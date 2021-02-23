Дизайнерская мебель или бытовая техника?

Чтобы бытовая техника органично вписалась в интерьер кухни или ванной, есть два популярных метода: подбирать технику по цветовой гамме, что сделать не просто, если в кухне есть яркие акценты, или остановиться на встраиваемой технике, хотя здесь выбор цвета тоже не балует вариантами. Вот и приходится использовать классические цвета, даже если хочется разнообразить кухню желтыми, зелеными или розовыми оттенками.

Благодаря мебельной концепции для бытовой техники от LG, теперь в кухонном пространстве стирается грань между бытовой техникой и дизайнерской мебелью, а значит, муки выбора в подборе цветовой гаммы остались в прошлом.

Идея этой коллекции возникла из желания преодолеть восприятие бытовой техники, как громоздких, нестильных предметов первой необходимости и прийти к пространственной и стилистической интеграции внешнего вида в функциональность каждого продукта. Цель коллекции – создать гармонию в жилом пространстве с помощью сменных передних панелей, которые можно менять в зависимости от настроения и стиля интерьера.

В линейку вошли холодильник InstaView Door-in-Door французского типа, микроволновая печь, пара из холодильной и морозильной камер, посудомоечная машина, водоочиститель, набор из стиральной и сушильной машины WashTower™ и система для ухода за одеждой LG Styler1.

Каждый из этих продуктов способен легко интегрироваться в любой интерьер, благодаря разнообразию премиальных материалов2 и сдержанной цветовой палитре Pantone, которые можно подобрать на заказ.

Как мебельная концепция поможет в реальной жизни?

Предположим, вы решили разнообразить дизайн кухни, переклеить обои или заменить кухонную плитку на более яркую, а как быть с техникой? Представьте, как бы выглядела кухня, если бы и внешний вид техники можно было подстроить под новый стиль. Как раз эту задачу и решает мебельная концепция LG.

За минималистичный дизайн фронтальной стороны отвечает чрезвычайно прочное покрытие FENIX, которое было разработано итальянским производителем мебели Arpa Industriale.FENIX – это экологически чистый и мягкий на ощупьматериал с уникальной технологией покрытия и матовой поверхностью. Помимо основного покрытия, на фронтальной стороне используются нержавеющая сталь и стекло с матовой обработкой высокой плотности, которые усиливают визуальный эффект.

Коллекция LG Furniture Concept Appliances представляет собой новое направление в дизайне бытовой техники, в котором удобство, стиль и функциональность объединены в одно целое.

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1 Доступность продукта зависит от региона.

2 Цвет и материал могут варьироваться в зависимости от региона.

3 Источник: www.arpaindustriale.com/ru/products