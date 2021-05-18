РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДОМА. ЛУЧШЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ЛУЧШЕ ДЛЯ ПЛAНЕТЫ.

Во многих местах по всему миру повседневная жизнь теперь проходит преимущественно в домашних условиях. Один из побочных эффектов нового образа жизни в пределах дома – то, что у людей появляется больше времени для размышлений над важными темами, например, как можно сделать мир лучше?

Когда мы думаем, как обеспечить лучшее будущее для планеты и ее жителей, одно из первых слов, которое приходит на ум – экологическая устойчивость. А что это такое – достаточная устойчивость и как нам ее достичь?

Понятие устойчивости обычно используется для обозначения широкого спектра действий, направленных на сохранение окружающей среды и продвижение образа жизни, который можно назвать более гармоничным с природой. Однако это не то, чего можно достичь в одиночку или сосредоточив внимание на какой-то одной области. Создание устойчивого развития требует участия каждого человека, а также переоценки, а во многих случаях и изменения, образа жизни, работы и развлечений.

Как ведущий производитель бытовой электроники, LG давно выступает за то, чтобы делать все правильно для планеты и потребителя, и этот подход прослеживается в последних продуктах для домашних развлечений, включая знаменитые OLED-телевизоры. Понятие устойчивости учитывается на каждом этапе жизненного цикла LG OLED, от производства продукта, использования и до его утилизации.

В телевизорах нового поколения используются панели, получившие признание Eco-Product от швейцарской компании по тестированию, инспекции и сертификации SGS Société Générale de Surveillance SA.1 Компания SGS установила, что OLED-панели LG особенно эффективны в области снижении загрязнения воздуха в помещениях, сокращении использования опасных веществ и возможности вторичной переработки.

«Экологические» характеристики LG OLED – это во многом результат его уникальной технологии самоподсвечивающегося дисплея, которая обеспечивает затемнение пикселей, что создает превосходное качество изображения. Так как он не требует структуры подсветки, LG OLED использует меньше компонентов из пластика, который можно назвать одной из основных причин экологических проблем, он выделяет меньше вредных веществ в помещении, чем ЖК-телевизор со светодиодной подсветкой.

Качество воздуха в помещении, связанное с выбросом летучих органических соединений (ЛОС) в воздух при выделении тепла, также влияет на здоровье. Общий объем выбросов ЛОС от OLED-панели LG составляет менее 50% от обычной ЖК-панели телевизора, и, в отличие от некоторых высококачественных ЖК-продуктов, в OLED-панелях LG не используются компоненты, содержащие какие-либо опасные вещества, такие как кадмий и фосфид индия.

OLED-панели также обеспечивают отличную ресурсоэффективность и сравнительно высокую скорость переработки, что говорит о масштабных усилиях LG в повышении экологической устойчивости на всех этапах жизненного цикла продукции.

LG OLED положительно влияет не только на окружающую среду и качество воздуха в помещении, а также не вредит зрению. Поскольку в эпоху социального дистанцирования люди стали больше времени проводить перед телевизором, у них существенно возросла нагрузка на глаза. В опросе, проведенном YouGov от имени организации «Борьба за зрение», больше трети всех респондентов сказали, что за последние месяцы их зрение ухудшилось.2

Когда речь идет о просмотре телевизора, мерцание экрана и излучение синего света – это основные причины проблем, связанных со зрением. Известно, что мерцание экрана вызывает утомление глаз и может быть причиной головных болей и, в последствии, ухудшения зрения, в то время как синий свет может привести к нарушению сна, перенапряжению глаз и чувству истощения. С LG OLED ни мерцание, ни синий свет не являются проблемой.

Благодаря передовым OLED-панелям телевизоры LG OLED прошли сертификацию TÜV Rheinland за низкий уровень синего света, а также были сертифицированы Underwriters Laboratories (UL) за отсутствие мерцания. Более того, последняя линейка OLED-дисплеев может похвастать первыми в мире сертифицированными телевизионными панелями, которые отвечают требованиям к низкому излучению синего света, установленным агентством по стандартам здравоохранения США. По результатам испытаний, проведенных компанией Eyesafe, OLED-панели LG излучают на 50% меньше синего света, чем ЖК-телевизоры премиум-класса аналогичного размера.

Когда дело доходит до домашних развлечений, качество звука так же важно, как и качество изображения. С точки зрения планеты и потребителей, OLED-телевизоры LG – не единственные «экологичные» продукты. Последние аудио-решения LG, создающие динамичный и реалистичный звук, демонстрируют тот же упор на экологичность, что и телевизоры следующего поколения.

Саундбары LG 2021 года сертифицированы на соответствие Глобальному стандарту вторичной переработки3. В них используются переработанные материалы для внешних корпусов большинства моделей, также в некоторых моделях используется ткань, изготовленная из переработанных ПЭТ-бутылок. Большинство саундбаров LG прошли процедуру проверки на соответствие требованиям экологической безопасности (ECVP) UL 2809. Это является гарантией того, что продукты действительно соответствуют экологическим требованиям, как это анонсируется в рекламе.4

В качестве еще одной меры по снижению воздействия на окружающую среду и уменьшения количества отходов, LG использует экологичную упаковку для всей линейки продуктов. Благодаря использованию переработанной формованной целлюлозы и меньшего количества пенополистирола и пластика, упаковка получила сертификат экологической продукции от SGS.5 По оценке SGS, звуковые панели LG оказывают минимальное воздействие на окружающую среду, выделяют меньше загрязняющих веществ, содержат малоопасные вещества и обеспечивающие высокую степень пригодности к вторичной переработке. Более того, упаковка продукции имеет L-образную форму, поэтому в обычный грузовой автомобиль вмещается больше звуковых панелей, что также снижает выбросы CO2.

Что касается продуктов для домашних развлечений, LG продолжает лидировать в создании инновационных решений с максимально полным погружением, постоянно сокращая их влияние на окружающую среду и здоровье человека.

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1 В соответствии с сертификацией SGS Eco Product Certification ECO / 18 / CEBEC / 00003, телевизионные панели OLED признаны экологически чистыми продуктами на основании данных, показывающих, что они сокращают использование опасных веществ (без Cd и InP), сокращают выбросы загрязняющих веществ в помещении (VOC) от использованных фазы и превосходны по ресурсам и эффективности переработки.

2 Онлайн-опрос 2 021 респондента, проведенный YouGov от имени Fight for Sight в ноябре 2020 года.

3 Модели: SP7Y, SP2W, G1.

4 Модели: SP11RA, SP9YA, SP8YA, SP7Y, SPD7Y, SP2W.

5 Модели: SP11RA, SP9YA, SP8YA, SP7Y.