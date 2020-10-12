Взгляд изнутри на единственный и неповторимый LG WING

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Инженеры и специалисты LG о новом смартфоне, который перевернет мир на 360°
В наши дни отличить один смартфон от другого может быть, мягко говоря, непросто. Вне зависимости от количества и расположения линз, а также наличия или отсутствия выемок на передней камере – внешний вид и функциональность большинства смартфонов остаются в основном одинаковыми, как и опыт от использования таких устройств.
Недавно на основных рынках мира появился LG WING – смартфон с новым, инновационным размером, захватывающими возможностями и новым уровнем удобства в использовании. Основой уникальности LG WING стал дисплей, который поворачивается на 90 градусов для того, чтобы открыть второй дисплей под ним – такая конфигурация позволит мобильным пользователям не только получить абсолютно новый опыт пользования, а и обеспечит практически бесконечный диапазон возможностей в режиме многозадачности.
Как же именно LG Electronics разработала новейшие и, возможно, самые прогрессивные мобильные инновации? Своим видением поделились несколько творческих и высококвалифицированных специалистов, которые и воплотили концепцию LG WING в реальность.
«Идея WING впервые пришла ко мне в метро». - вспоминает Хон Шин-тэ, старший специалист по планированию продуктов в главном офисе LG Mobile в Сеуле. «Я наблюдал за тем, как пассажир несколько раз поворачивал свой смартфон, одновременно играя в игру и отправляя текстовые сообщения. Поэтому я подумал, что наличие отдельных дисплеев предоставило бы множество новых возможностей для одновременного использования двух приложений».
Команда LG WING самостоятельно придумывала креативные решения, поскольку подобные устройства никогда ранее не разрабатывались в данной сфере. С самого начала команда понимала, что ключом к успеху будет разработка надёжной петли, которая сможет выдержать тысячи оборотов.
«Решение заключалось во встройке гидравлического демпфера в шарнир для того, чтобы уменьшить трение при повороте экрана в разные стороны», - поделился Чон Мин-ён, участник команды разработчиков LG WING. «Для этого мы использовали механизм двойной блокировки – это позволило рассеять усилие, которое возникает при повороте экрана для того, чтобы обеспечить устойчивость шарнира в течение более длительного периода использования».
Время и энергия, затраченные на усовершенствование шарнирного механизма, привели к созданию поворотного движения, которое оказалось одновременно и плавным, и безопасным. Во время внутреннего тестирования, главный дисплей LG WING поворачивался на 90 градусов более 200 000 раз *, что эквивалентно ста поворотам в день в течение пяти с половиной лет, а это намного дольше, чем период владения большинством современных смартфонов. Это также эквивалентно одному повороту в течении каждых десяти минут на протяжении 18-часового рабочего дня.
Еще одним вызовом, с которым пришлось столкнуться дизайнерам, стало сведение к минимуму толщины и веса устройства с двумя экранами, не жертвуя при этом его прочностью. «К счастью, в другом подразделении LG было устройство, которое можно было использовать в качестве примера», - поделился старший директор Ким Ча-гын.
Этим устройством стал тонкий и легкий ноутбук - LG Gram.
«В ноутбуках LG используются легкие материалы и оптимизированная внутренняя структура, поэтому, следуя такой формуле, нам удалось уменьшить вес LG WING на 54 грамма и толщину на 2–3 миллиметра во время создания финального дизайна для телефона».
Нововведение, которое в самом начале может остаться незамеченным – это всплывающая камера в телефоне LG. Фронтальная камера скрыта от глаз и появляется в поле зрения тогда, когда это необходимо для создания селфи или при использовании функции двойной записи. Поскольку камера находится в специальном отверстии внутри телефона, отсутствуют какие-либо дополнительные вырезы, выемки или другие отверстия, которые могли бы нарушить трансляцию контента на дисплее.
Что касается функции двойной записи - LG WING может использовать одновременно переднюю и заднюю камеры, что является прекрасным способом запечатлеть действие и реакцию в одном кадре. Хван Ён-рак, инженер подразделения LG Mobile по разработке мобильных камер, сообщил, что это наиболее нужная функция для тех, кто занимается созданием контента: «Творческие возможности по сути безграничны, а удобство перекрестного редактирования двух видео и сохранение их вместе или по отдельности – это именно то, что по нашему мнению должны будут по достоинству оценить пользователи».
Инновационный дизайн, размер, новые возможности и удобство использования. LG WING – это смартфон, который выгодно отличается от моделей конкурентов. LG WING добавляет новый виток развития в сферу мобильных технологий и обеспечивает индустрии движение вперед, предлагая дополнительные преимущества и возможности, которые скрываются за одним поворотом экрана.
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* Данные основаны на результатах внутреннего тестирования LG Electronics. Фактический срок службы устройства зависит от индивидуальных привычек пользователя и условий использования.
* Доступность продукта в той или иной стране необходимо уточнять дополнительно.