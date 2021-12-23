Какие форматы поддерживают телевизоры LG?

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Покупка телевизора случается нечасто, и если это хорошая электроника, то стоит она недёшево. Поэтому лучше купить надёжную ТВ-панель, которая будет радовать много лет, воспроизводя любые форматы файлов из интернета, дисков или других накопителей. Самые любопытные хотят узнать всё про телевизоры LG QNED ещё до покупки, и это правильно.
Один из главных вопросов покупателей звучит так: «Какие форматы видео для телевизора поддерживает электроника LG?». Стоит отметить, что самые современные модели от ЛДЖ легко справляются с любыми фильмами и видеороликами, но вот старые модели от ЛЖ могут не воспроизводить определённые стандарты.
Главные видеоформаты
Для начала будет полезным узнать, что формат видео для телевизора — это особая кодировка с набором команд, которые необходимы электронике для преобразования данных в видеоряд с выведением их в нормальном виде на экран.
Кодеков или форматов с каждым днём становится всё больше. Зашифрованное таким способом видео может занимать меньше места на диске или флэшке, но быть очень качественным. Кроме того, сами кодеки продолжают развиваться и изменяться.
Существуют десятки видеокодеков, но главных из них не так много. Современный телевизор LG форматы видео может поддерживать такие:
- AVC;
- AVI;
- Xvid;
- WMV;
- MPEG;
- MKV и другие.
Стоит подробнее рассказать о некоторых из них. Самым старым и популярным считается стандарт MPEG. За много лет он неоднократно менялся. Например, MPEG-1 применялся в видео, которое записывалось на компакт-диски. Для DVD и цифрового телевидения Т2 используется кодек MPEG-2. MPEG-4 применяется в фильмах из интернета, в популярных мессенджерах для общения (Скайп, Вайбер). Старые и современные девайсы в большинстве случаев читают это расширение.
AVC или H.264 необходим для максимального сжатия видеопотока без потери качества. Чаще всего этот видеоформат служит для записи фильмов на Blu-Ray диски. MKV — видеоконтейнер, содержащий субтитры и несколько звуковых дорожек в одном файле. Напоминает кодеки MOV, AVI, MPG. Часто используется для трансляции контента в интернете.
Узнать подробнее, какие видеоформаты поддерживает конкретный телевизор, удобнее всего из его инструкции. Информация обычно подаётся в виде таблицы или списка. Стоит отметить, что данные касаются не всей электроники компании, а лишь конкретной модели или линейки.
Если инструкция от ТВ-панели потерялась, то лучше всего посетить официальный сайт производителя, где эта информация указывается. Также можно посетить разнообразные интернет-форумы, где часто можно найти инструкции даже к старым моделям оборудования.
Что делать, если видеоформат не поддерживается телевизором?
Если ТВ-панель от LG новая, то она со 100% гарантией поддерживает современные и устаревшие видеокодеки. Но владельцы моделей 5-10-летней давности могут столкнуться с проблемой, что фильм или другое видео не хочет воспроизводиться.
В первую очередь нужно убедиться, что фильм записан корректно. Для этого флэшку нужно проверить на компьютере или ноутбуке. Если на других устройствах фильм с носителя воспроизводиться, то дело именно в кодеке.
Проще всего в такой ситуации скачать плеер для Андроид-телевизора, который поддерживает все современные видеоформаты. Если же речь идёт не о смарт-ТВ, а об обычной панели, то выход только один — конвертировать видеоролик в другой формат.
Случается и другое: в инструкции к телевизору указывается, что конкретное расширение файлов поддерживается, но сам фильм не воспроизводиться, а устройство выдаёт ошибку. Этому есть несколько объяснений. В первую очередь, некорректный размер кадра или разрешение. ТВ-панель обычно имеет встроенные параметры кадра (16:9, 4:3 и другие). Если видеофайл имеет другие параметры кадра, то он не сможет корректно воспроизводиться или запускаться вообще.
Вторая причина — скорость передачи данных. Если она выше, чем телевизор может распознать, то появится рассинхронизация картинки и звука, зависания изображения и другие проблемы. Ну, конечно, и сам файл должен быть корректно записан на носитель, чтобы его воспроизведение началось.