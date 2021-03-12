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В условиях новой реальности видеоконференции стали неотъемлемой частью нашей работы. Однако, несмотря на современные технологии, доступные офисному сотруднику в 21 веке, программные и аппаратные решения все еще оставляют желать лучшего. Для всех пользователей, кто устал от нестабильного соединения, прерывистого звука и расфокусированной веб-камеры, есть более простой и продуктивный способ проведения видеозвонков и встреч.
LG представляет One:Quick Works – эффективное решение «все в одном» для видеоконференций с интуитивно понятным и удобным интерфейсом, которое создает новую категорию дисплеев для бизнеса. Это универсальный инструмент для повышения производительности в эпоху удаленной работы, подходящий для предприятий всех типов и размеров. С One:Quick Works и специальным беспроводным решением для совместного использования экрана One:Quick Share продуктивность и эффективность вашей работы уже никогда не будет прежней.
Быстрая и простая установка с помощью решения «Все в одном»
Сложная и зачастую отнимающая много времени процедура подключения камер, динамиков, ноутбуков и проекторов может легко сорвать график встреч или сделать важную презентацию неэффективной. One:Quick Works позволяет избежать подобных проблем, объединив все необходимое в одном стильном корпусе: сенсорный дисплей, интерфейс на базе Windows, четкую UHD-камеру 4K, качественный микрофон, встроенные динамики, функцию цифровой доски и приложения для видеоконференций. Достаточно нажать на значок нужной функции, и вы уже готовы к следующей виртуальной встрече.
Функция интеллектуальной автофокусировки
С One:Quick Works опыт проведения встреч выходит на совершенно новый уровень, во многом благодаря впечатляющим характеристикам камеры и микрофона. Микрофон с высоким коэффициентом усиления четко улавливает голос докладчика, находящегося на расстоянии до шести метров, и использует шумоподавление, минимизируя большинство фоновых звуков. А функция интеллектуальной автофокусировки позволяет камере с разрешением 3 840 x 2 160 быстро отслеживать и автоматически фокусироваться на выступающем.
Совместимость с популярными приложениями для видеоконференций
One:Quick Works поддерживает множество приложений для видеоконференций и совместной работы, предоставляя пользователям больше возможностей для максимально эффективного проведения встреч. Участники собрания могут использовать предустановленное приложение LG One:Quick Remote Meeting или установить Webex, Zoom и Teams с помощью ярлыков, удобно расположенных на панели запуска. Дополнительные приложения, не отображаемые на стартовом экране, можно загрузить через магазин Conference App Store.
Беспроводное совместное использование экрана одним нажатием кнопки
One:Quick Share позволяет докладчикам легко подключать свои ноутбуки и портативные компьютеры к совместимым моделям дисплеев LG по беспроводной сети. Благодаря встроенной антенне Wi-Fi, миниатюрный ключ обеспечивает удобный обмен экранами и освобождает рабочее пространство от нагромождения кабелей. С помощью функции Split View, One:Quick Share может подключаться и отображать контент с четырех устройств одновременно, что делает его оптимальным выбором для совместной работы во время удаленных конференций.
Чтобы узнать больше о LG One:Quick, посетите YouTube-канал LG Information Display. Надеемся, что эти легкие и информативные ролики познакомят вас с решениями LG и побудят использовать их для удаленных совещаний на рабочем месте.
One:Quick Works. Серия 1. Все в одном
One:Quick Works. Серия 2. Интеллектуальная автофокусировка
One:Quick Works. Серия 3. Универсальное использование приложения для видеоконференций
One:Quick Share. Серия 4. Беспроводной совместный доступ к экрану
(Изображения к данной статье смоделированы для наглядности и могут отличаться от реального опыта использования)