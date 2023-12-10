Художественное пространство за рамками дисплея: LG OLED Signage

Огромный инопланетный монстр на изогнутом экране внезапно приходит в ярость и разбивает стекло своей клетки. Кажется, еще секунда – и он вырвется на свободу, покинув рекламный дисплей на стене небоскреба… Такая реклама точно не останется незамеченной, разлетится по соцсетям и станет настоящими событием. В последнее время ведутся активные поиски новых, ярких, нешаблонных решений и инновационных технологий в области рекламы и маркетинга.

Одной из таких технологий являются гибкие дисплеи LG OLED Signage, которые открывают новые возможности для привлечения внимания аудитории и повышения эффективности рекламных кампаний – и не только. Сегодня сфера применения изогнутых дисплеев активно расширяется и не ограничивается только рекламой.

Так как технология LG OLED не требует ни блока подсветки, ни жидкокристаллического слоя, легкие и тонкие дисплеи LG отличаются особой гибкостью и могут принимать различные формы – ограничением служит лишь Ваше воображение.

Серия EF5K поддерживает различные виды вогнутой и выпуклой изогнутости дисплея как в горизонтальном, так и в вертикальном формате. Для усиления эффекта можно комбинировать дисплеи, организуя целое арт-пространство.

Гибкие и легкие дисплеи LG OLED Signage обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными плоскими дисплеями. Во-первых, они обеспечивают более широкий угол обзора, что позволяет большему количеству людей видеть рекламу. Во-вторых, изогнутый экран создает эффект погружения, что делает контент на дисплее более привлекательным и запоминающимся. В-третьих, такие дисплеи как бы сливаются с пространством, растворяются в нем и превращают среду вокруг в произведение искусства или достопримечательность, открывая новые возможности для творчества и креативного переосмысления действительности.

Инновационные гибкие дисплеи LG могут использоваться в различных местах: от торговых центров и музеев до аэропортов и стадионов. Например, на дисплеях LG OLED Signage в музее Дали (Испания) оживают сюрреалистические шедевры Сальвадора Дали, а огромный цифровой рекламный щит LG с видом на знаменитую Таймс-сквер стал настоящей достопримечательностью Нью-Йорка благодаря проведению ярких 3D-кампаний.

Одним из распространенных примеров использования изогнутых дисплеев LG является реклама на стадионах. Благодаря изогнутой форме такие экраны могут быть размещены на стенах и потолках, что позволяет создать мощный эффект присутствия. Кроме того, реклама на изогнутых экранах может быть динамичной и интерактивной, что еще больше увеличивает ее эффективность и привлекательность.

Еще одним интересным применением изогнутых дисплеев LG OLED Signage может стать реклама в аэропортах, где они могут быть установлены на стойках регистрации, в залах ожидания и даже на борту самолетов.

На дисплее каждый из более чем 8 миллионов самоподсвечивающихся пикселей – это делает изображение невероятно насыщенным и выразительным - создает потрясающий эффект дополненной реальности. А как безупречно LG OLED Signage воспроизводит абсолютный черный цвет без потери яркости и с обеспечением идеальной контрастности!

Управление дисплеями, передача данных и обновление встроенного ПО осуществляется по беспроводной сети с помощью функции последовательной передачи данных по локальной сети. Благодаря встроенному высокопроизводительному чипу каждый дисплей синхронно с другими дисплеями воспроизводит свой контент без задержек и сбоев.

Гибкие дисплеи LG OLED Signage являются новым способом визуальной коммуникации с современной аудиторией, пробуждают ее воображение и погружают в происходящее, производя незабываемое впечатление на каждого.