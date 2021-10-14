Инновации в области очистки и фильтрации воздуха

Что общего у детекторов дыма, умных дверных звонков и систем безопасности? Все это – способы сделать наши дома более безопасными. Однако мало кто думает о том, насколько безопасен воздух, которым мы дышим. Давайте заглянем в исследовательский центр LG Air Science, и узнаем, как его специалисты помогают повысить качество воздуха в наших домах.

Чистый воздух важен для нашего здоровья и благополучия. Приготовление пищи, уборка, отопление и домашние животные – все это негативно влияет на качество воздуха, которым мы дышим. А если рядом с вашим домом идут строительные работы или проходит оживленная автодорога, то вокруг вас еще больше факторов, не лучшим образом отражающихся на здоровье всей семьи. Заботясь о своих потребителях, LG вкладывает все больше инвестиций в исследования, которые помогут расширить технологические возможности и изучить с научной точки зрения процессы, способные улучшить качество воздуха в помещении.

Научно-исследовательский центр LG Air Science в Сеуле был основан в 2018 году. Специалисты центра занимаются исследованиями и разработкой технологий нового поколения для продукции компании по изменению качества воздуха, среди которых очистители воздуха, кондиционеры и влагопоглотители. Анализируя свойства частиц пыли, токсичных газов и микроорганизмов, которые накапливаются в различных условиях, исследователи лаборатории могут разработать более эффективные методы очистки и сделать воздух в доме более безопасным для владельцев продуктов LG.

Научно-исследовательский центр разделен на три основных отдела: лаборатория исследований домашней среды, лаборатория исследований микроогранизмов и лаборатория исследований пыли и запахов. В лаборатории исследований домашней среды эксперты воссоздают реальную среду, чтобы оценить эффективность новых технологий по улучшению качества воздуха. Для проведения испытаний создано специальное закрытое пространство, в котором регулируется высота потолка и общая площадь, чтобы имитировать внутренние размеры различных зданий – от маленьких квартир до больших коммерческих помещений.

Лаборатория исследований микроорганизмов – это место, где проверяется работоспособность очистителей воздуха LG. Здесь распыляются различные микроорганизмы, и регистрируется эффективность работы каждой модели очистителей воздуха. В лаборатории исследований пыли и запаха специалисты измеряют скорость и эффективность усовершенствованных фильтров компании по удалению мелкой пыли. Замеры производятся путем введения частиц пыли или газа в герметичное испытательное пространство. Здесь же проверяется дезодорирующая способность технологий LG по контролю качества воздуха. Высокие стандарты и надежность методологии были подтверждены экспертами отрасли – в феврале 2021 года исследовательский центр LG Air Science был официально аккредитован Корейской системой аккредитации лабораторий (KOLAS) и признан национальной микробиологической контрольной лабораторией и контрольной лабораторией мелкодисперсной пыли.

«Когда большая часть населения находилась дома на самоизоляции, мы хотели помочь им улучшить домашнюю среду, и представили очиститель воздуха PuriCare со специальными функциями для борьбы с шерстью и запахом домашних животных», – сказал Но Джин-хи, специалист Центра LG Air Science – «Мы посетили зоомагазины и дома, чтобы изучить состояние воздуха и получить качественные данные. Мы проанализировали и использовали эту информацию, чтобы разработать наиболее эффективные фильтры и настройки фильтрации по улучшению качества воздуха в домах владельцев пушистых питомцев».

Чтобы расширить базу знаний и усовершенствовать методы исследования, связанные с качеством воздуха в помещениях, LG сотрудничает и делится полученной информацией с другими экспертами и специалистами в смежных областях. Благодаря усилиям преданных своему делу исследователей и инвестициям в научно-исследовательский и испытательный центры мирового класса, LG подтверждает свою репутацию глобального поставщика решений по улучшению качества воздуха для создания более комфортной, приятной и здоровой домашней среды, как для клиентов компании, так и для их четвероногих друзей.