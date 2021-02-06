Как философия LG SIGNATURE пересекается с искусством и технологиями?





Жители Нью-Йорка на Таймс-сквер и Лондона на площади Пикадилли увидели трехмерное произведение искусства на огромных рекламных дисплеях LG с высоким разрешением. 75-секундное видео с великолепными работами в 3D демонстрирует взаимосвязь искусства с технологиями, которая лежит в основе философии LG SIGNATURE – Искусство вдохновляет технологии. Технологии дополняют искусство.

Эксклюзивное произведение Дэвида МакЛеода «Художественная революция» представляет собой эволюцию продуктов LG SIGNATURE и плавное сочетание передовых технологий с выдающимся дизайном, которые стали отличительными чертами бренда премиум-класса. Рекламные щиты, которые были созданы, чтобы очаровывать прохожих, заполнялись анимированными трехмерными пузырьками, игриво перетекающими через премиальные продукты LG SIGNATURE.

Вдохновение при создании инновационного художественного произведения черпалось в каждом продукте бренда, выражая их преимущества в динамичных абстрактных изображениях. Например, анимация холодильника LG SIGNATURE символизирует его связь со свежими продуктами, а для стиральной машины LG демонстрирует уход за одеждой и тканями. Виноград иллюстрирует функцию винного погреба, в то время как блестящий OLED-телевизор LG представлен бесконечными насыщенными цветами

Фото: Дэвид МакЛеод

Работы австралийского художника и 3D-иллюстратора Дэвида МакЛеода приковывают взгляды. Прежде чем стать востребованным 3D-художником, известный своим междисциплинарным подходом, МакЛеод начал свою карьеру с разработки веб-сайтов и цифровых рекламных кампаний. Искусство и технологии сыграли ключевую роль в этом переходе, поскольку быстрое развитие технологий в области 3D позволило Дэвиду вывести свое искусство на совершенно новый уровень. На протяжении всей карьеры МакЛеод всегда уделял внимание эмоциональной реакции аудитории на текстуру и движение, переводя эти элементы на визуальный язык.

Безупречно сочетая искусство и технологии, LG SIGNATURE продолжает открывать новые горизонты, предлагая инновационные решения для роскошного образа жизни, воплощающие видение бренда Art of Essence.