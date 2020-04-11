Большие возможности маленькой микроволновой печи

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Микроволновую печь на кухне многие используют лишь для разогрева пищи. Однако с помощью микроволн можно приготовить большое количество разнообразных и вкусных блюд: от простых, таких, как обычные кексы до достаточно сложных, например, из мяса или рыбы.
Почувствовать себя профессиональным поваром Вы сможете с микроволновой печью LG NeoChef ТМ от компании LG Electronics (LG). Приготовление сложных блюд с помощью этой печи станет проще: в ней имеются функции обжаривания, гриля, приготовления на пару.
Микроволновая печь LG NeoChef ТМ обладает технологией Smart Inverter. Благодаря высокой мощности в 1000 Вт и точности её регулировки продукты размораживаются, подогреваются и готовятся очень эффективно, а блюда порадуют вас разнообразием. Точный контроль мощности микроволн обеспечивает более равномерный подогрев и размораживание продуктов, сохраняя их вкус и структуру.
Комбинация функции гриля и микроволн печи LG NeoChef ТМ позволяет получать блюда сочные внутри и c аппетитной хрустящей корочкой снаружи. А специальное антибактериальное внутреннее покрытие EasyClean препятствует распространению бактерий и устойчиво к механическим повреждениям и впитыванию жира.
Сегодня мы хотим познакомить Вас с парой интересных и несложных рецептов, которые с успехом можно воплотить с помощью LG NeoChef ТМ.
Итальянская паста
Блюда итальянской кухни прочно обосновались на нашем столе. Первое, что вспоминается при упоминании Италии, — это, конечно же, паста. Она отличается простотой, легкостью приготовления и ароматной притягательностью.
Ингредиенты
- Паста – 100 г;
- Cоль, розмарин, базилик, петрушка, чеснок, сыр пармезан – по вкусу;
- Кипящая вода – 40 мл;
- Помидор – 1 шт;
- Лук – 1 шт.
Приготовление
- В емкость для микроволновой печи с кипящей водой добавьте макаронные изделия и ложку растительного масла.
- Поместите блюдо в печь. Готовьте в микроволновой печи при мощности 1000 Вт в течение 3,5 минут.
- Пасту выложите на тарелку и добавьте сверху томатной пасты. Посыпьте сверху натертым сыром пармезан.
Приятного аппетита!
Митлоаф (мясная буханка) в чашке
В Северной Америке популярно блюдо под названием meatloaf. Традиционно его готовили в формах для запекания хлеба. По сути, блюдо больше напоминает мясной рулет, только фарш не скручивают, а формуют в виде кирпичика. Митлоаф прекрасно готовится порционно, в чашках, а также в любой другой посуде, пригодной для микроволновой печи.
Ингредиенты
- 100-120 г говяжьего фарша;
- 1 небольшая луковица;
- 2 столовые ложки молока;
- 2 столовые ложки овсяных хлопьев;
- 1 столовая ложка кетчупа;
- Оливковое масло;
- Соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
- Мелко порезать лук и обжарьте его на оливковом масле до золотистого цвета.
- Смешать фарш, жареный лук, овсяные хлопья, молоко и кетчуп (его количество можно увеличить). Посолить, поперчить и тщательно перемешать.
- Выложить фарш в специальную посуду и отправьте в микроволновку на 3-4минуты (максимальной мощности печи LG NeoChef ТМ будет вполне достаточно ). Подавайте блюдо с мясным соусом.
Выбирайте рецепты, готовьте, экспериментируйте и радуйте своих близких этими и многими другими блюдами. Микроволновая печь LG NeoChef ТМ позволит Вам создавать кулинарные шедевры на Вашей кухне очень быстро и просто.