Инновации в области очистки и фильтрации воздуха

Что общего у детекторов дыма, умных дверных звонков и систем безопасности? Все это – способы сделать наши дома более безопасными. Однако мало кто думает о том, насколько безопасен воздух, которым мы дышим. Давайте заглянем в исследовательский центр LG Air Science, и узнаем, как его специалисты помогают повысить качество воздуха в наших домах.



Чистый воздух важен для нашего здоровья и благополучия. Приготовление пищи, уборка, отопление и домашние животные – все это негативно влияет на качество воздуха, которым мы дышим. А если рядом с вашим домом идут строительные работы или проходит оживленная автодорога, то вокруг вас еще больше факторов, не лучшим образом отражающихся на здоровье всей семьи. Заботясь о своих потребителях, LG вкладывает все больше инвестиций в исследования, которые помогут расширить технологические возможности и изучить с научной точки зрения процессы, способные улучшить качество воздуха в помещении.