Гид по интеллектуальной диагностике продуктов LG

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Если вы заметили на своей стиральной машине, холодильнике или кондиционере маркировку Smart Diagnosis – это значит, вы можете проводить диагностику техники с помощью приложения в смартфоне. Впрочем, давайте по порядку, что это такое и как этим пользоваться.
LG Smart Diagnosis – это технология, которая позволяет вам самостоятельно диагностировать любую неисправность техники LG, где предусмотрена такая функция. Программа определяет до 80 видов поломок и помогает сэкономить вам время и средства на вызове мастера. Представьте, что у вас стиральная машина начала выдавать какую-то ошибку или вовсе перестала функционировать. Вероятно, вы либо начнете искать решение проблемы в интернете, либо позвоните в сервисный центр LG. А за этим следует ожидание мастера, получение консультации и траты на ремонт, даже если небольшие. А все могло бы быть гораздо быстрее.
Итак, существует несколько способов диагностировать проблему: через приложение LG ThinQ с помощью функции Smart Diagnosis или через звонок в сервисный центр.
1. Диагностика с помощью приложения
- Скачайте и установите на смартфон приложение LG ThinQ;
- Запустите его, выберите в меню Smart Diagnosis и следуйте инструкции на экране;
- Выполните синхронизацию устройств, поднеся смартфон к надписи Smart Diagnosis и следуйте подсказкам;
- После этого начнется диагностика, которая займет несколько минут;
- После выполнения диагностики вы увидите причины сбоя и рекомендации по ремонту. Это особенно актуально для проблем, которые можно устранить своими руками, например, почистить сливной фильтр или плотнее закрыть дверцу стиральной машины.
2. Диагностика с помощью системного сигнала
Этот способ подходит тем, кто не хочет устанавливать приложение.
- Чтобы произвести диагностику, позвоните в сервисный центр LG по номеру 2255 (звонок с мобильного бесплатный) и сообщите, что вас интересует диагностика техники;
- Дальше следуйте указаниям оператора. Вам потребуется нажать несколько кнопок на панели управления и приложить смартфон к изображению логотипа Smart Diagnosis;
- После этого вы услышите характерный звуковой сигнал, который будет передан в службу поддержки, чтобы определить причину поломки.
3. Диагностика с помощью Telepresenсe
Еще один альтернативный способ провести диагностику, если вы не хотите скачивать приложение.
Telepresenсe – это функция, которая позволяет получить консультацию от специалиста и провести диагностику техники в видео-формате с помощью вашего смартфона. Эта функция активна для любой техники LG. Чтобы ей воспользоваться, позвоните по номеру 2255 (звонок с мобильного бесплатный) и скажите, что хотите получить видеоконсультацию.
А если вы все-таки решили скачать приложение, то помимо диагностики на наличие неисправностей, через LG ThinQ вы можете удаленно управлять умной техникой LG.
Например, вы можете следить за расходом электроэнергии и менять температуру кондиционера из любого места или задавать режимы стирки, включать и выключать умную стиральную машину LG. В общем, скачивайте приложение LG ThinQ, если хотите облегчить себе домашний быт.