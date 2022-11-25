Геймерские и облачные функции телевизоров LG OLED, о которых вам следует знать

Современные телевизоры LG OLED, специально созданные для максимально точной и естественной передачи изображения, поддерживают огромное количество источников визуального развлекательного контента, будь то эфирные и кабельные телеканалы, стриминговые платформы с любимыми фильмами и видеоклипами, приложения с различными возможностями для личного развития – только успевайте пробовать!



И, конечно же, игры всех жанров и форматов, которые только можно представить: с компьютера, телефона или игровой консоли, в виде приложения для собственно телевизора, а также самые разнообразные варианты онлайн-подключения к миру гейминга в облаке.



В нашем сегодняшнем обзоре на примере новейших телевизоров LG OLED года мы расскажем о том, как технология самоподсвечивающихся пикселей позволяет испытать невероятные игровые впечатления, а также о тех функциях, которые обеспечат вас максимально реалистичным погружением в геймплей.

Знакомьтесь: LG OLED



Аббревиатура OLED расшифровывается как Organic Light Emitting Diode, то есть, светодиод из органического материала, который начинает светится отдельно от других при контакте с электрическим зарядом. На практике это означает, что каждый отдельный пиксель является самоподсвечивающимся, поэтому изображения на экране сменяются за счет включения одних пикселей и выключения других.



Поскольку у такого экрана отсутствует подсветка, необходимая ЖК-панелям, OLED полностью контролирует уровень освещения каждого пикселя, обеспечивая глубокий черный, яркий белый цвет и помогая другим цветам стать насыщеннее и ярче, для невероятно реалистичного контрастного изображения при любых углах обзора.



Время переключения пикселей OLED-матрицы составляет всего 1 микросекунду. С точки зрения геймера такой экран обеспечивает высокую четкость и детализацию картинки даже в очень динамичных сценах, снижая размытость до минимума.



Телевизоры LG OLED обеспечивают передачу мельчайших оттенков вне зависимости от яркости или затемнения отображаемой картинки благодаря воспроизведению 100% цветовой гаммы и полного цветового пространства во всем диапазоне уровней яркости, выбранных студиями и производителями медиа контента. Все модели LG OLED 2022 года сертифицированы на отсутствие мерцания и меньшее излучение синего света1.



В 2022 году впервые в мире был представлен 42-дюймовый OLED телевизор LG OLED42C2RLB , который идеально подходит для игр. Эта модель выполнена на процессоре LG α9 пятого поколения (Gen 5), который использует технологию искусственного интеллекта для оптимизации каждого пикселя.



Для улучшения изображения применяется ряд новейших технологий, таких как «AI Изображение Pro» (AI Picture Pro) для отображения естественных тонов кожи, улучшения объектов и людей на переднем и заднем плане, а также масштабирование изображения до 4К/8К с помощью алгоритмов глубокого обучения.



Функция «Динамическое отображение тонов Pro» (LG Dynamic Tone Mapping Pro) анализирует наиболее яркие и затемненные участки в более чем 5000 областях экрана для лучшей калибровки HDR в каждом из них. Помимо идеального черного цвета, характерного для технологии OLED, зрители видят гораздо больше деталей в самых ярких и темных частях изображения.



Процессор Alpha 9 5 поколения также обеспечивает виртуальное объемное микширование стереозвука до формата 7.1.2 каналов, поддержку новейших форматов Dolby Vision IQ2 и Dolby Atmos для лучших впечатлений от просмотра.



LG OLED42C2RLB поддерживает частоту обновления экрана 120 Гц с разрешением 4К. Эта модель оснащена четырьмя портами HDMI 2.1 48 Гбит/с, что делает его отличным выбором для самых требовательных геймеров.



Телевизоры новой серии LG OLED B2 также поддерживают частоту обновления экрана 120 Гц при разрешении экрана 4К. Например, 55-дюймовая модель LG OLED65B2RLA , выполнена на новейшем процессоре LG α7 Gen5 с технологией Dynamic Tone Mapping, которая обеспечивает реалистичную передачу ярких цветов с сохранением точности их передачи, улучшает передний план и фон изображения, придавая им естественную глубину, а также обеспечивает виртуальное преобразование 2-канального звука в виртуальный 5.1.2-канальный.

Модели телевизоров LG OLED B2 поддерживают форматы Dolby Vision IQ и Dolby Atmos для впечатляющего просмотра художественного контента, а также технологию Dolby Vision Gaming 4K на частоте 120 Гц для более плавных и реалистичных игр.



