Баланс между карьерой и семьей. Советы успешных женщин

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19 сентября в Казахстане отмечают День матери. Мы решили оригинальным образом поздравить всех казахстанских мам – в Инстаграм-аккаунте LG мы запустили конкурс, в котором разыгрываем пять масок LG PuriCare. Напишите трогательное поздравление для вашей мамы под постом и получите возможность выиграть подарок для защиты ее здоровья. Конкурс будет завершен 17 сентября в 17.00, а победители выбраны с помощью генератора случайных чисел 20 сентября.
Также мы попросили Викторию Станевич, Ольгу Ким, Лайлу Султанкызы и Асем Нурсеитову вдохновить казахстанских женщин – рассказать о своей жизни и раскрыть секреты, как совмещать любимую работу и материнство.
Абсолютная Чемпионка Мира и Европы по макияжу, международный судья и тренер, основатель Академии макияжа и собственного косметического бренда Виктория Станевич, создатель бренда ювелирных украшений Brosh Jewellery Ольга Ким, журналист, продюсер, телеведущая Лайла Султанкызы, дизайнер украшений Асем Нурсеитова рассказывают о том, как верить в себя, добиваться целей и не забывать про семью.
С чего началась ваша карьера?
Ольга Ким: Люблю рассказывать эту историю. У нас в школе была программа: мы создавали свои компании. Так вот мой бизнес строился на производстве брошей. Но тогда, будучи школьницей, я и подумать не могла, во что все это перерастет. Позже, когда я была студенткой, хотела чем-то заниматься, чтобы получить финансовую независимость и начала продавать аксессуары для сотовых телефонов, а потом украшения. Вскоре у меня было уже 4 магазина, и я решила перейти в сегмент оптовых продаж. В то время в каждом городе, в каждом районе продавались мои украшения. И тогда я начала сама делать украшения. Это был непростой путь проб и ошибок, пока в 2013 году я не поняла, что хочу основать бренд, с которым можно будет создавать историю. Сегодня Brosh Jewellery – это мой четвертый ребенок.
Лайла Султанкызы: Я училась в 8 или 9 классе, когда бабушка спросила меня: «Ты уже определилась с профессией?», а я ответила, что еще нет. Помню, бабушка тогда немного расстроилась, потому что многие мои сверстники уже знали, кем хотят быть. На следующий день я рассказала об этом своей учительнице по казахскому языку и литературе, а она ответила: «Ты всегда участвуешь во всех олимпиадах по казахскому языку и литературе, пишешь стихи, почему бы тебе не пойти учиться на филолога?» Так она меня подтолкнула к выбору профессии. Но когда я приехала поступать в КазГУ, то подала документы на факультет международной журналистики, туда был большой конкурс, но я поступила. А потом, будучи студенткой, я услышала, что открывается частная телерадиокомпания «Шахар» и решила туда устроиться. Пришла на собеседование и познакомилась с Гульмирой Алдияровой (вице-президент ТРК «Шахар»), она сказала, что я могу работать как репортер, но нужно, чтобы мой голос послушал Нурберген Махамбетов. Я так волновалась! Он же был суперзвездой того времени. Он меня послушал, сказал, что надо поставить голос, и я начала работать. А чуть позже меня вывели в эфир как телеведущую, я читала поздравления на казахском языке, которые присылали зрители на пейджер. И до сих пор многие помнят те программы со мной. Однако, настоящий успех пришел, когда Батырхан Шукенов, заметив меня в той самой «поздравлялке» предложил ввести меня в жюри проекта «SuperStar.kz».
Виктория Станевич: У меня не было в планах после школы становится визажистом. Тогда эта профессия вообще не была востребованной. По образованию я экономист, но мне было очень сложно сидеть в офисе. Мне очень хотелось какую-то активную работу, связанную с общением с людьми. И я нашла это в профессии визажиста, которая теперь стала очень популярной. Однако начала я с бизнеса. То есть, я открыла салон красоты, а потом начала включаться в процесс, выбрала для себя направление и начала искать школу, где пройти обучение. Тогда это тоже не было так доступно, как сейчас. Ездила много в разные страны, училась и знала, что буду и дальше этим заниматься. Я написала поэтапную стратегию и выписала школы, в которых я хочу учиться. Моя карьера начала очень быстро развиваться. Так я дошла до пунктов, в которых я указала, что хочу стать Чемпионкой мира и Европы по макияжу. Я тогда очень много участвовала в конкурсах, и каждый новый конкурс был сложнее предыдущего, даже если в предыдущем я не победила. Так я нарабатывала опыт. В итоге у меня ушло 6 или 7 лет на то, чтобы стать чемпионкой мира по визажу.
Последние два года были сложными для бизнеса. Чему они вас научили?
