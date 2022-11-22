Готовим необычные и интересные блюда с помощью встраиваемой кухонной техники LG Studio

Процесс совершенствования бытовой техники, последовательно освобождающей нас от ежедневной рутины, в настоящее время добрался до новых вершин развития – практически любые домашние хлопоты превращаются в увлекательное занятие.

С правильно подобранной техникой для кухни даже организация здорового питания для всей семьи превращается из скучной ограничивающей диеты с небольшим выбором блюд в захватывающий процесс гастрономического творчества с безграничными возможностями.

Современная встраиваемая техника LG, обладающая лаконичным универсальным дизайном, обеспечивает комфортные условия для владельцев кухни и предоставляет широкие возможности для кулинарных поисков, экспериментов и открытий. Так, например, приготовление блюд разными способами из одних и тех же ингредиентов, позволяет получить уникальные результаты, как в плане вкуса, так и с точки зрения пользы для здоровья.

Встраиваемая техника LG STUDIO значительно экономит пространство, а это значит, что даже не очень большая кухня может стать более просторной. Вы сами определяете удобное расположение отдельных устройств с нужными вам функциями, которые порадуют вас гармонией с общим стилем пространства.

В нашей сегодняшней подборке мы расскажем о нескольких вариантах оформления вашей кухни с помощью встраиваемой бытовой техники LG STUDIO, а также подскажем ряд рецептов, которые вы сможете без труда повторить и впоследствии даже усовершенствовать, удивляя всех новыми необычными вкусами и сочетаниями.

Встраиваемый духовой шкаф

Современный духовой шкаф – такой как, например, LG STUDIO LB646K479T2 , позволит любому начинающему кулинару почувствовать себя настоящим шеф-поваром на своей кухне. Технология линейного контроля температуры, реализованная в этой модели, исключает резкие перепады температуры, обеспечивая отклонение в пределах не более 9,7 С° от заданного уровня. Именно так достигается равномерный процесс приготовления блюда внутри и снаружи, исключающий риск подгорания или непропеченных мест вне зависимости от расположения блюда в духовом шкафу.

Духовой шкаф LB646K479T2 оснащен внутренним эмалевым покрытием EasyClean™, которое выдерживает высокие температуры. Его легко и просто чистить: достаточно распылить воду внутри духовки без каких-либо моющих веществ и затем кнопкой EasyClean™ включить режим «Легкой очистки», чтобы удалить загрязнения всего за 15 минут1 .

Благодаря фирменной технологии LG Studio «Точная конвекция», кольцевой нагревательный элемент за конвекционным вентилятором обеспечивает быстрое перемещение горячего воздуха для равномерного нагрева на всех уровнях. Красивый и аппетитный вид блюд, приготовленных в таком духовом шкафу, порадуют даже самых требовательных ценителей еды.

Конструкция этого духового шкафа включает в себя плавно закрывающуюся дверь, амортизирующую закрытие и предотвращающую резкие захлопывания, и телескопическую полку, которая позволяет безопасно и удобно извлекать еду, приготовленную на противне или решетке гриля.

Духовой шкаф LG STUDIO LB646K479T2 поддерживает множество режимов и технологии Smart ThinQ, в том числе, программы автоматического приготовления, благодаря которым легко подобрать оптимальные настройки для каждого блюда. Кроме того, режим умной диагностики позволит обратиться с возникшей проблемой в службу сервисной поддержки LG по короткому номеру 2255 с мобильного телефона, что позволит сберечь время на вызов специалиста.

Встраиваемая индукционная варочная панель

Современная индукционная варочная панель LG STUDIO HU642VH оснащена функцией Power Boost™, которая позволяет производить ускоренный нагрев всех включенных индукционных зон до определенной температуры за счет подачи большей мощности. При дефиците времени это поможет вам значительно ускорить приготовление блюд.

Функции удобно регулируются простым прикосновением к сенсорной панели управления на керамической поверхности. Также предусмотрены отдельный встроенный таймер (от 1 до 99 минут) для каждой индукционной зоны и блокировка управления от случайного включения детьми или домашними животными. Режим интеллектуальной паузы Stop&Go позволяет временно снизить нагрев до минимума, а затем вернуться к прежней температуре – это будет весьма кстати, если вас отвлекли от приготовления пищи звонком по телефону или посещением.

