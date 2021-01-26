Как выбрать бытовую технику для дома?

Заезжая в новый дом, хочется окружить себя новой техникой, чтобы жить комфортно. Предлагаем поразмышлять о том, какой может быть эта техника.

Начнём с приложения LG ThinQ, через которое можно управлять домашними устройствами онлайн из любой точки планеты. Помимо управления, вы можете на расстоянии проводить диагностику и проверять работу техники. А результаты диагностики помогут правильно использовать и обслуживать продукты LG.

Сложно представить новый дом без нового холодильника. Поэтому, вашему вниманию холодильник LG DoorCooling+. Уровень шума в холодильнике DoorCooling+ на 25% ниже, чем в предыдущих моделях. А благодаря нулевому зазору холодильник можно ставить вплотную к стене и открывать дверь на 90°, что сделает пространство кухни более эргономичным.

Стиральная машина – еще один бытовой прибор, который стоит обновить при переезде. LG AI DD – новое поколение стиральных машин c интеллектуальной системой определения ткани, которая способна распознавать не только вес, а и её характеристики, вроде плотности и мягкости. В память AI DD заложена база данных из 20 000 возможных сочетаний тканей. Анализ этих данных позволяет подбирать алгоритм стирки для каждого типа белья. Результат - высокое качество стирки и отсутствие повреждений ткани.

Идём дальше и плавно перемещаемся в гостиную. В доме нужен уютный уголок, где можно в кругу семьи посмотреть хороший фильм. Телевизор линейки LG NanoCell с минималистичной рамкой впишется в любой интерьер, а чистые цвета в диапазоне RGB передадут реалистичное изображение.

В технологии NanoCell используются наночастицы, которые создают чистые цвета, благодаря фильтрации оттенков и повышению чистоты спектра RGB. Для полного погружения вы можете переключиться в режиссерский режим, который дезактивирует эффекты сглаживания и усиления резкости, возвращая оригинальные соотношения сторон, цвета и частоты обновления кадра, по задумке режиссера. Функция запускается через меню телевизора или простой голосовой командой. А если подключить два дополнительных динамика, это создаст систему улучшенного объемного звучания, благодаря функции Bluetooth Surround Ready.

Обустройте новый дом умной техникой LG!