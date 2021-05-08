Как самоизоляция изменила индустрию развлечений?

Так сложилось, что чем больше развиваются технологии, тем сильнее меняются все сферы жизни, включая развлечения. Когда начался период самоизоляции, а все концерты и различные массовые сборы стали запрещены, чтобы помочь людям не уйти в депрессию, многие музыканты начали проводить свои выступления, автограф-сессии и фан-встречи со своими поклонникам в онлайн-пространстве. Это помогло тысячам людей по всему миру легче перенести период самоизоляции.

Помимо музыкальных мероприятий, в онлайн-пространстве стали набирать популярность виртуальные экскурсии по музеям, 3D-путешествия по миру и различные спортивные челленджи от двухминутных планок, до утренних совместных тренировок. Так, например, многие спортсмены начали проводить виртуальные тренировки со своими фанатами.

Так как большая часть развлечений до сих пор возможна только в домашних условиях, пользователи стали чаще окружать себя более качественной техникой с большим количеством функций и возможностей. В качестве примера такой техники, отлично подойдут телевизоры LG OLED, которые способны передать пользователю ощущение полного погружения от концертов, фильмов и игр, с помощью 100% цветопередачи, высокой контрастности и идеального черного цвета благодаря самоподсвечивающимся пикселям. Помимо качества цветов, усовершенствованная технология обработки движений, уменьшает размытость изображения, обеспечивая его плавность и четкость. Другими словами, вы разглядите все мелкие детали даже самой динамичной игры.

Вместе с исключительным качеством изображения, OLED-телевизоры обладают уникальным дизайном с толщиной в несколько мм, который позволяет устанавливать телевизор практически вплотную к стене.

Так как помимо качественного изображения хочется слышать не менее качественный звук, в линейке LG есть саундбары с технологией звучания Meridian, которые поднимут впечатления от фильмов на новый уровень.

Интеллектуальный звук AI Sound Pro в саундбарах LG автоматически адаптирует воспроизводимый контент и мгновенно оптимизирует настройки звука в зависимости от жанра воспроизводимого контента.

Подводя итог, можно с уверенностью говорить о том, что благодаря философии LG, ориентированной на своих клиентов и их ожидания от техники, в ближайшем будущем мы увидим новые решения, которые поднимут индустрию развлечений на новый уровень.