Виктория Станевич: Для меня время карантина было очень удачным, потому что у меня родилась доченька, третий ребенок в моей семье. Я посвятила себя семье, но, тем не менее, я не смогла не работать совсем, у меня появилась новая идея и я ее реализовала. Это новый продукт моего бренда для масс-маркета. И, конечно, многие вещи мы научились делать онлайн, это тоже помогло освоить новые горизонты. Пришло понимание, что ты можешь находиться в любой точке мира и зарабатывать.
Ольга Ким: Я не могу сказать, что пандемия не повлияла на нас. Очень сильно повлияла. Нам пришлось закрыть все офлайн-точки, и мы полностью перешли в онлайн. И нам нравится работать в таком формате.
Как вам удается совмещать карьеру и материнство?
Лайла Султанкызы: Сейчас мой основной проект – семья. Дети подросли, у них переходный возраст и я делаю акцент на семье. Но это не значит, что я ушла с телевидения. Я беру проекты, всегда что-то снимаю для своего канала на YouTube, но стараюсь делать так, чтобы работа не занимала больше 3-5 часов в день. Сейчас я могу себе это позволить. Женщина на самом деле способна успевать все, когда у нее есть хорошие помощники. Дома мне всегда очень помогает муж. Сейчас и дети помогают. А на работе у меня надежная команда. Главное – правильно ставить цели и иметь хороших помощников.
Ольга Ким: Это очень актуальный вопрос, стоящий перед всеми в современном мире: как найти баланс? Как совмещать бизнес и материнство? Современная женщина исполняет множество ролей. Если делаешь бизнес, то ты должна быть на работе управленцем, потом приходить домой и вдохновлять мужа, быть красивой, быть в ресурсе. Очень важно правильно расставлять приоритеты, и не забывать, что дома ты жена и мама, а на работе управленец. Я просто отказалась от идеи перфекционизма. Не нужно себя загонять. Нужно позволять себе быть неидеальной.
Асем Нурсеитова: Я не могу сказать, что я успеваю все. Мне помогают родители и муж. С их помощью я могу совмещать работу и семью. Вообще, чем больше детей, тем больше успеваешь, думаю, что многие женщины со мной согласятся. Дело в том, что ты начинаешь больше ценить свое время, и у тебя вырабатывается особый тайм менеджмент. И еще нужно уметь делегировать какие-то задачи, потому что невозможно самой все успевать. Дочка подрастает, и я какие-то дела уже передаю ей, например, уборку по дому и глажку.
Виктория Станевич: Я очень целеустремленный человек и лидер. Всегда хочу видеть точку победы. И мне очень многим приходилось жертвовать ради достижения цели. Муж мне всегда говорил: «Почему ты все хочешь везти на себе? Научись делегировать». Он очень грамотный управленец, я прислушалась и начала передавать некоторые задачи своим сотрудникам и ученикам. И сейчас у меня хватает времени на все. Я успеваю заниматься семьей, бизнесом и развитием. Результаты сейчас гораздо лучше, чем раньше.
Как обстоят дела с домашними хлопотами? Все делаете сами?
Ольга Ким: Я очень люблю готовить и всегда делаю это сама. Готовка – это медитация для меня. Супруг и дети очень любят мою еду, поэтому дома готовлю только я. И детей укладываю спать всегда сама. Эта наша традиция. А вот уборку я делегирую. Не люблю это делать.
Виктория Станевич: Современная техника очень выручает. У меня стиральная машина LG TWINWash – это главный помощник для моей большой семьи. Очень выручают два барабана, когда можно и большую стирку запустить, и параллельно постирать маленькие вещи моей дочки Евы. С небольшой ежедневной стиркой очень помогает справляться.
Лайла Султанкызы: В последнее время все больше всего озабочены вопросами здоровья. Мой муж работает в сфере медицины, поэтому за здоровье нашей семьи отвечает он. У нас дома есть и кварц, и антисептики, и даже маска LG PuriCare с очистителем воздуха.
Асем Нурсеитова: Я очень люблю бытовую технику и все, что облегчает жизнь женщине. Я всегда читаю отзывы, советуюсь с подругами. Последнее мое приобретение маска LG PuriCare, мы купили ее перед переездом из Алматы в Нур-Султан и протестировали ее в полете. Все обращали внимание на дизайн, и она действительно очищает воздух. Я считаю, что в быту и в вопросах здоровья нужно пользоваться техникой, которая может сделать жизнь проще.
Как вы обычно проводите время с детьми? Как вместе отдыхаете, может быть, какие-то традиции у вас есть?
