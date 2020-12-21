Горячая зима. LG XBOOM Go растопит лед.

Наслаждайтесь любимыми ритмами вместе с LG

Совсем скоро наступит Новый год и близится время домашних встреч с друзьями. Если у вас пока нет идей о том, как весело провести время или где насладиться любимой музыкой - вам на помощь придет LG XBOOM Go - портативная Bluetooth-колонка от LG Electronics (LG) которая растопит эту зиму мощным и сочным звучанием, как раз для самых классных и музыкальных новогодних вечеров прямо у вас дома.

Сделайте себе или своим близким отличный подарок на Новый год, ведь LG XBOOM Go представлена в трёх моделях – PL7, PL5, PL2; каждая из которых оснащена инновационной технологией Meridian, благодаря чему такая модель обеспечит наиболее полное разнообразие звучания, - всю глубину тональностей и басов любимой музыки, в любом месте и при любой погоде. Подключайтесь к смартфону или ноутбуку, выбирайте нужный плейлист и растопите лёд, запустив вечеринку.





Мощные Bluetooth-колонки имеют высокую степень пыле- и влагозащиты уровня IXP5, а элегантный и прочному корпусу LG XBOOM Go не страшны мелкий дождь или снег. Стильный дизайн привлечет внимание любой аудитории, а низкочастотные динамики в моделях PL7 и PL5 воспроизведут точные удары, задавая крутой ритм для любой вечеринки благодаря вибрациям и подсветке разных цветов, добавляя энергии в праздничную атмосферу.





Всего лишь зажав кнопку Play вы можете пообщаться с голосовым помощником; и, если вам позвонят на смартфон, то вы сможете с легкостью ответить на звонок по громкой связи через Bluetooth-колонки и комфортно переговорить с собеседником. Соединив несколько моделей, вы можете уникально усилить звучание, ведь LG XBOOM Go совместим с телевизорами LG (модели OLED, NanoCell, UHD), а потому, у вас появляется возможность создать настоящий домашний кинотеатр, а с включением функции SoundBoost – любой звук станет еще более реалистичным и усилит ощущение от просмотра.

Выбирайте одну или несколько моделей LG XBOOM Go, которые подойдут именно под ваш образ жизни, благодаря удобным размерам и динамикам. Например, модель PL7 работает 24 часа без подзарядки при 50% громкости и без подсветки.

Управляйте ритмом с помощью специального мобильного приложения для LG XBOOM Gо: делитесь с друзьями и близкими любимыми плейлистами, настраивайте громкость, подсветку и наслаждайтесь хорошей музыкой - встречайте этот Новый год вместе с LG XBOOM Go!