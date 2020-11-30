Эффективное решение в сфере кондиционирования для высотных домов и роскошных апартаментов

Рассказываем про проект в Канаде по установке систем LG Multi V 5

При проектировании элитной недвижимости, создание стильной и комфортной среды для жителей является обязательным условием. Это было одним из важных требований и для кондоминиума Escala в Бернаби, Британская Колумбия, Канада. 42-этажное высотное здание, расположенное на набережной недалеко от Ванкувера, с роскошными жилыми апартаментами и частными удобствами, площадью 15 000 кв. футов, включает в себя эксклюзивный доступ к крытому бассейну и СПА, частный фитнес-центр, студию йоги и кинотеатр. Для обеспечения максимального комфорта и роскошного стиля жизни для жителей, а также для соответствия уникальным требованиям проекта Escala - была внедрена система LG VRF.





Высший пилотаж в решениях ОВиК

Здание Escala - самое высокое здание Ванкувера, оснащенное технологией VRF с воздушным охлаждением. Поскольку недвижимость в Ванкувере пользуется большим спросом, одна из основных целей этого проекта заключалась в максимальном увеличении полезного пространства в здании, с меньшим количеством наружных блоков на этажах среднего уровня. Само здание Escala находится на высоте более 500 футов, что стало серьезным препятствием для других систем VRF. Тем не менее, система LG смогла помочь Escala достичь этой цели с помощью вертикального расстояния 360 футов между наружными и внутренними блоками. Благодаря решению LG, проект Escala в конечном итоге потребовал меньше места для установки и предложил превосходную производительность и высокую эффективность при меньших затратах. Наружные блоки 575V также позволили LG снизить расходы на установку и эксплуатацию, устранив необходимость в дополнительном техническом помещении.





Кроме того, Кодекс B52, созданный Канадской ассоциацией стандартов, предусматривает, что количество хладагента в системах ОВиК не должно превышать 26 фунтов на 1000 кубических футов. Благодаря масштабному анализу, охватывающему широкий спектр факторов, таких как высота здания, рабочую нагрузку и саму конструкцию здания, LG совместно с партнерами работала над обеспечением соответствия нормам Кодекса B52 без ущерба для производительности или эффективности.





Комфорт для жителей и спокойствие для администраторов проекта

Система регенерации тепла Multi V, установленная в Escala, обеспечивает комплексный климат-контроль во всех внутренних блоках для одновременного обогрева и охлаждения во всем здании. Польза данного решения для контроля микроклимата в том, что жильцы в полной мере получают тот комфорт и роскошь, которые они ожидают от элитного жилого комплекса. Но не только резиденты ЖК увидят выгоду от превосходных решений LG.





Администраторы проекта Escala также получают полную поддержку от LG на протяжении всего проекта, включая консультации на месте, проверки всего оборудования и тщательное тестирование до, во время и после установки оборудования. На примере данного проекта, LG еще раз продемонстрировала свою клиентоориентированость, контроль качества обслуживания и высокую производительность.





Ключевыми характеристиками при создании данного роскошного жилого дома – стали производительность, комфорт и удобство.





LG в тесном сотрудничестве с локальными партнерами смог предложить идеальную систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с системой Multi V. Это динамичное решение позволило вознести роскошь Escala на новый, невероятный уровень!

* Продукты и услуги могут отличаться в зависимости от страны и условий эксплуатации.