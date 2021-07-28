Гид по саундбарам LG

Чистый и объемный звук во время просмотра фильмов важен не меньше качественного изображения. Если нужно достичь такого же глубокого звучания, как в настоящем кинотеатре, но при этом не хочется загромождать интерьер громоздким оборудованием — тогда решением могут стать саундбары.

Саундбар (звуковая панель) – это компактная аудиосистема с несколькими колонками внутри, которая создает качественное звучание без необходимости в установке и настройке габаритного оборудования. Саундбар может быть таким же мощным и функциональным, как домашний кинотеатр, и при этом занимает в разы меньше места. Даже самая простая и бюджетная модель воспроизводит звук лучше, чем встроенные в телевизор звукоусилители и сабвуферы.

С саундбарами компании LG даже уже на много раз пересмотренные любимые фильмы зазвучат абсолютно по-новому: ярко и объемно.

Пора познакомиться ближе с модельным рядом LG.

У каждой модели LG есть свои особенности, но при этом всех их объединяет три эталонных признака:

Чистое, премиальное звучание от британской компании Meridian Audio с технологией трехмерного звука. Возможность управлять саундбаром через Bluetooth на смартфонах с операционной системой Android и iOS. Минималистичный дизайн, который впишется в любой интерьер, не отвлекая на себя внимание. Недаром в его основе лежит философия, которую дизайнеры LG называют «расширение масштаба пространства».

Модель LG SN11R

Главное отличие этого саундбара от более младших моделей – мощность 770 Вт, и в следствии этого, увеличенные размеры. SN11R можно назвать самой габаритной моделью серии. Его ширина ­– 1443 мм, высота 63 мм, глубина 146 мм, а вес с упаковкой составляет 25 кг.

Но даже несмотря на то, что это самое большое устройство линейки, оно все равно остается лаконичным решением для создания премиального звука.

Преимуществом модели являются тыловые колонки, которые идут в комплекте.

Еще одна важная особенность саундбара SN11R — это умный звук AI Sound Pro. Он автоматически анализирует контент и оптимизирует под него настройки звука.

Модель LG SL9Y

Мощность этого саундбара – 500 Вт. Вы не почувствуете большой разницы в звучании с предыдущей моделью, если только вы не любитель смотреть фильмы на максимальной громкости. Габариты SL9Y тоже соответственно уменьшены: ширина 1220 мм, высота 57 мм, глубина 145 мм, а вес с упаковкой 18 кг. Меньше, легче, еще лаконичнее.

Саундбар можно размещать как горизонтально на какой-либо поверхности, так и вертикально на стене, поэтому он элегантно впишется в абсолютно любой дизайн интерьера. При установке на стену SL9Y автоматически определяет изменение ориентации и адаптируется для оптимизации звукового поля.

Стоит иметь ввиду, что эта модель саундбара сочетается с диагоналями телевизоров от 55 дюймов.

Модель LG SN8Y

Ее мощность — 440 Вт, а габариты еще компактнее: ширина 1060 мм, высота 57 мм и глубина 119 мм. Вес с упаковкой 14,6 кг. Модель сочетается с телевизорами с диагональю от 49 дюймов.

Этот саундбар умеет автоматически настраивать звук под помещение. Нужно всего 15 секунд, чтобы устройство откорректировало мелкие искажения от предметов в комнате и оптимизировало качество звучания. Благодаря технологиям Dolby Vision, Dolby Atmos и DTS:X модель SN8Y превратит ваш дом в кинотеатр с невероятным погружением в ваши любимые фильмы.

Модель LG SN7Y

Мощность этого саундбара – 380 Вт. Зато в нем, как и в модели SN11R, установлен умный звук AI Sound Pro, который умеет автоматически анализировать контент и оптимизировать под него звук.

Габариты модели удобны для небольших пространств. Его ширина 890 мм, высота 65 мм, глубина 119 мм, а вес с упаковкой всего 11 кг.

Сочетается с диагоналями телевизоров от 40 дюймов, что, несомненно, порадует владельцев небольших телевизоров.

В модельной линейке саундбаров LG найдется устройство под любой бюджет и интерьер.

Саундбар — это достойная альтернатива системе домашнего кинотеатра. Он украсит любое помещение своим стильным дизайном, а семейные киновечера — объемным и чистым звуком.