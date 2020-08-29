Инновационные холодильники LG - умные кулинарные решения и забота о гигиене ваших продуктов

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Алматы, 29 августа, 2020 г. — LG Electronics (LG) поможет потребителям реализовать их мечты о кухне, представив на выставке IFA 2020 новые модели холодильников: улучшенную модель InstaView ™ Door-in-Door ™ с UVnano, новый холодильник LG c морозильной камерой, и InstaView ThinQ ™ с ThinQ 3.0. В дополнение к обширному списку функций - новые модели кухонной техники демонстрируют стремление LG предоставить потребителям больше выбора и помочь им улучшить кулинарные процессы и сделать их более здоровыми.
В последних инновациях LG для кухни используется сила света для улучшения здоровья и гигиены. В холодильнике LG InstaView Door-in-Door с технологией UVnano используется ультрафиолетовая светодиодная технология для дезинфекции выходных отверстий диспенсеров для воды, один раз в час (или вручную в любое время), для очищения от бактерий и вирусов на до 99,99%.1 Ледогенератор, расположенный в ящике морозильной камеры, изготавливает Craft Ice ™, пятисантиметровые сферические ледяные шарики, которые медленно тают, сохраняя напитки прохладными еще дольше и делая их внешний вид еще более привлекательным.
Новинка в модельной линейке компании - холодильник LG c морозильной камерой, которые спроектирован таким образом, чтобы легко вписывается в кухонные гарнитуры, создавая элегантный, минималистичный интерьер. Плоский дизайн дверей и петли с нулевым зазором отлично подойдут для установки рядом со стеной, создавая цельный, встроенный вид. Эти устройства также оснащены системами LINEAR Cooling ™ и DoorCooling + ™ для создания оптимальных условий для сохранения свежести продуктов продуктов. LINEAR Cooling сводит к минимуму колебания температуры - главную причину, по которой портятся продукты- для более точного контроля, в то время как DoorCooling + равномерно охлаждает весь холодильник, распределяя мощный воздушный поток из стратегически расположенных вентиляционных отверстий. 2 Metal Fresh ™ - металлическая отделка задней внутренней стенки, добавляет интерьеру премиальной элегантности.
Благодаря новой, ориентированной на клиента платформе искусственного интеллекта, холодильник LG InstaView с ThinQ 3.0 значительно упрощает формирование списка ингредиентов, покупку продуктов, приготовление пищи и даже уборку. Любой предмет, помещенный в холодильник или извлеченный из него, автоматически отслеживается с помощью новейшей технологии распознавания образов LG. Когда какие-либо продукты заканчиваются, в приложение LG ThinQ (Android / iOS) отправляется уведомление с рекомендацией пополнить их запас. InstaView с ThinQ 3.0 также поддерживает функции LINEAR Cooling, DoorCooling + и Metal Fresh.
AI Connect - новинка LG ThinQ 3.0, которая позволяет всем умным домашним устройствам LG подключаться друг к другу по беспроводной сети для максимальной автоматизации кухонных процессов. Холодильник LG InstaView с ThinQ 3.0 может предложить своему владельцу рекомендации для приготовления вкусных блюд, отправить информацию очистителю воды о том, сколько именно жидкости потребуется для приготовления еды и настроить подключенную духовку на нужную температуру приготовления в соответствии с выбранным рецептом.
«Новые холодильники LG обеспечивают длительную свежесть продуктов и невероятное удобство пользования, позволяя потребителям заслуженно наслаждаться кулинарными процессами», - прокомментировал Сонг Дахюн, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. «Мы расширяем возможности для наших клиентов во время совершения заказа, чтобы они могли выбрать наилучшее решение для кухни, которое будет соответствовать их потребностям и образу жизни».
В течение сентября LG примет участие в виртуальной выставке IFA по ссылке: www.lg.com/exhibition, на которой представит все новейшие инновационные решения для кухни.
Холодильник LG с морозильной камерой и LG InstaView Door-in-Door будут представлены в предварительной секции, а холодильник InstaView ThinQ 3.0 будет представлен в зоне столовой.
1 Оценка присуждена TÜV Rheinland в 2020 году с использованием внутреннего метода тестирования для измерения уменьшения количества Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa в образцах дистиллированной воды после воздействия ультрафиолетовых-светодиодов на продукты в течение 10 минут в час после 24 часов нахожждения в обычных условиях домашнего пользования. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды и использования. Устройство не лечит заболевания, связанные со здоровьем, и не гарантирует, что вода, фильтруемая устройством, не будет содержать загрязнителей, таких, как микробиологические частицы.
2 На основе результатов испытаний UL с использованием внутреннего метода тестирования LG по измерению средних колебаний температуры между пиковыми значениями в отделениях для свежих продуктов моделей J811NS35 и J789NS35 холодильников LG. Без нагрузки и установкой нормальной температуры. Результат может отличаться от фактического использования.