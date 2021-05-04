Создание безопасной среды в школах перед их открытием

Правила личной гигиены, такие как ношение масок и мытье рук, очень важны, однако в вопросе создания более безопасной учебной и преподавательской среды в разгар пандемии, поддержание качества воздуха в помещении – это критический фактор. Диагностика существующей системы циркуляции воздуха в школах не только необходима, а должна рассматриваться, как один из главных вопросов в списке приоритетов.

Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) подчеркнуло, что изменения в эксплуатации зданий, включая работу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, могут снизить количество переносимых по воздуху микробов.

В качестве руководства для действующих школ, центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что необходимо максимально усилить фильтрацию воздуха. ASHRAE рекомендует использовать фильтр с минимальным значением эффективности (MERV), равным 13, или фильтр с рейтингом ePM1 в соответствии с ISO 16890. Если рейтинг для текущей системы ниже или не идентифицирован, сейчас самое время найти и заменить его на более подходящий.