В Казахстане представлена еще одна новая и наиболее доступная серия телевизоров LG OLED 2022 года – A2, в которую, в частности, входит популярная 55-дюймовая модель LG OLED55A2RLA . Телевизоры этой серии оснащаются таким же процессором LG α7 5 поколения с динамическим определением происходящего в кадре для оптимизации цветов HDR.



Благодаря применению панелей OLED с частотой обновления экрана 60 Гц, эти телевизоры станут отличным выбором для любителей кино и игр, предлагая пластичное насыщенное и сверхконтрастное изображение, а также поддержку форматов Dolby Vision IQ и Dolby Atmos.



Технологии для гейминга в телевизорах LG OLED



Почти все серии телевизоров LG OLED 2022 года3 совместимы с технологией NVIDIA G-SYNC4, которая передает изображение с усиленным эффектом присутствия игрока, благодаря возможности адаптировать частоту обновления к частоте кадров подключенного оборудования. Игровой процесс получается плавным, без мерцаний и прерывания, а время отклика всего 1 мс предоставаляет мгновенную реакцию на каждое нажатие кнопок контроллера, давая вам преимущество над соперниками.



Модели телевизоров LG 2022 года сертифицированы авторизованными испытательными центрами HDMI (ATC) на соответствие требованиям последних стандартов HDMI 2.1, включая поддержку переменной частоты обновления (Variable Refresh Rate, VRR), улучшенного канала возврата звука (Enhanced Audio Return Channel, eARC), сжатия потока сигнала дисплея (Display Stream Compression, DSC), канала с фиксированной скоростью передачи данных (Fixed Rate Link, FRL) до 48 Гбит/с5, а также автоматического режима низкой задержки (Automatic Low Latency Mode, ALLM).



DSC – это перспективная технология сжатия видеоданных без визуальных потерь для дисплеев сверхвысокой четкости, которая предлагается в некоторых моделях телевизоров LG OLED 2022 года с поддержкой VRR и DSC6, включая серии OLED C2 и OLED B2.



Телевизоры LG OLED 2022 года оснащены портами HDMI 2.1 с поддержкой FRL – сигнальной технологии для передачи более высоких несжатых разрешений на сверхвысокой скорости (до 48 Гбит/с) для гиперреалистичной графики7. Некоторые телевизоры LG премиум-класса8 также сертифицированы по Wi-Fi 6, обеспечивая плавный онлайн-геймплей и более надежную потоковую передачу контента с большей скоростью и меньшей задержкой, чем когда-либо прежде. Wi-Fi 6 будет особенно полезен подписчикам облачных игровых сервисов, таких как NVIDIA GeForce NOW.



Дополнительное преимущество для геймеров в телевизорах LG OLED обеспечивает функция «Оптимизатор видеоигр» (Game Optimizer), которая позволяет выбирать подходящие настройки изображения и звука для разных игровых жанров, включая FPS, RPG и RTS, всего в несколько действий. Здесь же можно переключаться между технологиями VRR, NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync™, уменьшая задержку.



Дополнительно Game Optimizer предлагает быстрый доступ к новому режиму «Темная комната» (Dark Room Mode), который позволяет настроить яркость экрана для улучшения игрового процесса в комнате с плохим или тусклым освещением. Геймерам доступна простая опция изменения соотношение сторон экрана в соответствии с игрой или используемым устройством – компьютером или игровой консолью.

Платформа LG webOS и облачные игровые приложения



Новейший пользовательский интерфейс webOS превращает телевизор LG 2022 года в идеальный центр развлечений, способный предоставить прозрачную интеграцию с мобильными устройствами и доступ к рекомендациям, а также к постоянно растущему количеству игровых приложений и сервисов.



В магазине контента LG Content Store вы найдете множество приложений, которые можно легко загрузить на ваш телевизор. Новый главный экран webOS теперь включает в себя раздел Life's Good Hub, в котором пользователи могут одним нажатием кнопки открыть для себя самые последние приложения. Эта функция позволяет экономить время и находить услуги, соответствующие вашим уникальным вкусам и предпочтениям, «вручную» выбирая из примерно 2200 приложений, доступных в настоящее время на платформе LG webOS9.



Чтобы играть в онлайн-игры прямо с телевизора, нужен доступ в Интернет со скоростью не менее 5,0 мбит/с, а для игр в качестве HD или даже 4K понадобятся скорости от 10 мбит/с и выше. Облачные игровые платформы, не требующие установки ПК, консолей или игр, делают их более доступными, чем когда-либо.