Индукционные зоны варочной панели выполнены из высокопрочного закаленного немецкого стекла SCHOTT. Индикатор остаточного тепла сообщит об опасной для касания температуре поверхности в процессе приготовления. Он отображается до тех пор, пока выключенная панель остывает до безопасного уровня.

Модель LG STUDIO HU642VH удобна для приготовления блюд в посуде разного размера. Когда вы планируете приготовить большое блюдо, вам поможет опция Flex Zone, которая объединяет две конфорки индукционной варочной поверхности в одну большую регулируемую зону.

Микроволновая печь

Современная микроволновая печь давно перестала играть роль инструмента для подогрева пищи. Со теми возможностями, которые предлагают современные модели, микроволновая печь в умелых руках превращается в самостоятельный прибор для приготовления оригинальных блюд и смелых кулинарных экспериментов.

Благодаря технологии Smart Inverter™, обеспечивающей точный контроль мощности микроволн, LG NeoChef™ MS2595CIST обеспечивает более быстрый и равномерный подогрев2 блюд. В отличие от обычных печей, где наблюдаются перепады температуры из-за включения и выключения нагревательного элемента, технология Smart Inverter™ удерживает температуру на одной отметке.

Высокая мощность устройства – до 1000 Вт, позволит вам управиться с процессом готовки любимых блюд за меньшее время, чем с традиционными микроволновыми печами3 . Кроме того, процесс размораживания и подогрева также происходит более эффективно 4. LG предоставляет 10 лет гарантии на части магнетрона.

Для удобства использования микроволновая печь оборудована 6-угольной опорой, более устойчивой к проливанию жидкости из емкостей на краю поворотного столика по сравнению с традиционными 3-угольными опорами. Внутри камеры устройства предусмотрена яркая светодиодная подсветка, которая в 3 раза ярче, чем в традиционных моделях5 . За счет этого вам не придется лишний раз открывать дверцу для контроля процесса приготовления.

С микроволновой печью LG MS2595CIST вам доступны различные функции обработки продуктов, а также поддержание заданной температуры – например, для приготовления йогурта.

Антибактериальное легкоочищаемое покрытие EasyClean внутри микроволновой печи препятствует распространению бактерий на 99,99% 6. Это покрытие устойчиво к механическим повреждениям и впитыванию жира, поэтому частички пищи не прилипают к стенкам.

Еще одна удобная функция – программы автоприготовления. С помощью заданных программ каждый сможет готовить как настоящий шеф-повар: будь то просто запеченный картофель или стейк из лосося.

Мощная компактная вытяжка

Современная кухня просто немыслима без эффективной вытяжки, которая помогает устранить ненужные запахи для сохранения острого обоняния при выборе подходящих специй и ароматов для ваших кулинарных шедевров. Выбирая встриваемую модель LG Studio HCEZ2415S вы получаете мощное устройство с производительностью до 800 кубических метров в час, которое полностью избавит вас о переживаниях о дыме и посторонних ароматах на вашей кухне, какой бы компактной она ни была.

Благодаря своеобразному Т-образному дизайну, эта вытяжка отлично располагается на стене. Эффективное поглощение дыма, влаги и запахов обеспечивает сильный мотор и надежные пятислойные сетчатые жироулавливающие фильтры, которые можно очищать мыльной водой вручную или в посудомоечной машине7 .

Вытяжка HCEZ2415S поддерживает четыре режима работы, в том числе, усиленный режим Booster, позволяющий провентилировать воздух в помещении в кратчайшие сроки, при этом потребляемая устройством мощность не превышает 250 Вт, а уровень шума – не более 71 дБ (50 Вт дБ в минимальном режиме). Вытяжка оснащена яркой светодиодной подсветкой с длительным сроком службы (до 50 тысяч часов) и низким энергопотреблением.

Теперь пришло время поделиться несколькими интересными рецептами для ваших кулинарных опытов со встраиваемой кухонной техникой LG.

Яйцо пашот на тосте с авокадо

Для приготовления этого простого питательного блюда на завтрак нам понадобится 2 яйца, 2 ломтика хлеба для тоста (подойдут ломтики чиабаты), 1 авокадо, немного оливкового масла, а также соль, перец и паприка.