Ольга Ким: У нас есть традиция. Мы с дочками называем ее «24 часа вместе». Это день, когда я беру кого-то из дочерей, и мы делаем все, что хочет ребенок. Можем пойти вместе в салон, по магазинам или просто поесть мороженое. Это такой девичник внутри семьи. Раз в месяц я провожу день отдельно с каждой из дочерей. В этот день мы очень много говорим и становимся ближе друг другу. После таких свиданий дочки у меня счастливые и вдохновленные.
Виктория Станевич: Я недавно читала статью, что родители должны уделять каждому ребенку время индивидуально, чтобы ребенок мог почувствовать свою большую значимость, раскрыться, больше рассказать о себе и своих переживаниях. Я еще это не практиковала, но намерена попробовать уделять время и каждому ребенку в отдельности.
Асем Нурсеитова: Когда мы с сестрами были маленькими, папа всегда говорил нам: «Чем раньше вы встанете – тем больше дел сделаете». Ему не нравилось, когда мы спали до обеда, даже в выходные, он считал, что это образ жизни слабаков. И сейчас я своих детей тоже приучаю вставать рано.
Лайла Султанкызы: Мои дети уже подростки и у них свои интересы, им хочется больше времени проводить с друзьями, и я с пониманием к этому отношусь. Но нас объединяют компьютерные игры – мы можем вместе играть и вместе стримить. Путешествуем и проводим каникулы мы тоже всегда вместе. А дома соблюдаем все казахские традиции.
Как вы отдыхаете? Есть ли у вас какие-то секреты, что вам помогает восстанавливать силы и возвращаться в ресурсное состояние?
Ольга Ким: Мне помогают мои родные и близкие, моя семья. Очень люблю женские посиделки – они очень важны для наполнения женской энергией. Меня вдохновляют походы в горы, я люблю бывать на природе. Очень важно не забывать про себя, поэтому я сейчас учусь делать себе подарки, баловать себя. Бывало такое, что я выгорала, и не было желания ничего делать, теперь я стараюсь ставить свои желания на первое место. Но это не про эгоизм, это про личные границы, про умение слышать и понимать себя и свои потребности.
Лайла Султанкызы: Все проще, когда есть гармония в семье. Перед свадьбой мы с мужем о многих вещах договорились, и это очень помогает нам в жизни. Я каждый день стараюсь уделять два часа только себе. Это занятия спортом, учебой (я сейчас снова учусь), встречи, не связанные с работой. Я каждый день себя спрашиваю: «Что я сегодня сделала для себя?» Это очень важно. И еще я часто провожу совместные эфиры и марафоны, например, с врачами на тему здорового образа жизни, похудения, потому что мне это очень интересно. Это мое пространство для творчества, напрямую не связанного с работой.
Асем Нурсеитова: Счастливая женщина, счастливая мама – это счастливые дети и муж. И мужу говорю, чтобы он меня баловал. Я в положении, и сейчас, когда я старше, чем была в период первых беременностей, все ощущается иначе. Хорошо, что мой муж понимает меня. Я недавно увидела какую-то историю в Инстаграм, начала плакать, а муж меня поддержал. Поддержка семьи очень важна.
Виктория Станевич: У меня дача – это энергетически важное для меня место, где я отдыхаю. Хотя все надо мной смеются, говорят, что это сомнительный отдых, потому что я приезжаю и продолжаю работать. Но я люблю заниматься растениями, цветами, работать с землей. Я так отдыхаю. И мне очень нравится результат. Приезжают друзья и восхищаются тем, как красиво у меня на даче. Ученики даже ведерко мне подарили гламурное – красное в белый горошек.
Какой совет вы могли бы дать всем женщинам, которые хотят быть реализованными и в семейной жизни, и в работе?
Лайла Султанкызы: Нужно уметь мечтать и не забывать, что мечты с возрастом меняются. Но они сбываются, если вы их превращаете в цели и идете к ним. Нужно работать. Ничего не дается просто так. И еще очень важен правильный настрой. Как вы настроите себя с утра – так день и пройдет.
Ольга Ким: Очень важно заниматься именно тем, что тебе нравится. И, конечно, не забывать про себя. Нужно любить себя и тогда все получится.
Асем Нурсеитова: Самое главное – научиться делегировать. Очень важно научиться распределять обязанности, передавать какие-то отдельные задачи и не нужно пытаться все сделать самой.
Виктория Станевич: Нужно не бояться ставить перед собой высокие цели и высоко поднимать планку. Все возможно. Нужно научиться совмещать, потому что ты вырастаешь, как личность и это очень классно, когда тебя поддерживают близкие. Не упускайте шанс состояться и в личной жизни и в карьере – совмещать реально.
Дорогие мамы, поздравляем вас с праздником и желаем вам здоровья и долгих лет жизни!
Смотрите видеоверсию интервью с нашими героинями в IGTV: Ольга Ким, Асем Нурсеитова, Виктория Станевич.