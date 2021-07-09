Каждый может поделиться посланием надежды от Чарли Пута

У LG всегда были особые отношения с музыкой. Миллионы людей во всем мире знакомы с песней Life’s Good, которая звучит в рекламных роликах и используется в качестве рингтонов. Однако музыка, как и мода, должна меняться с течением времени. Поэтому, когда было принято решение сделать песню более актуальной для 21 века, никаких сомнений в том, что молодые артисты должны стать частью этих перемен не осталось. Остался вопрос: кто лучше всех сможет руководить процессом?



Чарли Путу всего 29 лет. Он – идеальный амбассадор и лидер проекта Life’s Good Music. Хитмейкер и один из самых востребованных специалистов в музыкальной индустрии. На счету Пута уже восемь мультиплатиновых синглов, четыре номинации на «Грэмми», три премии Billboard Music Awards, Critic’s Choice и «Золотой глобус». Его альбом Voicenotes, номинированный на «Грэмми» в 2018 году, был удостоен золотого сертификата RIAA всего через четыре дня после выхода, а количество прослушиваний по всему миру превысило 5,6 миллиардов.

Проект Life’s Good Music, который возглавил Пут даст начинающим талантливым музыкантам со всего мира возможность заявить о себе.

О запуске проекта было объявлено в мае. В течение первого же месяца было получено более тысячи заявок из 36 стран. Инициатива LG нашла отклик у аудитории по всему миру: публикации о Life’s Good Music в социальных сетях набрали более 68 миллионов просмотров.

Пут выбрал четырех победителей и представил их друг другу во время видеозвонка. После началась работа над музыкальным посланием надежды и позитива. Руководствуясь творческим видением Пута, каждый участник команды смог блеснуть своим талантом во время финальной записи. В голосе каждого исполнителя слышится благодарность за то, что у нас есть сегодня и надежда на светлое будущее.

«В песне есть слова «иногда нужно просто поверить в себя», – сказала одна из победительниц Сэйд Уиттиер из Лонг-Айленда, Нью-Йорк – «Принимая участие в проекте LG, я поняла, что все достижимо, если продолжать идти вперед. Я надеюсь, что молодые мечтатели тоже поверят в себя, когда послушают финальный вариант песни».

«Встреча и сотрудничество с артистами со всего мира были потрясающим опытом, я впечатлен их талантами», – отметил Пут – «Песня, которую мы создали вместе, действительно прекрасна, и я не могу дождаться, когда все ее услышат».

Песня Life’s Good и ее своевременное послание надежды появилась в TikTok 6 сентября, чтобы вдохновить людей участвовать в этом позитивном движении. Поклонники могут поддержать проект, разместив видео, в котором они танцуют под новую композицию с хэштегом #LifeisGoodMusic_LG. Песня Life’s Good и видео с выступлением теперь доступны для просмотра на канале LG Global на YouTube.