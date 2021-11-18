Как работает сервисный центр LG

Покупая технику, потребители уделяют особое внимание не только функциональности и внешнему виду товара, а еще и профессиональному сервисному обслуживанию.

LG Electronics (LG) заботится о клиентах, предлагая им как высококачественную технику, так и отличные условия сервисного обслуживания. Больше не нужно тратить весь день на ожидание мастера и откладывать свои дела. Специалисты фирменного сервиса LG приедут в удобное для вас время.

При обращении в сервисный центр вы сможете назначить дату и время ремонта, подходящие под ваш график. Специалисты в кратчайшие сроки согласуют поставку необходимых запчастей и проведут ремонт в назначенный день. Для этого нужно лишь позвонить по номеру 2255 (с мобильного) и сообщить о поломке. Услуги выездного мастера распространяются только на крупногабаритную технику. В случае гарантийного ремонта выезд, работа специалиста и запчасти предоставляются бесплатно.

Кроме того, неисправный продукт можно самостоятельно привезти в авторизованный сервисный центр LG, где мастера проведут его полную диагностику и ремонт. Более 90% запасных частей уже есть на складе наших сервисных центров, поэтому ремонт будет осуществлен незамедлительно. Если возможности ждать у вас нет, фирменный сервисный центр предложит доставить технику по готовности (в городах Алматы и Нур-Султан) бесплатно в рамках гарантийного ремонта или за небольшую плату (если гарантия уже закончилась или случай негарантийный).

Для ремонта и обслуживания вашей техники одного лишь мастера недостаточно. Прежде чем специалист приедет к вам, проводится большая предварительная работа, которая остается незаметной для клиентов.



Склад

На территории каждого авторизированного сервисного центра расположен склад. Наличие в нем необходимых запасных частей позволяет выполнять ремонт в кратчайшие сроки. Именно поэтому требуется регулярное планирование закупа комплектующих, которое осуществляется сотрудниками сервисного подразделения. Заказ деталей происходит на основе анализа стандартного и сезонного спроса, а также данных о поломке каких-либо компонентов, поступающих от экспертов технического отдела. Помимо этого, сотрудники склада координируют своевременную поставку запчастей из Кореи в Россию и далее уже в Казахстан.



Колл-центр

Чтобы ваша заявка была принята как можно скорее, и мастер приехал в оговоренное время, необходима оперативная работа колл-центра. Именно его сотрудники выполняют первичную деятельность – распределяют заявки в соответствии с графиком для каждого специалиста, выясняют первопричину поломки и даже проводят видео-консультации, что нередко решает проблемы клиентов на этапе обращения в колл-центр. Также в обязанности сотрудников входит предварительное согласование наличия необходимых запчастей для ремонта на складе и контроль своевременного прибытия мастера к вам и выполнения ремонта день в день.



Технический департамент

Технический департамент следит за качеством работы мастеров и производит заказ необходимых комплектующих, чтобы ремонт был выполнен без задержки. Кроме того, специалисты данного отдела постоянно проводят обучающие тренинги для инженеров, чтобы они могли диагностировать проблему удаленно и понимали, с чем могут столкнуться во время ремонта, заранее подготовив запчасти.



Сервисные центры LG работают в Казахстане уже более 20 лет, уделяя особое внимание качественному и своевременному обслуживанию клиентов, а также новым возможностям для улучшения сервиса. Если у вас возникли вопросы по настройкам, эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию, пожалуйста, обращайтесь по номеру 2255 с мобильного или 8 8000 805 805 с городского телефона (бесплатно для звонящих из любого региона Казахстана).