Для начала смажем кусочек пищевой пленки тонким слоем оливкового масла. Затем положим пленку в небольшую, но глубокую миску, и сверху разобьем на нее яйцо. Теперь нужно собрать пленку с яйцом в «мешочек» и плотно завязать его ниткой.

В достаточно глубокую емкость, предназначенную для использования в микроволновой печи, заливаем кипяток и опускаем в него мешочки с яйцами. Ставим в микроволновую печь буквально на одну-две минуты, достаем мешочек с яйцом пашот из воды и высвобождаем его от пленки. Хлеб необходимо слегка обжарить с двух сторон – с этим прекрасно справится и тостер, и сковородка на плите. Разрезаем авокадо пополам и распределяем его мякоть на тостах, слегка придавливая ее вилкой.

Полученную «подушку» из авокадо самое время посолить и поперчить, а затем можно выложить на нее яйцо пашот, и, слегка посыпав сверху паприкой, подавать к столу.

Жареный кальмар карри

На 3-4 порции этого блюда (примерно 600 грамм) нам понадобится: 300 г кальмаров, половинка луковицы, 2 красных перца, 2 китайских сельдерея, 2 ветки зеленого лука, 2 столовые ложки порошковой приправы карри, 1 яйцо, 3 столовые ложки несладкого сгущенного молока, 2 столовые ложки устричного соуса, 2 чайные ложки сахара, 2 столовые ложки пасты чили и 2 столовые ложки растительного масла.

Половинку луковицы нарезаем кольцами, перец – дольками, сельдерей и зеленый лук – частями длиной 5 см. Удаляем у кальмара голову, щупальца и чернильный мешок, снимаем пятнистую кожу. Нарезаем мякоть мяса на кубики и даем стечь жидкости. Перемешав все ингредиенты, кроме овощей и растительного масла, выкладываем полученную смесь в емкость для микроволновой печи, потом кальмаров, овощи и сверху заливаем масло.

Ставим блюдо в печь и в режиме Auto Cook выбираем популярное азиатское меню №7, после чего нажимаем «Пуск». Для того, чтобы блюдо приготовилось равномерно, в процессе приготовления его следует тщательно перемешать, по меньшей мере, дважды.

Банановые кольца с шоколадом и арахисовой пастой

Для приготовления этого вкуснейшего десерта вам понадобится 2 банана, 1 яйцо, 80 г сметаны, йогурта или кефира, 60 г растительного масла, 70 г сахара, 1 столовая ложка арахисовой пасты, 50 г темного шоколада, 130 г муки, 1/2 чай ной ложки разрыхлителя и 1/2 чайной ложки соды. Для глазури понадобится два яичных белка и 100 г сахарного песка. Прежде всего, приготовим тесто. Мякоть очищенных бананов тщательно разминаем вилкой. Затем последовательно добавляем все остальные ингредиенты и тщательно перемешиваем тесто миксером или венчиком.

Силиконовые формы подходящего размера, предназначенные для использования в микроволновой печи, смазываем маслом и распределяем по ним тесто. Ставим формы в микроволновую печь на 2 минуты при мощности 800 Вт.

Вынимаем готовые банановые кольца и, пока они остывают на решетке, приготовим глазурь. Для этого миксером взбиваем яичные белки до консистенции крутой пены, постепенно добавляя сахар. Готовая глазурь должна получиться настолько густой, чтобы она не спадала с венчика.

Финальный этап: окунаем каждое кольцо в глазурь. Дополнительно банановые кольца можно украсить ореховой посыпкой.

Какие бы блюда вы не собирались готовить, помните, что, выбирая встраиваемую кухонную технику LG STUDIO, вы выбираете утонченный дизайн и самые передовые технологии. Эта техника создана для того, чтобы вдохновлять вас и радовать покорением новых высот в области домашней кулинарии.

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1 Опция доступна не для всех духовых шкафов LG STUDIO. В некоторых моделях режим устанавливается вручную.

2 Протестировано Интертек (тест Nº 160600041SEL-001 от 18.07.2016).

3 Сравнение печи LG NeoChef и обычной печи LG.

4 Внутренний тест компании LG. Сравнение печи LG NeoChef и обычной печи LG.

5 Внутренний тест компании LG. Использование печи LG NeoChef.

6Протестировано SGS (тест Nº F690101/LF CTSAYAA15-65910 от 07.01.2016)

7 Температура не более 60ºС.