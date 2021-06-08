Изысканные украшения BVLGARI на OLED-экранах LG

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Глобальный проект LG Electronics с технологией SELF-LIT начался с сотрудничества с итальянским люксовым брендом BVLGARI на выставке BVLGARI Colors в Сеуле. Компания BVLGARI, основанная в Риме в 1884 году, известна во всем мире благодаря эксклюзивным коллекциям часов, ароматов и аксессуаров. Наибольшую популярность дизайнерский дом получил благодаря своим ювелирным изделиям из драгоценных камней точной огранки и драгоценных металлов высочайшего качества. BVLGARI в своем уникальном стиле представляют великолепное сочетание цветов и текстур.
Чтобы произведение искусства было по-настоящему оценено, оно должно быть показано в том цвете и с тем эффектом, который задумал создатель. LG OLED с самоподсвечивающимися (SELF-LIT) пикселями был признан BVLGARI единственным дисплеем, который может передать яркость и изысканность их ювелирных изделий во всей красе. Благодаря своей способности обеспечивать безупречную цветопередачу и бесконечную контрастность, самосветящиеся пиксели демонстрируют реалистичные цвета, глубокий черный цвет и коэффициент контрастности, который создает ощущение веса и трехмерности изображения.
Чтобы продемонстрировать разнообразие и всю красоту изделий BVLGARI, рядом с украшениями, на OLED-экранах LG, отображаются цифровые произведения искусства ведущих корейских художников. Выставка разделена на четыре экспозиции: красную, синюю, зеленую и многоцветную, в каждой из которых представлено лучшее сочетание традиционного ювелирного искусства BVLGARI и технологических инноваций LG. Экспозиции демонстрируют шедевры двух высочайших мастеров цвета – LG и BVLGARI.
Выставка BVLGARI Colors – первая в серии глобальных выставок проекта LG SELF-LIT Art, посвященных истории и наследию технологии OLED. Чтобы превратить торговые центры премиум-класса, включая Галерею Виктора Эммануила II в Милане и флагманскую галерею BVLGARI Serpenti в Риме, в арт-пространство SELF-LIT, LG станет партнером BVLGARI во время Миланской недели дизайна.
LG SELF-LIT можно будет увидеть в самых известных музеях мира. В фокусе кампании будет творчество современных художников, представленных в лучших художественных галереях. Инновационные OLED-телевизоры LG передают замысел художников благодаря технологии самосветящихся пикселей, которая обеспечивает 100% точность цветовой палитры.
Вернувшись в Сеул в конце года, проект LG SELF-LIT продемонстрирует ценность LG OLED и решимость LG предоставить потребителям лучшие впечатления от просмотра.
Технологию редко называют произведением искусства, и все же, вероятно, нет лучшего способа описать LG OLED другими словами.