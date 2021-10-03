Путеводитель по подключению и настройкам телевизоров LG

Если пару десятков лет назад с телевизором все было более-менее понятно: достали пульт из пакета (чем большинство пренебрегали), нажали включить, разобрались, как листать каналы и менять громкость, и этого было достаточно, то сегодня к каждому телевизору прилагается солидная инструкция.

В современных телевизорах действительно большое количество опций и всевозможных настроек, в которых бывает не так легко разобраться. Поэтому мы постараемся здесь коротко изложить, как настраивать SMART-телевизор, как менять язык, как подключать Wi-Fi и пульт Magic Remote.

К большинству телевизоров LG в комплект входит пульт Magic Remote, который совмещает в себе функции классического пульта, компьютерной мышки и микрофона. Пульт можно использовать привычным методом через копки, можно им управлять, перемещая курсор по экрану телевизора и выбирать нужные программы, а также он позволяет использовать голосовые команды для управления телевизором.

Чтобы его использовать, необходимо сначала выполнить сопряжение пульта с телевизором LG webOS TV. Что для этого нужно:

Если зарегистрировать пульт не удалось, выключите и включите телевизор снова, и повторите попытку.

Чтобы использовать голосовые команды, просто зажмите кнопку микрофона на пульте и произнесите название функции, которую хотите запустить.

Чтобы изменить язык, зайдите в Настройки, затем Общие, Язык (Language), Язык меню (Menu Language). Дальше останется только выбрать подходящий язык.

Как подключиться к Wi-Fi:

Как создать учетную запись:

Если проверка прошла успешно, вы сможете выполнять вход с помощью этой учетной записи.

Помимо возможностей телевизора, через SMART TV LG вы можете управлять разными продуктами умного дома. Сюда входят кондиционеры, пылесосы, стиральные и сушильные машины, умные колонки, холодильники и другие продукты LG, в которых есть возможность использования ThinQ.

Для этого достаточно войти в панель управления умным домом и ввести информацию о своем аккаунте ThinQ. После этого откроется возможность управлять всей техникой LG.

Как управлять домашней техникой через телевизор:

Это были самые основные настройки, которые вам нужно знать для комфортного использования телевизора. Если у вас появятся дополнительные вопросы по эксплуатации телевизора, вы всегда можете заглянуть в руководство пользователя, там все очень понятно расписано по каждой функции.