Недавно лучшим способом для просмотра разных фильмов вместе с друзьями считался совместный поход в большой кинотеатр. Времена меняются вместе с привычками, и потому многие стали задумываться о том, как превратить свои гостиные комнаты в домашние кинотеатры. Интересное предложение от компании LG Electronics (LG) может открыть вам мир кино прямо у вас дома. Уникальный по своим возможностям телевизор LG OLED TV прекрасно справляется с функцией домашнего кинотеатра. Его ультра-качественный экран создает завораживающее впечатление от просмотра любого кино.

Обычная технология подсветки в экранах LED-телевизоров не способна полностью передать всю глубину детализации картинки. А широкие 88-дюймовые LG OLED TV, оснащенные революционной технологией – 100 миллионов самосветящихся пикселей на экране способны решить эту важную проблему. Сама технология самоподсвечивающихся пикселей обеспечивает превосходную контрастность и идеальный черный цвет в ультра-качестве формата 8K, что является лучшим решением для домашних кинотеатров. Это рождает абсолютный эффект свежести и новизны от просмотра любимых фильмов и телесериалов.





Для домашнего кинотеатра важен угол обзора и размер экрана. В какой бы части помещения не находиться, телевизор LG OLED TV приковывает к себе внимание своею супер-реалистичной выдачей любого контента; всё благодаря разрешению формата 8K (7680 x 4320). Мерцание и цветопередача идеально сбалансированы и комфортны для глаза. У такого грандиозного экрана телевизора сможет разместиться большая компания друзей и близких, как раз то, что нужно для домашнего кинотеатра. Для полного погружения в мир кино вы можете переключиться в Режиссерский режим, который дезактивирует эффекты сглаживания и усиления резкости изображения, возвращая оригинальные в фильме соотношения сторон, цвета и изначальную частоту обновления кадра, так как это было задумано режиссером. Данную функцию легко запустить через меню телевизора или простой голосовой командой через пульт с эргономичным дизайном Magic Remote, на котором доступны все возможности телевизора LG OLED TV.

Каждый телевизор LG OLED TV оснащен интеллектуальной технологией Dolby Vision IQ, которая в автоматическом режиме обеспечивает однородность в яркости и резкости картинки, независимо от внешнего фактора (света в помещении). Дополнительно к борьбе с другими внешними факторами, мешающими просмотру, Dolby Vision работает вместе со специальной технологией Dolby Atmos, подавляющая любые лишние шумы. Есть возможность подключения мощных саундбаров и портативных Bluetooth колонок XBOOM Go от LG для лучшего погружения в завораживающий мир кино.





При выборе телевизора для домашнего кинотеатра стоит помнить, что качество телевизионного формата всегда бывает неоднородным; от этого страдает качество картинки на выходе, то есть на экране. И чтобы решить данную проблему, телевизоры LG OLED TV оснащены интеллектуальными процессами α9 III поколения, благодаря алгоритмам глубинного обучения, способны в прямом режиме преобразовывать телевизионный формат и любой другой некачественный контент в кинематографический формат с высокой детализацией и богатым насыщенным звуком. Следовательно, у вас не возникнет необходимости в покупке дополнительного оборудования для превращения вашей гостиной комнаты в домашний кинотеатр. Телевизор LG OLED TV обладает всеми нужными и необходимыми функциями и возможностями для этого.

Еще одна важная особенность телевизора LG OLED TV – возможность подключения к системе умного дома от компании LG – ThinQ AI. Благодаря этой технологии ваш телевизор способен легко трансформироваться в центр управления всеми системами умного дома – девайсы и бытовая техника. Кроме того, ThinQ AI поможет вам в поиске нужных фильмов, а также порекомендует хорошую музыку. Это инновационно, удобно и просто!

В целом, телевизор LG OLED TV – это универсальная мультимедийная система для семейного досуга и приятного времяпрепровождения вместе с друзьями. Вместе, за просмотром любимых фильмов и телесериалов, вы откроете богатый мир кино прямо у себя дома. LG OLED TV – это ультимативное решение для создания собственного домашнего кинотеатра.