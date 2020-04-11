Большие возможности маленькой микроволновой печи

Микроволновую печь на кухне многие используют лишь для разогрева пищи. Однако с помощью микроволн можно приготовить большое количество разнообразных и вкусных блюд: от простых, таких, как обычные кексы до достаточно сложных, например, из мяса или рыбы.

Почувствовать себя профессиональным поваром Вы сможете с микроволновой печью LG NeoChef ТМ от компании LG Electronics (LG). Приготовление сложных блюд с помощью этой печи станет проще: в ней имеются функции обжаривания, гриля, приготовления на пару.

Микроволновая печь LG NeoChef ТМ обладает технологией Smart Inverter. Благодаря высокой мощности в 1000 Вт и точности её регулировки продукты размораживаются, подогреваются и готовятся очень эффективно, а блюда порадуют вас разнообразием. Точный контроль мощности микроволн обеспечивает более равномерный подогрев и размораживание продуктов, сохраняя их вкус и структуру.

Комбинация функции гриля и микроволн печи LG NeoChef ТМ позволяет получать блюда сочные внутри и c аппетитной хрустящей корочкой снаружи. А специальное антибактериальное внутреннее покрытие EasyClean препятствует распространению бактерий и устойчиво к механическим повреждениям и впитыванию жира.

Сегодня мы хотим познакомить Вас с парой интересных и несложных рецептов, которые с успехом можно воплотить с помощью LG NeoChef ТМ.







Итальянская паста

Блюда итальянской кухни прочно обосновались на нашем столе. Первое, что вспоминается при упоминании Италии, — это, конечно же, паста. Она отличается простотой, легкостью приготовления и ароматной притягательностью.

Ингредиенты

- Паста – 100 г;

- Cоль, розмарин, базилик, петрушка, чеснок, сыр пармезан – по вкусу;

- Кипящая вода – 40 мл;

- Помидор – 1 шт;

- Лук – 1 шт.

Приготовление

- В емкость для микроволновой печи с кипящей водой добавьте макаронные изделия и ложку растительного масла.

- Поместите блюдо в печь. Готовьте в микроволновой печи при мощности 1000 Вт в течение 3,5 минут.

- Пасту выложите на тарелку и добавьте сверху томатной пасты. Посыпьте сверху натертым сыром пармезан.

Приятного аппетита!









Митлоаф (мясная буханка) в чашке

В Северной Америке популярно блюдо под названием meatloaf. Традиционно его готовили в формах для запекания хлеба. По сути, блюдо больше напоминает мясной рулет, только фарш не скручивают, а формуют в виде кирпичика. Митлоаф прекрасно готовится порционно, в чашках, а также в любой другой посуде, пригодной для микроволновой печи.

Ингредиенты

- 100-120 г говяжьего фарша;

- 1 небольшая луковица;

- 2 столовые ложки молока;

- 2 столовые ложки овсяных хлопьев;

- 1 столовая ложка кетчупа;

- Оливковое масло;

- Соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

- Мелко порезать лук и обжарьте его на оливковом масле до золотистого цвета.

- Смешать фарш, жареный лук, овсяные хлопья, молоко и кетчуп (его количество можно увеличить). Посолить, поперчить и тщательно перемешать.

- Выложить фарш в специальную посуду и отправьте в микроволновку на 3-4минуты (максимальной мощности печи LG NeoChef ТМ будет вполне достаточно ). Подавайте блюдо с мясным соусом.

Выбирайте рецепты, готовьте, экспериментируйте и радуйте своих близких этими и многими другими блюдами. Микроволновая печь LG NeoChef ТМ позволит Вам создавать кулинарные шедевры на Вашей кухне очень быстро и просто.