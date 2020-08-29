Инновационные холодильники LG - умные кулинарные решения и забота о гигиене ваших продуктов

Новинки, которые будут представлены на выставке IFA 2020, позволят дольше поддерживать свежесть продуктов и сократить количество поездок в супермаркет

Алматы, 29 августа, 2020 г. — LG Electronics (LG) поможет потребителям реализовать их мечты о кухне, представив на выставке IFA 2020 новые модели холодильников: улучшенную модель InstaView ™ Door-in-Door ™ с UVnano, новый холодильник LG c морозильной камерой, и InstaView ThinQ ™ с ThinQ 3.0. В дополнение к обширному списку функций - новые модели кухонной техники демонстрируют стремление LG предоставить потребителям больше выбора и помочь им улучшить кулинарные процессы и сделать их более здоровыми.

В последних инновациях LG для кухни используется сила света для улучшения здоровья и гигиены. В холодильнике LG InstaView Door-in-Door с технологией UVnano используется ультрафиолетовая светодиодная технология для дезинфекции выходных отверстий диспенсеров для воды, один раз в час (или вручную в любое время), для очищения от бактерий и вирусов на до 99,99%.1 Ледогенератор, расположенный в ящике морозильной камеры, изготавливает Craft Ice ™, пятисантиметровые сферические ледяные шарики, которые медленно тают, сохраняя напитки прохладными еще дольше и делая их внешний вид еще более привлекательным.

Новинка в модельной линейке компании - холодильник LG c морозильной камерой, которые спроектирован таким образом, чтобы легко вписывается в кухонные гарнитуры, создавая элегантный, минималистичный интерьер. Плоский дизайн дверей и петли с нулевым зазором отлично подойдут для установки рядом со стеной, создавая цельный, встроенный вид. Эти устройства также оснащены системами LINEAR Cooling ™ и DoorCooling + ™ для создания оптимальных условий для сохранения свежести продуктов продуктов. LINEAR Cooling сводит к минимуму колебания температуры - главную причину, по которой портятся продукты- для более точного контроля, в то время как DoorCooling + равномерно охлаждает весь холодильник, распределяя мощный воздушный поток из стратегически расположенных вентиляционных отверстий. 2 Metal Fresh ™ - металлическая отделка задней внутренней стенки, добавляет интерьеру премиальной элегантности.

Благодаря новой, ориентированной на клиента платформе искусственного интеллекта, холодильник LG InstaView с ThinQ 3.0 значительно упрощает формирование списка ингредиентов, покупку продуктов, приготовление пищи и даже уборку. Любой предмет, помещенный в холодильник или извлеченный из него, автоматически отслеживается с помощью новейшей технологии распознавания образов LG. Когда какие-либо продукты заканчиваются, в приложение LG ThinQ (Android / iOS) отправляется уведомление с рекомендацией пополнить их запас. InstaView с ThinQ 3.0 также поддерживает функции LINEAR Cooling, DoorCooling + и Metal Fresh.

AI Connect - новинка LG ThinQ 3.0, которая позволяет всем умным домашним устройствам LG подключаться друг к другу по беспроводной сети для максимальной автоматизации кухонных процессов. Холодильник LG InstaView с ThinQ 3.0 может предложить своему владельцу рекомендации для приготовления вкусных блюд, отправить информацию очистителю воды о том, сколько именно жидкости потребуется для приготовления еды и настроить подключенную духовку на нужную температуру приготовления в соответствии с выбранным рецептом.

«Новые холодильники LG обеспечивают длительную свежесть продуктов и невероятное удобство пользования, позволяя потребителям заслуженно наслаждаться кулинарными процессами», - прокомментировал Сонг Дахюн, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. «Мы расширяем возможности для наших клиентов во время совершения заказа, чтобы они могли выбрать наилучшее решение для кухни, которое будет соответствовать их потребностям и образу жизни».

В течение сентября LG примет участие в виртуальной выставке IFA по ссылке: www.lg.com/exhibition, на которой представит все новейшие инновационные решения для кухни.

Холодильник LG с морозильной камерой и LG InstaView Door-in-Door будут представлены в предварительной секции, а холодильник InstaView ThinQ 3.0 будет представлен в зоне столовой.

1 Оценка присуждена TÜV Rheinland в 2020 году с использованием внутреннего метода тестирования для измерения уменьшения количества Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в образцах дистиллированной воды после воздействия ультрафиолетовых-светодиодов на продукты в течение 10 минут в час после 24 часов нахожждения в обычных условиях домашнего пользования. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды и использования. Устройство не лечит заболевания, связанные со здоровьем, и не гарантирует, что вода, фильтруемая устройством, не будет содержать загрязнителей, таких, как микробиологические частицы.

2 На основе результатов испытаний UL с использованием внутреннего метода тестирования LG по измерению средних колебаний температуры между пиковыми значениями в отделениях для свежих продуктов моделей J811NS35 и J789NS35 холодильников LG. Без нагрузки и установкой нормальной температуры. Результат может отличаться от фактического использования.