Как выбрать игровой монитор?

Если вы играете не на консолях и ноутбуках, а предпочитаете им мощный ПК, вероятно, эта статья написана для вас. Второй случай, почему эта статья может быть для вас – если вы хотите купить игровой монитор кому-то в подарок.

При выборе монитора вы столкнетесь с массой параметров: разрешение экрана, тип матрицы, время отклика, частота обновления кадров, поддержка технологий G-Sync/FreeSync и т. д. Ведь если раньше, чтобы сутками не отходить от монитора было достаточно 60 Гц, то сегодня этого уже не хватит, чтобы получить удовольствие даже от старого-доброго Counter-Strike. Что все это значит и важно ли разбираться в каждом пикселе?

Сегодня расскажем обо всем по порядку и приведем в пример несколько моделей, которые соответствуют всем требованиям игровой индустрии.

Время отклика

Это один из основных параметров, который отличает обычный монитор от геймерского. Этот показатель влияет на скорость изменения цвета пикселей, или, если проще, скорость вывода картинки на экран. В игровых мониторах время отклика не должно быть больше 5 мс.

В большинстве игровых мониторов LG время отклика не превышает 1 мс.

Частота обновления кадров

Этот показатель измеряется в герцах (Гц) и показывает количество кадров, которое может отобразить монитор за одну секунду. Для игрового монитора этот показатель должен быть не меньше 60 Гц, и то, это значение подойдёт только для одиночных игр. В онлайн-режимах, где много динамичных сцен, плавность картинки намного важнее. Поэтому рекомендуем выбирать модели с показателем 144, 165 или даже 240 Гц.

Матрица

Есть три варианта матрицы: TN, VA и IPS.

Матрицы TN отличаются низким временем отклика и невысокой ценой. Такие матрицы обычно стоят в бюджетных мониторах. Их минусы – меньшая контрастность и меньшие углы обзора в сравнении с матрицами IPS.

VA – это матрица обладает высокой контрастностью и глубоким черным цветом, что несомненно можно назвать ее основным преимуществом. Модель с VA-матрицей - 31,5-дюймовый игровой монитор LG UltraGear™.

Мониторы с матрицами IPS немного дороже собратьев, однако у них лучше цветопередача и шире углы обзора. Если предпочитаете игры с сочной графикой, рекомендуем обратить внимание на 27-дюймовый UltraGear™ Full HD с матрицей IPS или 27-дюймовый UltraGear™ Nano IPS.

Поддержка G-Sync/FreeSync

Производители видеокарт разработали технологии адаптивной синхронизации, при поддержке которых монитор будет передавать максимально плавную картинку. У компании NVIDIA – это G-Sync, а у AMD – FreeSync.

Мы советуем брать монитор с адаптивной поддержкой G-Sync/FreeSync, чтобы устранить разрывы изображения и другие визуальные дефекты. Помимо этого, железо и драйвера видеокарт регулярно обновляются, а, значит, и технологии синхронизации кадров тоже будут улучшаться. Под такую задачу подходит 27-дюймовый UltraGear™ Full HD и 27-дюймовый монитор UltraGear™ Nano IPS.

Итого: что должно быть в хорошем игровом мониторе:

Диагональ не меньше 27 дюймов, еще лучше - 31,5-дюймовый LG UltraGear™ с соотношением сторон 16:9;

Время отклика желательно 1 мс;

Частота обновления кадров от 144 Гц;

Поддержка G-Sync/FreeSync.

Все остальные параметры, вроде внешнего вида и дополнительных разъемов, зависят уже от вашего вкуса и бюджета.

Чтобы вам не пришлось долго выбирать, рекомендуем познакомиться с полным списком игровых мониторов LG по ссылке: https://www.lg.com/kz/gaming-monitors