Как правильно ухаживать за любимыми зимними вещами из деликатных тканей

Практичные рекомендации для зимних образов

Зимой мы выбираем более теплые вещи, которые чаще всего выполнены из нежных и деликатных тканей, таких как шерсть и кашемир. Однако забота о таких изделиях требует особого внимания и определенного подхода. Сегодня мы расскажем вам о том, как правильно ухаживать за любимыми зимними вещами, а также о том, как стиральная машина LG F2V9FW9P поможет сделать этот процесс более легким и комфортным.

Выбор правильного режима стирки

Прежде всего, важно выбирать подходящий режим стирки для каждой конкретной ткани. Современные стиральные машины LG, такие как LG F2V9FW9P, предлагают разнообразные программы, которые максимально эффективны и безопасны для деликатных тканей, ведь они оснащены интеллектуальной системой AI DD™, которая подберет наиболее оптимальный режим стирки для вашего белья, распознавая вес и тип ткани, а также определяя до 20,000 различных ее характеристик1. При этом машина самостоятельно выбирает оптимальные движения барабана для того, чтобы ткани не потускнели и даже после большого количества стирок выглядели как новенькие.

Используйте качественные моющие средства

Для деликатных тканей важно использовать качественные моющие средства. Однако, важно не переусердствовать с их количеством, чтобы избежать излишнего воздействия химии на волокна ткани. Стоит отметить, что в стиральной машине LG есть функция Steam+™, которая удаляет до 99.9% аллергенов и бактерий2, заботясь о здоровье всей семьи. Помимо этого, с усовершенствованной функцией "Без складок" в процессе стирки пар мягко воздействует на ткань, сокращая количество складок на ткани на 30%. С применением такой технологии зимние вещи сохранят свою красоту даже после многократных стирок.

Контроль температуры воды

Температура воды – еще один важный аспект при стирке вещей из деликатных тканей. LG F2V9FW9P предоставляет возможность регулировать температуру воды в зависимости от типа ткани. Обратите внимание, что для некоторых материалов лучше использовать холодную воду, чтобы избежать их возможного повреждения. При этом стиральная машина LG оснащена технологией LG ThinQ3 и вы легко можете управлять ее работой с помощью смартфона, устанавливать специальные циклы стирки и отслеживать расход воды и электричества прямо с телефона.

Профилактическое обслуживание стиральной машины

Стиральные машины LG рассчитаны на долгий срок службы, ведь их двери сделаны из двери закаленного стекла, которое более устойчиво к внешним воздействиям. Также лифтеры (ребра барабана для улучшения качества стирки) состоят из прочного и гигиенически чистого материала - нержавеющей стали. Тем не менее, для поддержания постоянной эффективности стиральной машины на высоком уровне, рекомендуется регулярно проводить профилактическое обслуживание, а именно: очищать фильтры, проверять состояние уплотнений и следить за общим состоянием техники.

Благодаря использованию стиральной машины LG, уход за вашими любимыми зимними вещами из деликатных тканей станет более эффективным и лёгким. Следуя рекомендациям, вы сохраните красоту и качество ваших вещей на долгое время.

# # #

1 - Испытание проведено компанией Intertek в ноябре 2019 г Цикл стирки «Хлопок» с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки «Хлопок» LG (F4V9BWP2W по сравнению с FY10SD4). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий. Технология AI DD доступна для 3 циклов стирки («Хлопок», «Смешанные ткани», «Простой уход»).

2 - Благодаря технологии Allergy Care, сертифицированной по BAF (British Allergy Foundation), уничтожается 99,9 % аллергенов — домашних пылевых клещей. Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 г. на основе стандарта AATCC. Цикл стирки «Хлопок» с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки «Хлопок» без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий. Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 циклов стирки.

3 - Список голосовых помощников, совместимых со стиральной машины, может отличаться в зависимости от страны и персональных настроек системы «Умного дома». Совместим со смартфонами с версией iOS 12.0 или новее, Android 7.0 или новее. Требуется подключение к телефону и домашнему Wi-Fi. Приложение LG SmartThinQ™ получило новое название LG ThinQ™.