моделям C2 и 77-дюймовым моделям A2.

5Материалы, сертифицированные в соответствии с Процедурой проверки экологических требований UL 2809 (ECVP) для переработанного материала, применяются к моделям звуковых панелей LG S95QR, S90QY, S80QR, S80QY, S75Q, S65Q, S60Q, S40Q, SH7Q, SPQ8-S 2022 года выпуска. Количество переработанной ткани зависит от модели. К моделям звуковых панелей LG, которые поставляются с трикотажной тканью из полиэстера, изготовленной из переработанного материала, соответствующего мировым стандартам переработки, относятся S95QR, S90QY, S80QR, S80QY, S65Q, S60Q, S40Q, SH7Q.