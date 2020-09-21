УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О НОВЕЙШЕЙ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ LG SIGNAGE ВМЕСТЕ С LG DIGITAL CONNECT 2020

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Онлайн шоу-румы не являются чем-то инновационным, а с учетом обстоятельств 2020 года, их ценность и важность особенно выросли, как для потребительских так и для бизнес рынков. Онлайн шоу-румы позволяют брендам рассказывать о преимуществах продуктов или услуг, которые они предлагают, без необходимости посещений, но в удобное время.
Чтобы показать все уникальные возможности и преимущества коммерческой линейки дисплеев, компания LG Electronics Business Solutions создала виртуальную витрину LG Digital Connect (DC) 2020. Интегрированная маркетинговая платформа продаж, запущенная в августе, предлагает привлекательные и простые в навигации виртуальные туры, которые познакомят посетителей с многообразным спектром решений и подробно расскажут пользователям об использовании ведущих технологий в отрасли и ориентированных на потребителей функциях устройств. LG DC 2020 предлагает уже существующим и новым клиентам полезную информацию, которая поможет им определить, какие продукты лучше всего подойдут под специфику их бизнеса.
Разработанная с учетом максимального удобства для глобальных клиентов LG – виртуальная витрина представляет собой простые, пошаговые инструкции по использованию устройств и технологий, которые сопровождаются полезными и понятными рекомендациями консультанта. Посетители могут выбрать тур по демонстрационному залу, чтобы узнать о новейших светодиодных дисплеях LG в виртуальной атмосфере выставочного зала. А если они хотят увидеть различные сценарии использования цифровых дисплеев то, выбрать тур по шоу-руму. Также, всего за несколько кликов пользователи могут ознакомиться с подробными техническими характеристиками устройств.
LG предлагает широкий выбор коммерческих дисплеев, от моделей Micro LED и бесшовных моделей LED, до светодиодных дисплеев LED Cinema, каждый из них представлен в туре по демонстрационному залу. Тур по выставочному залу демонстрирует, как инновационные цифровые дисплеи компании могут быть легко установлены и адаптированы для использования практически в любой обстановке, включая общественные места, корпоративные или правительственные офисы, розничные магазины, школы и гостиничные заведения. Сайт также позволяет посетителям просматривать новейшие примеры установки дисплеев LG B2B, а также ознакомиться с последними новостями из мира высокотехнологичных цифровых дисплеев.
Чтобы совершить виртуальную экскурсию и узнать больше об LG Digital Connect 2020, посетите сайт https://lg-informationdisplay.com/dc2020.