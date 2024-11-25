[Уголок руководителя] Внутренние взаимоотношения: прокладывая путь к будущему LG

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«Хотя IR обычно расшифровывают как Investor Relations (взаимоотношения с инвесторами), я рассматриваю этот термин как Insight Relations (внутренние взаимоотношения)», — часто говорит CEO LG Уильям Чо (William Cho), и я полностью разделяю его мнение. За последние 25 лет я посвятил значительное время изучению глобальных рынков капитала, включая работу аналитиком в сфере IT и технологий. Мой опыт показал, что активный обмен информацией и знаниями между компаниями и инвесторами — ключ к взаимному успеху. Мне доставляет радость и удовлетворение видеть, как сегодня наша компания оказывает существенное влияние на рынок и инвесторов, представляя свои новейшие бизнес-стратегии. Быть частью этого прогресса очень вдохновляет.
В прошлом году мы объявили о масштабной трансформации бизнеса, представив видение стать компанией, предлагающей «умные решения для жизни», которая объединяет опыт клиентов в домашних условиях, коммерческих пространствах, мобильности и даже в метавселенной. Для достижения этой цели мы поставили перед собой амбициозные задачи: достигнуть семипроцентного среднего темпа роста, семипроцентной операционной прибыли и мультипликатора EV/EBITDA на уровне семи к 2030 году. Мы также планируем инвестировать более 50 триллионов вон для качественного роста в следующем десятилетии.
Естественно, внимание корейских и глобальных инвесторов и аналитиков было сосредоточено на стоимости нашей компании. Возникли многочисленные вопросы о прочности и основе концепции «умных решений для жизни», потенциале роста и о том, стоят ли заявленные изменения долгосрочных инвестиций. Как аналитик, который видел различные этапы трансформации LG на протяжении многих лет, я вполне понимаю начальную реакцию рынка.
На основе «ответственности» и «искренней коммуникации», которые на протяжении десятилетий являются основными ценностями IR, мы расширили участие руководства, укрепляя доверие к нашей корпоративной деятельности. Мы также усовершенствовали политику, направленную на повышение стоимости для акционеров, а также активно работаем над вкладом в здоровое развитие рынков капитала.
Лидерство в коммуникациях
Сдвиг в стратегии стал важной точкой поворота для будущего компании, и было естественно, чтобы лидеры изменений взяли на себя роль «коммуникаторов». Начиная с анонса «Видения будущего 2030» в прошлом июле, наш CEO, финансовый директор и другие топ-менеджеры стали активно и открыто участвовать в ключевых IR-событиях, таких как общее собрание акционеров, корпоративные брифинги для глобальных инвесторов и форумы инвесторов. С начала этого года регулярные конференц-звонки по итогам доходов, которые ранее проводились менеджментом IR и бизнес-единиц, теперь проводятся непосредственно финансовым директором.
Активные изменения в политике для повышения акционерной стоимости
В дополнение к этому мы объявили новую трехлетнюю дивидендную политику (на 2024–2026 финансовые годы), направленную на увеличение акционерной стоимости. В эту политику входят изменения, такие как корректировка даты учета дивидендов, изменение цикла выплат, установка минимальной базовой суммы и увеличение коэффициента выплат.
В августе мы стали первой компанией среди 10 крупнейших конгломератов Кореи, объявившей программу повышения корпоративной стоимости, направленную на увеличение стоимости для акционеров. 22 октября мы объявили о нашей программе повышения корпоративной стоимости, стратегическом плане по увеличению акционерной стоимости и нормализации оценки компании. Чтобы повысить предсказуемость для инвесторов, мы продолжим политику базового (минимального) дивиденда в размере 1000 вон на акцию и полугодовой выплаты дивидендов, начатой в этом году, и также рассматриваем возможность введения ежеквартальных выплат.
Рост с рынком
Большинство читателей знают, что компании, инвесторы и рынок связаны органически. LG Electronics стремится к здоровому взаимному росту вместе с рынком капитала. Для этого мы разработали систему управления деятельностью IR, которая количественно оценивает IR-активности для публичных компаний, и делимся своим опытом как внутри компании, так и за ее пределами. Кроме того, мы уже несколько лет сотрудничаем с Корейской службой по связям с инвесторами (KIRS), проводим лекции о направлении деятельности IR, связанной с ESG, и стабильно способствуем развитию рынка капитала.
Лично для меня как для аналитика большая гордость делиться знаниями и опытом, накопленными за годы работы, и, благодаря этому, вносить вклад в позитивное развитие рынка вместе с коллегами.
В начале этого месяца мы были удостоены Гран-при Председателя Комиссии по финансовым услугам на премии Korea IR Awards 2024[1], что является высшей наградой в корпоративной категории. Эта награда имеет особое значение, поскольку она отмечает наш вклад в поддержание систематической и искренней коммуникации с рынком, а также усилия по обеспечению стабильной инвестиционной базы, признанные органами рынка капитала и экспертами.
В дальнейшем мы будем стремиться к проактивной и искренней коммуникации во всех сферах нашей деятельности для укрепления доверия инвесторов. Я также буду продолжать прилагать усилия для того, чтобы LG закрепился как «лидер знаний», обеспечивая здоровый взаимный рост для рынка, компаний и инвесторов.
Пак Вон-джэ (By Park Won-jae), вице-президент и глава подразделения IR LG Electronics
[1] KIRS проводит премию Korea IR Awards под эгидой Корейской биржи с 2001 года. Она присуждается компаниям и специалистам, которые способствовали развитию рынка капитала через эффективные IR-мероприятия.