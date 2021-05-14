Как выбрать кондиционер?

До лета осталось меньше месяца, а значит самое время задуматься о покупке кондиционера. Однако перед тем, как идти в магазин и брать первую попавшуюся модель, ознакомьтесь с небольшим путеводителем по видам и отличительным чертам кондиционеров. А так как самые популярные кондиционеры имеют сплит-систему, сегодня остановимся на них.

Помимо стандартных кондиционеров, в линейке LG есть модели, которые можно разделить на несколько групп: кондиционеры с функцией очистителя воздуха, кондиционеры с эксклюзивным дизайном и уникальные кондиционеры с возможностью смены изображений. Давайте по порядку.

DualCool с функцией очистителя воздуха

Основное отличие этой серии кондиционеров от стандартных моделей, в том, что помимо охлаждения и обогрева помещения они могут очищать воздух от мелкой пыли, микробов и аллергенов. А с помощью датчика PM 1.0, который определяет концентрацию пыли и отображает уровень загрязнения, можно в режиме реального времени отслеживать чистоту воздуха в доме.



В серии DualCool с функцией очистителя воздуха установлен двойной инверторный компрессор, который охлаждает комнату на 40% быстрее1, снижает энергопотребление до 70%2 и обеспечивает тихую работу, не мешая вам отдыхать.

В категорию кондиционеров с функцией очистителя воздуха входят две модели: AP09RT и AP12RT. Их основное отличие – производительность. Модель AP09RT способна охлаждать площадь до 27 м2, а у модели AP12RT охватываемая площадь помещения – до 36 м2. Габариты, вес и прочие характеристики у них практически идентичные.

Art Cool Gallery

Эта серия компактных кондиционеров с лаконичным дизайном подойдет тем, кто не хочет вешать на стену габаритную технику, а наоборот, ищет что-то необычное и минималистичное. Благодаря возможности менять фоновые изображения, вы всегда сможете заменить «Поцелуй» Климта на любую другую картину или фотографию, дополняя любой интерьер.

Помимо необычного визуального решения, кондиционеры Art Cool Gallery не уступают в производительности более габаритным моделям. В них также установлен двойной инверторный компрессор для экономии энергии и быстрого охлаждения воздуха, который обеспечивает мягкий и естественный поток в трех направлениях.

Кондиционерами Art Cool Gallery, как и большинством моделей, можно управлять удаленно через приложение LG ThinQTM на смартфоне. Другими словами, вы можете включать и выключать кондиционер, переключать режимы и устанавливать температуру независимо от своего местонахождения в любое время.

Art Cool Mirror

Список завершает серия кондиционеров Mirror с эксклюзивным дизайном.

Их отличительная черта – зеркальная поверхность лицевой панели, которая отражает окружающую обстановку и дополняет интерьер.

Как и в большинстве моделей, в Art Cool Mirror установлен двойной инверторный компрессор с низким уровнем шума, который экономит энергию и быстрее охлаждает пространство. Также этими кондиционерами можно удаленно управлять через приложение LG ThinQTM на своем смартфоне.

Надеемся, этот обзор помог вам определиться с выбором, и теперь вы пойдете в магазин точно зная, какой кондиционер хотите видеть у себя в доме.

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1 Показатели могут отличаться в зависимости от модели кондиционера и страны.

2 Показатели могут отличаться в зависимости от страны и установленной температуры. На основе внутренних методов тестирования LG Electronics. Модели кондиционеров серии US-W242K с двойным инверторным компрессором были протестированы в сравнении с моделью кондиционера с компрессором с постоянной скоростью (TS-H2465DA0).