LG представляет One:Quick Works – эффективное решение «все в одном» для видеоконференций с интуитивно понятным и удобным интерфейсом, которое создает новую категорию дисплеев для бизнеса. Это универсальный инструмент для повышения производительности в эпоху удаленной работы, подходящий для предприятий всех типов и размеров. С One:Quick Works и специальным беспроводным решением для совместного использования экрана One:Quick Share продуктивность и эффективность вашей работы уже никогда не будет прежней.