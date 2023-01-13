ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ LG OLED HORIZON НА ВЫСТАВКЕ CES 2023

Знаменитая традиция CES вернулась в этом году после перерыва, связанного с пандемией – LG Electronics (LG), мировой лидер в области технологии OLED, установил на своём стенде инсталляцию LG OLED Horizon, приветствующую посетителей на огромном стенде компании на выставке CES.

Cостоящая из 260 гибких 55-дюймовых дисплеев, потрясающая инсталляция продемонстрировала непревзойденное качество изображения LG OLED и способность воплощать уникальные форм-факторы. Инсталляция высотой 6 метров и шириной 25 метров очаровала десятки тысяч посетителей CES 2023 захватывающими видами природы.

Инсталляция Horizon создала возможность просмотра невероятно ярких изображений на практически бесшовном панорамном экране, воплощая превосходное сочетание искусства и технологий, а также дань уважения 10-летнему наследию инноваций LG OLED

Считающаяся самой развитой технологией дисплеев на планете LG OLED обеспечивает потрясающее изображение с абсолютно черным цветом и невероятной контрастностью с любой точки обзора. Самоподсвечивающиеся пиксели, включающиеся и выключающиеся по отдельности, делают изображения невероятно реалистичными. Благодаря отсутствию задней подсветки дисплеи LG OLED тонкие, легкие и гибкие.

1, с беспроводным решением, способным передавать видео и аудио в режиме реального времени с частотой до 4K 120 Гц. Революционно новый телевизор M3 обеспечивает превосходное качество изображения и звука, а также большую гибкость в установке и подключении. Он получил желанные награды CES 2023 Innovation Awards в двух категориях. Эта уникальная инсталляция у главного входа в Центральный зал конференц-центра Лас-Вегаса привлекала посетителей к телевизорам LG OLED 2023 года, во главе с уникальными беспроводной и прозрачной моделями, представленными на стенде LG. 97-дюймовый LG SIGNATURE OLED M (модель M3) — это потребительский телевизор с технологией Zero Connect , с беспроводным решением, способным передавать видео и аудио в режиме реального времени с частотой до 4K 120 Гц. Революционно новый телевизор M3 обеспечивает превосходное качество изображения и звука, а также большую гибкость в установке и подключении. Он получил желанные награды CES 2023 Innovation Awards в двух категориях.

С 2016 года инсталляции LG OLED являются обязательными к посещению на крупных международных мероприятиях, первая из которых LG OLED Tunnel на выставке CES 2016, отличалась куполообразной конфигурацией и демонстрировала завораживающие виды ночного неба, что принесло LG награду Red Dot Award в номинации Spatial Communication. В следующем году Senses of the Future, крупномасштабное произведение искусства, представленное на Миланской неделе дизайна, получило награду Milano Design Award 2017 за лучшую инсталляцию, что сделало LG первой корейской компанией, когда-либо получившей эту награду, а также Red Dot Grand Prix в номинации Spatial Communication. LG OLED Falls 2019 года снова получила награду Red Dot. Инсталляция LG OLED Wave в 2020 году - захватывающее путешествие в мир открытий, демонстрировавшее великолепие мира природы на более чем 200 плоских и изогнутых OLED дисплеях.

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1 Технология Zero Connect – это беспроводное соединение между экраном телевизора и AV-блоком.