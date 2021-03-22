Дом – теперь место не только для отдыха

Карантин не прошел бесследно для домашнего времяпровождения и микроклимата. Пока были закрыты фитнес-центры, торговые центры и рестораны, а люди работали из дома, пришлось адаптировать свои увлечения под домашние условия. Если для интровертов это была сказка, то экстравертам пришлось невесело.

То, что люди стали больше времени проводить дома, не могло не сказаться на качестве воздуха в помещениях. Как результат – инвестиция в системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) перестала быть вопросом комфорта, а стала мудрым решением.

Google в своем отчете о мобильности сообщества COVID-19, который отслеживает частоту посещений и продолжительность пребывания в различных местах, показывает, что в 131 стране с февраля прошлого года количество времени, которое люди проводят дома, кратно увеличилось.1 Люди стали использовать дом как офис, где необязательно надевать костюм, как ресторан, куда привезут любую еду, как тренажерный зал и как место для дружеских сборов. Однако эта «Новая норма» повлияла и на качество воздуха в доме не самым приятным образом.

Например, приготовление пищи в домашних условиях, которое стало частью повседневной жизни для большинства людей, может привести к образованию вредных загрязнителей воздуха, таких как окись углерода и диоксид азота. Или домашние тренировки, число которых увеличилось с закрытием спортзалов, могут высвобождать высокий уровень углекислого газа.2

Чтобы предотвратить неприятные последствия загрязнения воздуха, вызванное социально-дистанцированным образом жизни, у LG Electronics есть решение HVAC для очистки воздуха.

Например, в оснащение комплекта очистки воздуха LG входит DUAL Vane Cassette – это 4- поточный кассетный внутренний блок с двойным жалюзи, который обеспечивает очистку воздуха. Комплект эффективно удаляет вредные бактерии и невидимую сверхмелкую пыль,3 а для эффективного и экономичного использования, фильтр легко снимается и промывается водой.

В дополнение к улучшению качества воздуха, LG предлагает клиентам удобный способ управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования с помощью LG ThinQ. Благодаря мобильному приложению LG ThinQ вы можете проверять состояние воздуха и менять настройки системы HVAC из любого места в режиме реального времени.

Помимо LG ThinQ, проверять состояние воздуха в помещении можно и с помощью светодиодного дисплея, расположенного на внутреннем блоке, который различными цветами отображает индексацию уровня твердых частиц в помещении.

Одна из основных задач поставщиков HVAC – необходимость учитывать, как новый образ жизни, который большую часть времени проходит в помещениях, влияет на качество воздуха, которым дышат все члены семьи.

Тщательно продуманные решения систем HVAC, такие как у LG, могут делать жизнь дома более приятной и, что немаловажно, более здоровой.

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1 Отчет Google о мобильности сообщества COVID-19 показывает процентное изменение посещений и продолжительность пребывания в разных местах по сравнению с заданным базовым уровнем, который относится к дням до вспышки пандемии. Набор данных собран из 131 страны в период с 15 февраля по 25 декабря 2020 года.

2 Во время физических упражнений ткани человеческого тела потребляют больше кислорода, чем в состоянии покоя. Потребление большего количества кислорода означает производство большего количества углекислого газа, потому что скорость метаболизма повышена. Соотношение углекислого газа, вырабатываемого на потребляемый кислород, также увеличивается во время физических упражнений, поскольку происходит переход от использования жиров к использованию углеводов.

3 Эффективность удаления бактерий и ультрадисперсной пыли из Комплекта очистки воздуха для внутреннего блока кассетного типа была проверена компанией TÜV Rheinland. Согласно тесту, проведенному в KTL Permanent в апреле 2020 года, набор для очистки воздуха удалил 99,9% Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228) за 60 минут и 99,4% phi X174 (ATCC 13706-B1) за 30 минут в рабочем режиме. Согласно испытанию, проведенному в марте 2020 года, комплект очистки воздуха удалял 99,9% ультрадисперсной пыли (размером 50 нм и 100 нм) в рабочем режиме.