Что подарить родственникам на Наурыз?

Помимо того, что Haурыз считается праздником весны и обновления природы, это также праздник семьи и семейных традиций. Этот день учит нас возвращаться к своим корням и дает дополнительный повод порадовать родителей и близких людей. И чтобы этот подарок был не номинальным, а действительно принес пользу своему владельцу, делимся идеями подарков, которые обрадуют ваших мам, пап, братьев, сестер и любых членов семьи.

Что подарить маме?

Любой ребенок хочет облегчить домашнюю рутину своих родителей и помочь им в бытовых делах. Освободить маму от проблем со стиркой поможет умная стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD.

Благодаря тому, что в ее базу заложены 20 000 возможных сочетаний ткани, она автоматически подберет подходящий цикл стирки для конкретного типа белья и минимизирует возможные повреждения ткани.

Что подарить папе?

Если папе нравятся спортивные передачи, или после работы он любит отдохнуть на диване за просмотром какого-нибудь фильма или сериала, подарите ему то, что способно вызвать скупую мужскую слезу. Это OLED-телевизор, который создает настолько реалистичное и плавное движение, что можно детально отследить, какую ошибку допустил вратарь, из-за чего не смог поймать мяч.

Этот подарок позволит нашим папам получать еще больше удовольствия от просмотра любимых фильмов и передач, и каждый раз вспоминать о вас с благодарностью.

Что подарить брату или сестре?

Чтобы порадовать брата или сестру, важно оставаться с ними на одной волне и следовать их образу жизни, увлечениям и трендам. Поэтому отличным решением для подарка будут беспроводные наушники LG Tone Free с объемным звучанием от Meridian.

Они позволят быть продвинутым меломаном среди друзей, а также обеспечат идеальную передачу звуков для полного погружения в музыку.

Что подарить для всей семьи?

Если вы хотите сделать общий подарок, которому обрадуются все члены семьи, обратите внимание на холодильник LG InstaView Door-in-Door с вместительностью 626 литров.

Помимо большой вместительности и множества преимуществ для поддержания свежести продуктов, в этом холодильнике установлен интеллектуальный воздушный фильтр Hygiene Fresh+, который уничтожает до 99,9% бактерий и нейтрализует неприятные запахи в холодильнике.1 Наличие этого фильтра особенно важно, если в доме есть дети.

Что бы вы не выбрали, помните, каждый подарок может обрадовать любого члена семьи, ведь все любят посмотреть интересный фильм с качественным изображением, слушать музыку с объемным звучанием, знать, что в холодильнике всегда свежие продукты и не думать о сложностях процесса стирки.

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1 Протестировано: Интертек ЕТЛ СЕМКО Корея ЛТД Ас Техно Тауэр III, 197-48, Гуро-онг, Гуро-у, Сеул 152-779 Корея, Отчёт № IF13-RE00671 от 18.02.2014