В ноябре 2021 года LG представила приложение Smart TV для облачного игрового сервиса NVIDIA GeForce NOW, который теперь доступен на телевизорах LG под управлением webOS. Телевизоры LG OLED с большим экраном, реалистичным качеством изображения и высокой частотой обновления отлично подходят этого облачного сервиса.



Теперь геймеры могут начать игру на телевизоре LG и продолжить ее практически на любом совместимом устройстве, которым они владеют – NVIDIA SHIELD, Windows PC, macOS, Chrome OS, Android или в браузере Safari для iPhone и iPad.



Приложение позволяет владельцам совместимых телевизоров LG без дополнительного оборудования наслаждаться десятками игр, включая Rocket League и Destiny 2, а также такие хиты, как Marvel's Guardians of the Galaxy и Crysis Remastered Trilogy.



В сентябре 2022 года LG объявила о дальнейшем расширении игровых возможностей своих телевизоров, добавив новые облачные игровые сервисы, чтобы дать пользователям больше выбора, а также обновляя пользовательский интерфейс для более простого входа в игру.



Ожидается, что облачные приложения Blacknut и Utomik Cloud, которые вскоре появятся на телевизорах LG10, предоставят доступ к классическим AAA-играм, любимым спортивным и инди-играм, сюжетным приключениям, стратегиям и множеству других игр. При ежемесячной подписке эти приложения предложат пользователям возможность выбрать и мгновенно сыграть в любую новую игру из своих обширных каталогов.



Благодаря обновленному игровому интерфейсу LG пользователи вскоре смогут найти ряд популярных облачных игровых сервисов на удобной полке Gaming Shelf11, которую можно легко найти на новом главном экране, включая избранные игры NVIDIA GeForce NOW. Возможность доступа из Google Stadia и других игровых сервисов через Gaming Shelf будет добавлена в LG TV в будущих обновлениях.



При разработке телевизоров LG OLED были учтены все нюансы, чтобы во время игры обеспечить вас качеством картинки, звука и игрового процесса, которое было задумано разработчиками.



Даже если вы не относите себя к категории заядлых геймеров, всегда можно получить особенное удовольствие в том, чтобы провести вечер за гонками на красивейших трассах или выполнением задач в многопользовательской стратегической игре. Теперь для этого достаточно лишь вашего телевизора LG OLED.





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1Панели LG OLED сертифицированы TÜV Rheinland и Underwriters Laboratories на отсутствие мерцания и бликов UL. Телевизоры LG OLED первыми в мире сертифицированы на соответствие требованиям американского агентства по стандартам здравоохранения Eyesafe по излучению синего света.

2Dolby Vision IQ с точной детализацией поддерживается в сериях телевизоров LG OLED Z2, OLED G2, OLED C2, QNED Mini LED QNED99, QNED Mini LED QNED95

3Технология NVIDIA G-SYNC не поддерживается телевизорами серии LG OLED A2.

4Технология NVIDIA G-SYNC совместима с видеокартами RTX 20, RTX 30 и GTX 16. Более старые видеокарты не поддерживают совместимость с G-SYNC.

5Телевизоры премиум-класса LG 2022, соответствующие новейшим стандартам тестирования совместимости HDMI® 2.1 по сертификации CTS2™: OLED Z2, OLED G2, OLED C2, QNED99, QNED 95, QNED90, QNED85, QNED80, 86-дюймовый NANO75, UQ90.

6Телевизоры премиум-класса LG 2022 года, поддерживающие VESA® DSC: OLED Z2, OLED G2, OLED C2, OLED B2, QNED99, QNED95, QNED90, QNED85, QNED80, 86-дюймовая серия NANO75, серия UQ90. Телевизоры LG премиум-класса 2022 года, поддерживающие как VESA® DSC, так и VRR: OLED Z2, OLED G2, OLED C2, OLED B2, QNED99, QNED90, QNED85, QNED80, 86-дюймовая серия NANO75, серия UQ90.

7Телевизоры премиум-класса LG 2022, поддерживающие FRL 48 Гбит/с: OLED Z2, OLED G2, OLED C2, QNED99, QNED95.

8Модели OLED Z2/G2, QNED99/95

9Набор приложений может отличаться в зависимости от страны и региона.

10Приложение Blacknut будет доступно на соответствующих моделях LG Smart TV в Великобритании, Франции, Германии, Австрии и Швейцарии с сентября, в Северной Америке в 2022 году, в других регионах мира к первому кварталу 2023 года. Utomik Cloud будет запущен с ноября 2022 года в США, Великобритании, Ирландии, Германии, Нидерландах, Бельгии и Люксембурге.

11Gaming Shelf доступен по всему миру для моделей LG Smart TV под управлением webOS 6.0 и webOS 2022.