Все про настройку и уход за холодильниками LG

Холодильник сегодня – такой же обязательный вид техники, как телефон или газовая плита. И если вы здесь, вероятно, вы либо собираетесь его обновить, либо недавно его уже купили. Какой бы ни была ваша цель, здесь вас ждут абзацы полезной информации.

Вот вы купили холодильник LG, установили, подключили и самое время настраивать, поэтому экскурс в тонкости холодильникостроения начнем с того, как его настраивать и что при этом нужно учитывать.

Когда будете включать его в розетку, обратите внимание, чтобы провод шнура не был направлен вверх, так как это может привести к повреждению шнура, а в последствии и к возгоранию.

И второе, следите, чтобы вилка шнура не была прижата к задней стенке холодильника, так как это может привести к попаданию воды на вилку, и в последствии стать причиной пожара или поражения электрическим током.

При первой установке холодильника дайте ему поработать 2-3 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура, и только затем заполняйте его свежими и замороженными продуктами.

Изначально температура в морозильном и холодильном отделениях установлена в значениях -21°C и 4°C, но вы можете изменить температуру отделений по собственному выбору.

Помимо возможности настройки температуры в основном холодильном и морозильном отсеках, в некоторых моделях есть зона Fresh Converter с собственным регулятором температуры, которая поддерживает нужный уровень влажности овощей, рыбы или мяса. Так как это продукты, которым для сохранения свежести нужна разная температура, вы можете вручную выбрать необходимый уровень температуры: -3º для мяса, 0º для рыбы и +3º для овощей.

А за отдельное поддержание оптимального уровня влажности овощей и фруктов отвечает зона Fresh Balancer, влажность в которой можно менять в зависимости от того, что сейчас находится в контейнере.

Как работают эти две зоны:

Если с введением холодильника в эксплуатацию более-менее разобрались, то самое время перейти к рекомендациям по уходу, чтобы он вам исправно служил много лет и приносил сплошное удовольствие:

Пожалуй, это основные рекомендации, которые вам нужно учитывать при использовании холодильника LG. При должном уходе он не доставит хлопот, а будет вас только радовать.