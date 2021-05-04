Создание безопасной среды в школах перед их открытием

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Ключевое условие перед возобновлением работы школ в условиях пандемии – правильное распределение воздуха в помещениях.
Как мы все знаем, COVID-19 привел к тому, что учебные заведения по всему миру закрыли свои двери для учащихся и преподавателей. По мере распространения пандемии школы активно ищут возможность создания безопасной обстановки в классах, чтобы вернуться к нормальной жизни с привычным режимом обучения. Вместе с поиском возможностей, согласно опросу Филадельфийской федерации учителей, проведенному в июле 2020 года, только 8% опрошенных из 7500 чувствуют себя в безопасности в учебном заведении
Правила личной гигиены, такие как ношение масок и мытье рук, очень важны, однако в вопросе создания более безопасной учебной и преподавательской среды в разгар пандемии, поддержание качества воздуха в помещении – это критический фактор. Диагностика существующей системы циркуляции воздуха в школах не только необходима, а должна рассматриваться, как один из главных вопросов в списке приоритетов.
Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) подчеркнуло, что изменения в эксплуатации зданий, включая работу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, могут снизить количество переносимых по воздуху микробов.
В качестве руководства для действующих школ, центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что необходимо максимально усилить фильтрацию воздуха. ASHRAE рекомендует использовать фильтр с минимальным значением эффективности (MERV), равным 13, или фильтр с рейтингом ePM1 в соответствии с ISO 16890. Если рейтинг для текущей системы ниже или не идентифицирован, сейчас самое время найти и заменить его на более подходящий.
Например, 4-поточный кассетный кондиционер LG DUAL Vane Cassette может быть идеальной заменой при оснащении очистки воздуха. Он обеспечивает эффективную фильтрацию воздуха, удаляя 99,9% вредных бактерий и частиц PM 1.0.1
Еще одна чрезвычайно важная и на удивление регулярно игнорируемая проблема – замена фильтров. Фильтры не будут эффективны, или даже могут стать более вредными, если их регулярно не чистить и не менять.
Комплект очистки воздуха LG не только съемный и легко моющийся, что уже облегчает его использование, сам кассетный внутренний блок также разработан для легкого обслуживания и очистки. Его решетка может подниматься вверх и вниз с помощью тросов, которые могут спустить решетку на 4 метра, чтобы было удобно менять фильтр грубой очистки.
Также важная область для улучшений – вентиляция. CDC призывает к модернизации вентиляционной системы, которая может увеличить подачу чистого воздуха и разбавить потенциально загрязняющие вещества в школе. Поскольку открывание окон чревато попаданием аллергенов, которые могут вызвать проблемы со здоровьем, лучшим вариантом может быть установка системы вентиляции с рекуперацией энергии (ERV), которая осуществляет подачу свежего наружного воздуха и удаляет отработанный, грязный воздух из помещения.
Для очистки воздуха, в классную комнату необходимо установить ERV-систему, которая будет эффективно очищать воздух, поступающий снаружи. В LG ERV используется антивирусное покрытие, которое блокирует размножение вредных вирусов2, а благодаря дополнительным высокоэффективным фильтрам, он может блокировать до 90% пыли размером 0,4 мкм3.
По мере того, как школы готовятся к открытию своих дверей, уверенность преподавателей, учащихся и родителей в мерах безопасности станет ключевым фактором в создании комфортной учебной среды. Одним из первых и наиболее важных шагов в создании такой среды будет осмотр, диагностика и надлежащая подготовка систем Отопления Вентиляции и Кондиционирования (ОВиК) в соответствии с требованиями и рекомендациями органов здравоохранения.
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1 Эффективность удаления бактерий и ультрадисперсной пыли из Комплекта очистки воздуха для внутреннего блока кассетного типа была проверена компанией TÜV Rheinland. Согласно тесту, проведенному в KTL Permanent test в апреле 2020 года, комплект для очистки воздуха удалил 99,9% Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228) за 60 минут и 99,4% phi X174 (ATCC 13706-B1) за 30 минут в рабочем режиме. По результатам испытаний, проведенных в марте 2020 года, комплект очистки воздуха удалил 99,9% ультрадисперсной пыли размером 50 нм и 100 нм в рабочем режиме.
2 Теплообменник LG ERV прошел тест JIS Z 2911, подтверждающий его устойчивость к Penicillium sp., Cladosporium sp. и Alternaria s.
3 Эффективность фильтрации воздуха воздушного фильтра LG Electronics AHFT035H0 была подтверждена FINAS (Финская служба аккредитации) в соответствии с процедурами, определенными в ISO 16890:2016.