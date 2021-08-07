Как дизайн искусственного интеллекта влияет на его принятие?

Сегодня мы расскажем, как развивается искусственный интеллект для удовлетворения потребностей пользователей.

Умные дома, виртуальные помощники и первое изображение черной дыры – это последние достижения в области искусственного интеллекта (ИИ), которые меняют наш образ жизни и расширяют понимание Вселенной. Несмотря на внушительные достижения, мы затронули только поверхность всех возможностей ИИ.

Для того, чтобы ИИ достиг тех высот, на которые, по нашему мнению, он способен, важно, чтобы те, кто разрабатывает эту технологию, правильно воспринимали, как ИИ будет взаимодействовать с пользователем. Предоставление положительных эмоций с помощью дизайна, что особенно важно в сфере потребительских продуктов и услуг на базе ИИ, создаст необходимую заинтересованность и поможет стимулировать развитие технологии для раскрытия ее полного потенциала.

Понятие «Пользовательский опыт», или UX относится к опыту взаимодействия пользователя с устройством, системой или программным обеспечением. Чем проще, интуитивно понятнее и приятнее этот опыт, тем больше вероятность, что пользователь порекомендует технологию другим людям, повысив ее популярность. Для ИИ, как и для других технологий, удобство и эффективность продукта – это краеугольные камни качественного пользовательского опыта.

«Чтобы использование ИИ было привычным делом, и чтобы он был тем, чему потребители могут доверять, дизайн – один из решающих факторов в этом направлении», – сказал Шри Шивананда, старший вице-президент и технический директор PayPal. «Хороший дизайн делает продукт удобным и заставляет клиента больше интересоваться, чаще возвращаться и быть лояльным к продукту».

Рассмотрим пять компонентов, которые необходимы для создания и обеспечения лучшего взаимодействия пользователя с ИИ: обратная связь, интуитивно понятный дизайн, цель, присутствие и интерфейс.

Обратная связь

Для улучшения большого количества функций и возможностей искусственного интеллекта требуется как пассивный сбор данных, так и активная обратная связь от пользователей. Одна из самых узнаваемых форм активных отзывов пользователей – это кнопка «Нравится», которую можно найти в Facebook, Instagram и других социальных сетях. Алгоритмы ИИ записывают эти данные и используют их для распознавания предпочтений пользователей и соответствующей настройки их ленты, а также для определения того, что пользуется популярностью на платформе, чтобы помочь разработчикам создавать новые функции, соответствующие их пользовательской базе.

«Я думаю, ИИ будет использоваться для сбора и обработки множества различных данных, которые помогут человеку управлять автомобилем», – сказал Дэвид Фостер, глава Lyft Transit, Bikes and Scooters, подчеркивая ценность ИИ в сборе и анализе различных отзывов. «Объединив обратную связь с входными данными, которые воспринимает и обрабатывает сам автомобиль, такие как различные дорожные условия, можно превратить их в важные выходные данные, которые либо дадут обратную связь человеку с помощью технологии вывода информации, либо перенаправят автомобиль для совершения другого действия».

Интуитивно понятный дизайн

В общих чертах, интуитивно понятный дизайн должен быть простым для использования, чтобы управление казалось очевидным и совершенно естественным для большинства пользователей. Интеграция ИИ в продукты и услуги ставит перед дизайнерами относительно новую задачу, особенно, если учитывать уникальную способность ИИ учиться и адаптироваться. Учитывая, что приложениям на основе ИИ нужно время для обучения – это дает дизайнерам возможность создавать интуитивно понятный дизайн без необходимости достижения совершенства с самого начала.

По словам Александры Зафироглу, заместителя директора австралийского института 3A (3AI), создаваемые решения «не обязательно должны быть идеальными с самого начала, когда мы их выпускаем, однако они должны со временем учиться и приносить пользу».

Цель





Четко определенная цель имеет важное значение для успеха и эффективности любого коммерческого решения на основе ИИ, ориентированного на человека. Эта цель должна основываться на глубоком понимании потребностей клиентов и причин, по которым эти потребности возникли. Кроме того, прозрачная и понятная цель может быть полезной в выстраивании доверительных отношений между производителем и конечным пользователем.

Предлагая пользователям представление о процессе проектирования и мерах, принятых для предотвращения неправомерного использования, компании демонстрируют потребителям свою приверженность к защите предоставленных данных и этическому развитию ИИ.

Присутствие

Искусственный интеллект может обеспечить ценность благодаря активному взаимодействию с пользователем, например при использовании голосовых виртуальных помощников или пассивных средств, таких как автоматизация систем умного дома. Выбор подходящего режима управления доступной функцией – это краеугольный камень успешного проектирования ИИ. Для каждого решения, которое должны принять разработчики, сначала необходимо тщательно изучить возможные последствия их выбора.

Процесс принятия таких решений является частью более широкого диалога о дизайне, который требует, чтобы потребитель рассматривался, как личность, а не просто как источник дохода и необходимых данных. Уважение к пользователю должно учитываться во время принятия каждого решения, касается оно пользовательского опыта или основы самой технологии.

Хелена Леурент, генеральный директор Consumers International, предлагает компаниям приглашать экспертов из разных областей, чтобы делиться своими знаниями и точками зрения, так как это поможет создавать успешные системы на основе ИИ и укреплять уверенность в том, что любой сделанный выбор отвечает интересам пользователей.

Интерфейс

Интерфейс продукта или услуги с ИИ действует как мост между искусственным и человеческим интеллектом, позволяя одному взаимодействовать с другим. Неудивительно, что потребители отдают предпочтение искусственному интеллекту, который кажется более естественным во время взаимодействия.

Однако это непростая задача для дизайнеров, которая включает в себя множество вопросов. Например, что лучше использовать: сенсорный экран или привычные кнопки? Следует использовать аватар или человеческий голос, чтобы придать технологии немного индивидуальности? Или обеспечивает ли виртуальная или дополненная реальность лучшие условия для взаимодействия с ИИ? Помимо этих вопросов, важной частью уравнения является понимание предпочтений и потребностей людей.

Какие бы дизайнерские решения ни были приняты, интерфейс в конечном итоге должен быть естественным для максимально возможного количества пользователей и подходить для самых разных сценариев использования. Помимо прочего, он должен быть разработан с учетом потенциальных интеграций, поскольку ИИ продолжает развиваться и приобретать новые возможности.

Ориентированный на человека дизайн означает получение лучшего опыта от использования ИИ для всех – от потребителей, которые ежедневно его используют, до разработчиков, которые стремятся улучшать свои технологии, и групп технической поддержки, которым поручено устранять любые возникающие проблемы. Обладая способностью учиться и адаптироваться к потребностям пользователя, ИИ уже открывает эру беспрецедентной персонализации и уникальной ценности. Постоянное совершенствование привлечет максимальное количество потребителей к продуктам с ИИ и поможет в долгосрочном развитии самой технологии. Посетите сайт www.AIXexchange.com, чтобы получить больше информации от экспертов по ИИ и лидеров в различных областях, таких как дизайн, антропология, политика, защита интересов потребителей и сотрудников. Разработчики и потенциальные партнеры могут узнать больше о возможностях платформы LG ThinQ на сайте thinq.developer.lge.com.