Что подарить родственникам на Наурыз?

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Помимо того, что Haурыз считается праздником весны и обновления природы, это также праздник семьи и семейных традиций. Этот день учит нас возвращаться к своим корням и дает дополнительный повод порадовать родителей и близких людей. И чтобы этот подарок был не номинальным, а действительно принес пользу своему владельцу, делимся идеями подарков, которые обрадуют ваших мам, пап, братьев, сестер и любых членов семьи.
Что подарить маме?
Любой ребенок хочет облегчить домашнюю рутину своих родителей и помочь им в бытовых делах. Освободить маму от проблем со стиркой поможет умная стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD.
Благодаря тому, что в ее базу заложены 20 000 возможных сочетаний ткани, она автоматически подберет подходящий цикл стирки для конкретного типа белья и минимизирует возможные повреждения ткани.
Что подарить папе?
Если папе нравятся спортивные передачи, или после работы он любит отдохнуть на диване за просмотром какого-нибудь фильма или сериала, подарите ему то, что способно вызвать скупую мужскую слезу. Это OLED-телевизор, который создает настолько реалистичное и плавное движение, что можно детально отследить, какую ошибку допустил вратарь, из-за чего не смог поймать мяч.
Этот подарок позволит нашим папам получать еще больше удовольствия от просмотра любимых фильмов и передач, и каждый раз вспоминать о вас с благодарностью.
Что подарить брату или сестре?
Чтобы порадовать брата или сестру, важно оставаться с ними на одной волне и следовать их образу жизни, увлечениям и трендам. Поэтому отличным решением для подарка будут беспроводные наушники LG Tone Free с объемным звучанием от Meridian.
Они позволят быть продвинутым меломаном среди друзей, а также обеспечат идеальную передачу звуков для полного погружения в музыку.
Что подарить для всей семьи?
Если вы хотите сделать общий подарок, которому обрадуются все члены семьи, обратите внимание на холодильник LG InstaView Door-in-Door с вместительностью 626 литров.
Помимо большой вместительности и множества преимуществ для поддержания свежести продуктов, в этом холодильнике установлен интеллектуальный воздушный фильтр Hygiene Fresh+, который уничтожает до 99,9% бактерий и нейтрализует неприятные запахи в холодильнике.1 Наличие этого фильтра особенно важно, если в доме есть дети.
Что бы вы не выбрали, помните, каждый подарок может обрадовать любого члена семьи, ведь все любят посмотреть интересный фильм с качественным изображением, слушать музыку с объемным звучанием, знать, что в холодильнике всегда свежие продукты и не думать о сложностях процесса стирки.
###
1 Протестировано: Интертек ЕТЛ СЕМКО Корея ЛТД Ас Техно Тауэр III, 197-48, Гуро-онг, Гуро-у, Сеул 152-779 Корея, Отчёт № IF13-RE00671 от 18.02.2014