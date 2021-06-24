Гид по интеллектуальной диагностике продуктов LG







Если вы заметили на своей стиральной машине, холодильнике или кондиционере маркировку Smart Diagnosis – это значит, вы можете проводить диагностику техники с помощью приложения в смартфоне. Впрочем, давайте по порядку, что это такое и как этим пользоваться.

LG Smart Diagnosis – это технология, которая позволяет вам самостоятельно диагностировать любую неисправность техники LG, где предусмотрена такая функция. Программа определяет до 80 видов поломок и помогает сэкономить вам время и средства на вызове мастера. Представьте, что у вас стиральная машина начала выдавать какую-то ошибку или вовсе перестала функционировать. Вероятно, вы либо начнете искать решение проблемы в интернете, либо позвоните в сервисный центр LG. А за этим следует ожидание мастера, получение консультации и траты на ремонт, даже если небольшие. А все могло бы быть гораздо быстрее.

Итак, существует несколько способов диагностировать проблему: через приложение LG ThinQ с помощью функции Smart Diagnosis или через звонок в сервисный центр.

1. Диагностика с помощью приложения

- Скачайте и установите на смартфон приложение LG ThinQ;

- Запустите его, выберите в меню Smart Diagnosis и следуйте инструкции на экране;

- Выполните синхронизацию устройств, поднеся смартфон к надписи Smart Diagnosis и следуйте подсказкам;

- После этого начнется диагностика, которая займет несколько минут;

- После выполнения диагностики вы увидите причины сбоя и рекомендации по ремонту. Это особенно актуально для проблем, которые можно устранить своими руками, например, почистить сливной фильтр или плотнее закрыть дверцу стиральной машины.



2. Диагностика с помощью системного сигнала

Этот способ подходит тем, кто не хочет устанавливать приложение.

- Чтобы произвести диагностику, позвоните в сервисный центр LG по номеру 2255 (звонок с мобильного бесплатный) и сообщите, что вас интересует диагностика техники;

- Дальше следуйте указаниям оператора. Вам потребуется нажать несколько кнопок на панели управления и приложить смартфон к изображению логотипа Smart Diagnosis;

- После этого вы услышите характерный звуковой сигнал, который будет передан в службу поддержки, чтобы определить причину поломки.



3. Диагностика с помощью Telepresenсe

Еще один альтернативный способ провести диагностику, если вы не хотите скачивать приложение.

Telepresenсe – это функция, которая позволяет получить консультацию от специалиста и провести диагностику техники в видео-формате с помощью вашего смартфона. Эта функция активна для любой техники LG. Чтобы ей воспользоваться, позвоните по номеру 2255 (звонок с мобильного бесплатный) и скажите, что хотите получить видеоконсультацию.

А если вы все-таки решили скачать приложение, то помимо диагностики на наличие неисправностей, через LG ThinQ вы можете удаленно управлять умной техникой LG.

Например, вы можете следить за расходом электроэнергии и менять температуру кондиционера из любого места или задавать режимы стирки, включать и выключать умную стиральную машину LG. В общем, скачивайте приложение LG ThinQ, если хотите облегчить себе домашний быт.