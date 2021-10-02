Чем отличаются типы экранов телевизора и что это дает пользователю?

Вот вы решили купить телевизор, приходите в магазин или на соответствующий сайт, а там: OLED, QNED и NanoCell. И ведь у каждого свои преимущества, а как, спрашивается, между ними выбирать? Чтобы вам было легче делать выбор и было меньше поводов чувствовать недоумение в магазине, мы подготовили небольшой гид по каждому типу.

Начнем с OLED.

Экраны Organic Light-Emitting Diodes, или OLED созданы на органических светодиодах с самоподсвечивающимися пикселями, которые включаются и выключаются индивидуально. Благодаря этой технологии, пользователь видит глубокий черный цвет, который является гордостью LG. Второе следствие OLED-технологии – так называемая бесконечная контрастность, которую не получить на классической LED-панели.

Благодаря минимальному количеству слоев и отсутствию отдельной подсветки, толщина OLED-дисплеев всего несколько миллиметров, что делает его очень легким, негромоздким в интерьере и выгодно отличающимся от других телевизоров.

Дальше переходим к телевизорам QNED.

Новинка представлена, как топовый продукт среди линейки премиальных ЖК-телевизоров 2021 года. Если сейчас ЖК-телевизоры премиум-класса предлагают локальное затемнение по всему массиву, то в случае с QNED светодиоды будут намного меньше, а их количество будет значительно больше, что создаст лучшую контрастность. Компания LG создала подсветку, состоящую из 30 000 крошечных светодиодов, которые обеспечивают пиковую яркость и контрастность 1000000:1.

Переводя на простой язык, эти изменения приведут к лучшей контрастности, более широкому динамическому диапазону и большей точности цветопередачи в сравнении с обычными ЖК-телевизорами.

И нашу подборку завершают телевизоры NanoCell.

В технологии NanoCell используются наночастицы, которые преобразуют неточные оттенки в чистые цвета, благодаря повышению чистоты спектра RGB.

Выступая в роли стабилизаторов цвета, наночастицы корректируют нечистые оттенки и воспроизводят яркие цвета. Телевизоры NanoCell обеспечивают качество, которое отвечает международным стандартам контрастной модуляции. А технология полнодиапазонного затемнения обеспечивает высокую контрастность и полную детализацию, делая картинку более живой независимо от жанра фильма.

На этом, наш небольшой гид можно завершать, какой бы тип вы не выбрали, среди моделей LG вы найдете модель под любой запрос и бюджет.